Стас Михайлов рассказал о горе в семье

Стас Михайлов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Стас Михайлов рассказал о трагедии в семье. Певец редко говорит о личном. Как оказалось, вот уже долгое время исполнитель хита "Вся для тебя" не может смириться со смертью близкого человека.

Стас Михайлов поделился сокровенным во время выступления на "Песне года". Любимец публики с тоской вспомнил про своего погибшего брата Валерия, который был старше его на семь лет. Стас так и не смирился с утратой. А ведь со дня трагедии прошло больше 30 лет.

Валерий работал бортинженером вертолета. В 1989 году винтокрылая машина, в которой находился 27-летний мужчина, разбилась недалеко от Красной поляны. На высоте 2200 метров "рассыпалась шестеренка редуктора".

Все эти годы певец тоскует по родному человеку. Именно брат привил Стасу любовь к музыке. Михайлов и не думал о певческой карьере. Он мечтал стать летчиком, как его отец Владимир Борисович и брат Валерий. Стас даже поступил в Минское училище гражданской авиации.

Но однажды Валера показал будущей знаменитости несколько аккордов на гитаре и заразил Михайлова любовью к музыке. Теперь на каждом своем концерте одну песню артист обязательно посвящает погибшему родственнику. "Столько лет прошло, а эта боль до сих пор во мне. Брат всегда был моей спиной. Люди, которые имеют братьев, понимают, о чем я говорю. Младший всегда чувствует впереди спину", - вздыхает Михайлов.

Особенно болит старая рана в преддверии новогодних праздников. Когда певца спрашивают о самом необычной новогодней ночи в жизни, он неизменно вспоминает родительский дом.

"Необычный год был в моей жизни тогда, когда был жив мой брат. Для меня останется незабываемым, когда у меня была полноценная семья. Вот это для меня, наверное, самое необычное. Все остальное - чего-то больше, чего-то меньше. С годами начинаешь понимать, что ценность - в людях. Самое главное - кто рядом с тобой. Главное - чтобы были не потери, а приобретения", - цитирует его Teleprogramma.pro.

Наступающий Новый год знаменитость будет отмечать дома, с семьей. Супруга Инна и дочери соберутся вместе с ним за столом. Певец признался, что не любит холода и хотел улететь в теплые края, но его наследницы любят зимние развлечения и попросили отца остаться дома.