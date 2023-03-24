Кто отдал приказ о подрыве «Северных потоков». Сеймур Херш назвал имя политика

В ночь на 26 сентября была совершена диверсия на российском газопроводе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что решение о подрыве газопроводов «Северный поток» было принято президентом США Джо Байденом.

Такое мнение публицист выразил в интервью китайскому изданию China Daily.

Херш, уже опубликовавший свое расследование о диверсиях на газопроводе, уверен, что глава Белого дома отдал приказ о подрыве, чтобы таким образом наказать Германию и лично канцлера Олафа Шольца за то, что тот отказался давать оружие Украине.

- Единственное, что я могу увязать, думать и предполагать, и вовлеченные в это люди подумали также, президент [США] испугался того, что канцлер Шольц не хотел вкладывать еще больше оружия и вооружений. Вот и все. Не знаю, это было гневом или наказанием, однако конечным итогом этого стало то, что важный источник энергии Западной Европы был перерезан. – считает Херш.

Сеймур Херш Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итоги расследования Херша увидели свет 8 февраля. Со ссылкой на собственные источники, автор тогда сообщил, что действовавшие под прикрытием водолазы ВМС США во время учений BALTOPS-22 заложили под трубы «Северных потоков» дистанционно управляемые взрывные устройства, которые подорвали три из четырех подводных ниток газопроводов.

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