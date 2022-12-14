Что охраняет «Ельцин-центр» и куда делись все бесы

У экспедиции новые и очень смелые поклонники. В Екатеринбурге читательница Комсомольской Правды Настя в минус 25 мороза вышла поддержать нас журналистов таким вот запоминающимся способом Фото: Иван МАКЕЕВ

Журналисты KP.RU Владимир Ворсобин и Иван Макеев едут автостопом от Калининграда до Владивостока. Они выехали 4 ноября, чтобы через бесконечные разговоры с простыми людьми, случайные встречи и сотни километров дорог увидеть, чем живет и дышит настоящая, нетелевизонная Россия. Предыдущие репортажи

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СРЕДНЕРУССКИЙ ПОФИГИЗМ

«Выпустило правительство указ - дальнобойщикам собрать всех своих детей. Покатался мужик по стране, собрал всех в автобус, привозит, а родных детей дома нет. Разобрали!»

«КамАЗ» взрывается хохотом. Андрей из Чувашии весельчак. Обнаруженный в придорожном кафе чуваш блаженно храпел в углу, пока его, заспанного, не выставил охранник.

- Жалко на гостиницу тратиться, - зевнул дальнобойщик, с удовольствием потягиваясь. - Я везде спать могу.

- Возьмешь до Ебурга?

- До Катьки? Пошли.

- А его возьмем? - указываю на примороженного к дороге Ваню Макеева. Минус 22. Без шапки. Утверждает, что «так лучше клюет».

- Не, блокпост скоро…

Ваня кричит нам вслед что-то неразборчивое. Никак не может взять в толк - почему так всегда: он старается, но стоит на обочине. А я не стараюсь, но еду.

И не объяснишь ведь. Молодой еще.

Чуваш всю дорогу учил меня правильно смотреть на вещи. Легко.

- Домой приеду на два дня, - говорит. - В дорогу тянет. А зачем я там, в семье. Там все хорошо. Сын внедорожники каждые полгода меняет. 23 года парню - чем занимается, неизвестно. Надеюсь, не стал бандитом (смеется). Я его спросил. Он - нет, пап. Ну и ладно…

Красивый, атмосферный город Фото: Иван МАКЕЕВ

- Ну и ладно, - киваю.

Едем дальше.

- Заболел я как-то ковидом, - рассказывает. - Какой-то хмырь, учетчик с завода, забрался в мою кабину и обкашлял ее всю. Еду, чувствую, все - труба. Одышка, температура, а ехать еще полстраны… Таблетки, порошки - ничего не помогает. Но была у меня бутылочка со спиртом (расплывается в мечтательной улыбке). И я его по три рюмочки. Перед сном. И чувствую - легче! Добрался до дома абсолютно здоровым. А все почему? Потому что спирт для русского организма - родной…

- Не ковид это был. Алкотерапия невозможна. Вред один, - не выдерживаю я такой безответственности.

Хмыкает.

- Мой сменщик тоже заболел. Я ему - выпей. А он в интернете прочитал - нельзя. Помер.

Так, погруженный в среднерусский пофигизм и гармонию, я въехал в Екатеринбург. Вольный город Ельцина, рок-н-ролла и «храма или сквера»… Где, казалось, сам ветер, свободный и наглый, шепчет: «Сейчас будет скандал».

КАФЕШЕЧКА ПРОТИВ БАБУШКИНОГО ОГОРОДА

Кажется, само слово «Екатеринбург» пробуждает в Ване голоса. Словно это код для запуска специального механизма внутри Макеева. Слышится стук, треск, и голос Владимира Соловьева: «Город бесов! Центр мерзотной либероты!»

Механизм безотказный. Всегда. Везде. Под дождем. Или вьюгой. Чуть что.

«А-а-а, ждешь свой «Ельцин-центр?»

Но я научился каждый раз вгонять в этот механизм свой осиновый кол.

Вольный город Ельцина, рок-н-ролла и «храма или сквера» Фото: Иван МАКЕЕВ

- Там место силы зла, - объясняю. - Соловьев - молодец, всех разоблачил. Либерасты со всей страны сползаются в этот город бесов на шабаш…

Обычно Ванин органчик в этот момент дает сбой и ядовито шипит что-то про 90-е...

Но тут Макеев спасает экспедицию, в самый последний момент конфискуя у меня компьютер.

Пишет:

«Оплот так называемой свободы и демократии находится на берегу красивейшей реки Исеть, самый центр города. И пока я любовался красотой морозного утра, Володя радостно снимал селфи на фоне надписи «Ельцин»… Два этажа помпезной основной экспозиции я бы пробежал, наверное, минут за 30 максимум. Тут и бронированный автомобиль, и подарки лидеров других стран, и атрибуты взросления будущего первого президента. Стандартный набор экспонатов с поправкой на то, что это все-таки историческая личность, хоть и крайне спорная.

Оплот так называемой свободы и демократии находится на берегу красивейшей реки Исеть, самый центр города Фото: Иван МАКЕЕВ

Всего два этажа музея, спросит читатель, а что же в остальной части здания? А там все красиво, по-молодежному: магазинчики, выставки, лектории. Кафешечка, куда ж без нее?! Кофе пить не стал, ушел мерзнуть и постигать Урал другим способом».

- Вань, и это все?! - удивляюсь. - Будь честным ватником!

- Мою правду о Ельцине нельзя в печать, - говорит. - Нецензурно.

После колебаний пишет:

«Нужен ли такой музей России? Мне - нет. Я слишком хорошо помню, как наша маленькая семья выживала в 90-е только бабушкиным огородом».

Да, это аргумент серьезный.

Школьники, студенты. Их сюда привели учителя Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧЕРНО-БЕЛАЯ ИСТОРИЯ

Мы с начальником развития «Ельцин-центра» Людмилой Старостовой (она была уверена, что мы пришли специально в день 7-летия центра, но это была лишь мистика, привычно преследующая экспедицию), ходили по хорошо и дорого оформленной экспозиции, окруженные детьми. Школьники, студенты. Их сюда привели учителя и представляю, как удивленно дети на это смотрят. Где сейчас такое увидишь…

Авторы выставки умно расставили исторические фото. Например, с веселыми тружениками, строителями городов, первомайскими демонстрациями торжественно подсвечены. А между ними: черно-белые, с ГУЛАГом, голодом, дефицитом - нет. История парадная, а рядом неудобная. А вот и стенд с Перестройкой - Горбачев, Гласность, Демократия, а рядом серое - очереди у винных магазинов, Чернобыль, Сумгаит…

Учит первый президент детей - есть пропаганда, есть реальность. Хотя у самого Ельцина этих черно-белых страниц уйма - Беловежская Пуща, чеченская война, берлинский оркестр, остовы распиленных на лом заводов…

"Ельцин-Центр" был открыт в Екатеринбурге в 2015 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Случайно ли, что «Ельцин-центр» снабжен охранной грамотой?

Той самой, по Булгакову, - «окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая! Броня. При наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры!»

Она «вылита в граните» у входа в «Ельцин-центр». Музей прописан в специальном законе, но, что еще важнее, - его опекает такой список спонсоров, госкорпораций… Боже, какие там фамилии! Броня!

ОТСТАЛИ ЧЕРТИ

Как заведено у экспедиции по прибытии в крупный город, мы ввалились в эфир Радио «КП» - Екатеринбург».

- 24 февраля началось самоочищение Екатеринбурга, а 21 сентября он полностью самоочистился. Все. Нет в городе бесов, - радовался екатеринбургский Мардан - Иннокентий Шеремет. - Мелкие информационные содомиты еще сидят, иносказательно гадят с telegram-помоек с 200 подписчиками - и все!

Из его слов выходило, что главное - это общественное спокойствие, тишина.

Да вот беда - ворчлив народ русский.

- Всем, например, видно, как захорошел Екатеринбург. Захорошел ведь? - насторожился Шеремет.

Соглашаюсь. Красивый, атмосферный город. Один из тех редких для экспедиции, где бы я согласился даже пожить. Дня три.

Мы двинулись дальше.

Продолжение следует. Предыдущие репортажи

Так, погруженный в среднерусский пофигизм и гармонию, я въехал в Екатеринбург. Вольный город Ельцина, рок-н-ролла и «храма или сквера»… Где, казалось, сам ветер, свободный и наглый, шепчет: «Сейчас будет скандал».

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