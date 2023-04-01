Новая тайна перевала Дятлова: Мансийский след в деле о гибели туристов

Больше полувека исследователи пытаются понять, что погубило группу туристов на севере Урала.

Эта трагедия случилась в ночь на 2 февраля 1959 года. Хотя правильнее будет сказать, «предположительно в ночь на 2 февраля». Ведь даже точная дата гибели туристов до сих пор неизвестна. И это далеко не единственная тайна перевала Дятлова, а со временем их – этих тайн - становится все больше и больше…

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов: пятикурсник Уральского политехнического института (УПИ), руководитель группы Игорь Дятлов, а также Юрий Кривонищенко, Юрий Дорошенко, Рустем Слободин, Зинаида Колмогорова, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Николай Тибо-Бриньоль и Семен Золотарев. За 16 дней участники похода должны были пройти на лыжах по северу Свердловской области не менее 300 км и совершить восхождения на две вершины Северного Урала. Поход относился к третьей (высшей) категории трудности.

Через месяц спасатели обнаружили пустую палатку туристов... А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. По версии следствия, трагедия случилась в ночь с 1 на 2 февраля. Но до сих пор не разгадано, почему ребята убежали из палатки на лютый мороз и на свою погибель. Из-за этой недосказанности в наше время появились десятки различных версий трагедии: от лавины до нападения снежного человека.

Однако первыми под подозрение следователей в 1959 году попали представители местного народа манси. Несколько человек были арестованы, их допрашивали. Ивдельский следователь Владимир Коротаев рассказывал, что подозреваемых даже выгоняли полураздетыми на мороз, чтобы выбить показания. Не ручаемся за правдивость таких воспоминаний, но допросы манси в уголовном деле имеются.

Следователь Владимир Коротаев рассказывал, как задерживали манси

КТО ТАКИЕ?

Манси – малочисленный северный народ, проживающий в Ханты-Мансийском автономном округе и на Северном Урале. Сейчас их не более 12 тысяч человек. Испокон веков жили охотой, рыбалкой. Раньше манси разводили оленей, пасли стада на таежных пастбищах, сейчас эта бытовая культура практически утрачена. В 1959 году, по архивным учетным документам, в 11 поселках Ивдельского района проживало 44 семьи манси. Это 176 человек. Часть семей - кочевые.

Власть не оставляла народ манси без внимания

Власть не оставляла народ манси без внимания

«Периодически кочуют с одного места на другое» - написано в решении исполкома облсовета депутатов. – «Места их окончательного оседания не определены».

Что это значит? Манси кочевали по тайге вместе с оленьими стадами, выбирая наиболее богатые кормом территории. Жили в юртах. Заодно добывали пушного зверя, охотились на лосей и птицу. Впрочем, многие поселковые манси тоже жили в юртах.

По вере манси - язычники. В тайге есть особые места - святилища, где они совершают обряды, принося в жертву богам оленей.

ШЛИ ПО СЛЕДУ

Дятловцы, судя по дневникам, живо интересовались мансийской темой. Записывали незнакомые слова (ойка - мужчина, эква – женщина, ушник - мансийский охотничий домик для обогрева, толь - я - талая речка, сос - ручей, рума – друг, наче (наще) – здравствуй, айсерм – холодно и т.д.). Маршрут прокладывали по мансийской тропе.

В дневнике Зины Колмогоровой список мансийских слов

«Идем по проторенному манси лыжному следу, - пишет Игорь Дятлова в дневнике группы 31 января. - До сих пор мы шли по мансийской тропе, по которой не очень давно проехал на оленях охотник. Вчера мы встретили, видимо, его ночевку, охотник пошел по зарубкам старой тропы, по его следу мы идем сейчас.»

Копия дневника хранится в уголовном деле по гибели туристов

25 января, примерно за неделю до трагедии, дятловцы прибыли в поселок Вижай. Остановились на ночлег. Оттуда они планировали идти в сторону горы Оторген (ключевая точка маршрута группы Дятлова).

Теперь слово местному жителю Владимиру Андросову. Он родился и жил в Вижае. В 1959 году Владимир был мальцом, но когда подрос, интересовался подробностями у местных лесников. Те говорили, что дойти до Отортена можно было двумя маршрутами. Один как бы в обход, второй – короче - по мансийской тропе, которая начинается у реки Лозьвы.

- По ней манси гоняли оленей весной на Урал, а осенью с Урала в тайгу, - рассказывал Владимир исследовательнице Майе Пискаревой. - Тропы эти старые и отличные для передвижения, все туристы ходили только по ним. И в то время они были на картах отмечены.

ГОРА ЦАРИЦА

Сразу на нескольких походных снимках туристов запечатлена гора Хой-Эква. По словам Андросова, в переводе с мансийского «Женщина-Царица», но и есть и другой перевод - «Стой, женщина», прямо означающий, что женщине на гору идти нельзя. Потому как там находился Турум-кан, святое для манси место на склоне западного подножья горы.

Пока туристы шли по Лозьве, гора Хой-Эква была впереди

Уральский предприниматель и исследователь трагедии Дмитрий Киреев не исключает, что Хой-Эква могла сыграть в этой загадочной истории особую роль.

- Когда Игорь Дятлов и его товарищи шли по Лозьве, гора была впереди, ее хорошо видно на фото, - рассказывает Дмитрий. – Потом они свернули, Хой-Эква оказалась слева. Ребята несколько раз останавливались, фотографировались. По снимкам видно, что они шли не торопясь, внимательно осматривая окрестности.

Дальнейшее развитие событий будет изложено нами как версия Дмитрия.

Итак, если предположить, что на Хой-Экве, действительно, был Турум-кан, то, скорее всего, наши туристы не смогли пройти мимо.

- Дело в том, что, по некоторым данным, 25 января манси в те годы отмечали какой-то свой праздник и приходили многочисленными толпами на святые места, чтобы принести жертвы и дары богам, - продолжает Киреев. – Понятно, что все они на гору не поднимались, собрались у подножия. Резали оленя, совершали обряды, оставляли на святилище разные драгоценности. Это могли быть древние серебряные чаши, кулоны, фигурки, изготовленные много веков назад и передаваемые из поколения в поколения. Что угодно, даже меха.

Дмитрий Киреев показывает, какие украшения манси преподносили в дар богам

Найдены на Турум-кане

Дятловцы шли в тех местах 29-30 января. Погоды были теплые, бесснежные. Любопытные туристы вполне могли пойти по вытоптанной тропе к Турум-кану. Интересно же посмотреть, куда ведут следы. Знали ли туристы, что в таких местах не то, что ничего брать нельзя, но и даже заходить туда? Сомневаемся. Предполагаем, что кто-то из них мог взять какую-либо фигурку для походной коллекции. Собирали же они камни-минералы для института. Спортивные походы проводились не только ради новых квалификаций, но и как познавательные маршруты.

Стоянка на реке Ауспия

Не станем фантазировать на тему, что было дальше, могли ли манси отомстить за вторжение за святую территорию. Обвинять людей бездоказательно никто не вправе. Но и утверждать, как сейчас делают многие противники этой версии, что манси никому не могут навредить, тоже наивно.

Как бы то ни было, вскоре после трагедии нескольких представителей народа манси задержала милиция.

ДО СВЕРДЛОВСКА НА ЛЫЖАХ

Наталья Добрынина – внучка мансийского шамана Степана Курикова. Ее дед принимал участие в поисках туристов и пользовался авторитетом не только среди своего народа, но и среди русских. Недаром его избирали депутатом областного совета.

Наталья Добрынина рассказала про своего деда Степана Курикова

- Я родилась в 1972 году, но от родственников не раз слышала такую историю, - вспоминает Наталья. – Когда манси задержали по подозрению, старший брат деда Григорий Куриков, тоже депутат, ушел в Свердловск на лыжах, чтобы попасть на прием к большим начальникам и попросить отпустить наших людей. А это только по прямой 500 км!

Встречался ли Григорий с большим начальством, Наталья не знает. Но, как известно, подозрения с манси сняли.

Григорий Куриков дошел до Свердловска на лыжах, чтобы спасти своих людей от ареста

Наталья Добрынина уверяет, манси никогда мстить не будут. Если чужаки покусились на святилище, то кара небесная их сама настигнет. И тем не менее, женщина не отрицает, что манси могут убить. Случалось по пьяной лавочке, например. И, как в любом народе, есть среди них люди очень злопамятные. У них есть даже особый ритуал - посылать смерть друг другу. Всю жизнь могут такие «приветы» отправлять обидчикам.

- Я сама такая, помню, кто и когда меня обидел, - говорит Наталья.

ЖЕСТОКИЕ ОБЫЧАИ

Вообще, со слов Натальи, нравы мансийского народа очень строгие. Летом она жила у дедушки. Ей, маленькой девочке, запрещено было садиться на дедову кровать, табуретку. Женский пол считается у манси нечистым, отсюда все запреты.

- Помню, дед меня обидел, - вспоминает Наталья. – Мы сидели за столом на улице, ели руками мясо. А комары в ноги впиваются, я на автомате хвать по ноге рукой и снова за кусок мяса. Дед тут же отлупил по рукам и выгнал из-за стола – негоже, мол, грязные ноги чесать и потом пищу осквернять.

Прасковья и Степан Куриковы

А вот еще один случай из жизни четы Куриковых. Как-то бабушка Прасковья решила сделать мужу «плохое». Это значит – наколдовать смерть. Видимо, крепко Степан жену обидел. Она накрутила куколок и спрятала в разных местах в лесу.

- Но дед же был шаманом, почуял неладное, отыскал куколок и принес домой, - рассказывает Наталья. – Я в тот момент у них в гостях была. Как они ругались! Ужас…

Куриков тогда свою Прасковью пожалел. Что с нее возьмешь. Но были и более жестокие случаи. Владимир Коротаев вспоминал, ему приходилось расследовать убийство манси Анямовым своей жены. Заподозрил ее в измене и, не уповая на кару небесную, привязал к сосне. Порезал ей ноги и ушел. Таежные комары сожрали женщину заживо.

СКОЛЬКО ЗАПЛАТИЛИ ЗА ПОИСКИ?

То, что манси с первых дней принимали участие в поисках туристов, ни для кого не секрет. Делали они это не бесплатно. Тоже известный факт. В одной из радиограмм от 23 февраля текст, что на оплату работу манси нужно 500 рублей в сутки. Немало! Да вот только неведомо получили, ли их манси.

Степан Куриков был главным на поисках группы среди манси

Недавно в одном из архивов мы обнаружили интересные документы, в которых ивдельские депутаты в июне 1959 года, когда давно закончены и поиски, и следствие, буквально упрашивают директора Уральского политехнического института рассчитаться с манси за проделанную работу. Цитируем:

«Исполком Ивдельского городского совета депутатов трудящихся просит Вас произвести расчет за работу по производству поисков погибших туристов в горах Северного Урала. Местным жителям манси Курикову Степану Николаевичу за 35 дней поисков и Курикову Григорию Николаевичу за 15 дней поисков.

Указанные граждане производили поиски по заданию Горкома КПСС и Горисполкома».

Уже после окончания поисков и закрытия дела манси вынуждены выпрашивать свои деньги

Уже после окончания поисков и закрытия дела манси вынуждены выпрашивать свои деньги

«В исполком Ивдельского городского Совета обратились манси с просьбой, чтобы Вы оплатили им за работу на поисках погибшей группы туристов. Исполком горсовета просит Вас оплатить группе манси за их работу по 35 рублей в день.

Курикову Степану Николаевичу за 24 дня по 35 рублей = 840 рублей и за работу оленей 300 рублей. Всего Курикову 1140 рублей.

Куриков Григорий Николаевич за 15 дней по 35 рублей = 525 рублей.

Анямов Алексей Алексеевич за 9 дней по 35 рублей = 315 рублей.

Бахтияров Тимофей Егорович за 9 дней по 35 рублей = 315 рублей.

Анямов Николай Павлович за 9 дней по 35 рублей = 315 рублей.

Всего на сумму 2610 рублей.

Деньги прошу на них выслать по почте на имя председателя Бурмантовского сельского совета тов. Макрушина Михаила Ананьевича, который их им вручит под расписку и расписки вышлет Вам».

Вот так 500 рублей в день снизились до 35 в сутки. Интересно, а хотя бы эти деньги им в итоге заплатили или нет?

ОТ АВТОРОВ

Мы благодарим за помощью в подготовке материала предпринимателя Дмитрия Юрьевича Киреева.

Если у вас есть достоверные сведения об этой истории, пишите: vars@kp.ru, konata@kp.ru.