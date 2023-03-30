Военнослужащий Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ во время работы реактивной системы залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Командные пункты уходят в землю

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала роту ВСУ, две бронемашины, три пикапа и самоходную гаубицу «Акация». «Южная» группировка войск на Донецком вывела из строя до 310 солдат противника, два танка, четыре БМП, БТР, 9 бронемашин, четыре автомобиля и две гаубицы «Мста-Б». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесла такие потери противнику: два взвода, один танк, две бронемашины, четыре автомобиля и гаубица Д-20. На Херсонском направлении покинули этот мир до 40 «воинов света», три автомобиля, самоходка «Гвоздика» и американская артсистема М777. В Семеновке в ДНР, по данным Минобороны РФ, уничтожен узел связи ВСУ и поражены четыре пункта управления украинских войск в Харьковской и Херсонской областях, а также в Авдеевке в ДНР. Наши ПВО приземлили 8 украинских беспилотников. За сутки сбито шесть снарядов РСЗО «HIMARS». База вас не слышит.

Диверсантов давят

Сергей Зыбинский, глава пресс-центра группировки «Запад», сообщил, что на Купянском направлении разбиты четыре украинские диверсионно-разведывательные группы украинской армии. А также сорваны три попытки переброски резервов. Зыбинский заявил: «Наши военные уничтожили четыре ДРГ противника из состава 14-й и 92-й отдельных мехбригад и 103-й бригады теробороны. Российские бойцы также сорвали три переброски резервов в районе Гряниковки и Масютовки». Артиллерия группировки уничтожила минометный расчет в районе Масютовки и склад боеприпасов ВСУ в районе Берестового. Диверсантам тут не рады.

Гросси обеспокоен безопасностью ЗАЭС

Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ, в Энергодаре заявил, что ситуация с обеспечением безопасности Запорожской АЭС в условиях продолжения боевых действий не улучшается. Гросси сообщил: «Военные действия на этой территории усиливаются. И должны быть предприняты все возможные меры, чтобы защитить станцию от каких-либо атак» И добавил, что продолжается работа по созданию зоны безопасности ЗАЭС, поскольку ядерная кататсрофа не пощадит никого. Рафаэль, так почему ты опять не сказал, кто постоянно бьет по Запорожской АЭС? Сложно выговорить аббревиатуру «ВСУ»?

Киев не победит без Вашингтона — признал Зеленский

Шестой президент незалежной заявил, что его режим не одолеет Москву без интенсивной поддержки Вашингтона. В интервью Associated Press Зеленский признал критически важной роль международной военной поддержкой, особенно Штатов: «США действительно понимают, что если они перестанут нам помогать, мы не победим». Трагикомик также отметил, что при поражении в Бахмуте (Артемовске), международное сообщество и сами граждане самостийной начнут подталкивать правительство к компромиссу с Российской Федерацией. Ну неужели снова вам стало так хреново?

Москалькова предлагает создать орган по обмену гражданскими

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ, предложила создать координирующий орган по обмену гражданскими лицами на Украине. Москалькова заявила: «Вопрос не в компетенции уполномоченного по правам человека, но и не в компетенции Минобороны, поскольку это гражданские лица. И есть вопросы, вообще не связанные с уголовным преследованием». По ее словам, к ней поступает масса обращений от простых граждан Украины — инвалидов, престарелых людей, которые хотят приехать в Россию к родственникам. Но граница между двумя странами закрыта. Но ничто не вечно под луной...

Меладзе проверят на возможное финансирование ВСУ

По данным RT, исполнителя сладких песен В.Меладзе могут проверить на возможное финансирование ВСУ. Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, обратился с таким предложением к генпрокурору Игорю Краснову. Бородин утверждает, что Меладзе «неоднократно критиковал принятые госрганами и Президентом решения и политику в отношении СВО». А также активно дает концерты за рубежом, где охотно откликается на приветствия из зала в адрес киевского режима. Ну, конечно, свечку вряд ли кто держал, однако...

Олимпийский чемпион из России удивлен поведение чемпиона из Украины

Александр Поветкин, бывший регулярный чемпион мира WBA в тяжелом весе, так отреагировал на повдение украинского боксера Александра Усика, который не так давно выступил с оскорбительными высказываниями в адрес России. Поветкин был удивлен: «Я отреагировал… не очень позитивно. Я его знаю с ругой стороны. Думаю, у него выбора не было, либо — прижали так, что он не мог другое сказать. Вообще, нельзя так говорить. У нас с ним нет никакого общения». На днях стало известно о срыве боя между Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, от которого боксер из незалежной требовал перечислить его часть гонорара за бой в пользу украинских военных. Все-таки удары по голове не проходят бесследно.

Болгарские и румынские фермеры против потока агропродукции из незалежной

В Болгарии три последних дня марта местные фермеры тяжелой техникой будут блокировать четыре погранпункта на севере страны - Видин, Русе, Силистру и Кардам. Национальная ассоциация производителей зерна заявляет, что поставки в Болгарию зерновых и масличных культур с Украины блокируют продажи местной продукции, и она залеживается на складах. 7 апреля румынские коллеги будут блокировать порт Констанцы и пути к границе с аналогичными требованиями. Вот они где окопались, противники демократии!

Для «воинов света» Пентагон выпустит карты с бронетехникой

По данным издания New York Times, Пентагон хочет выпустить игральные карты с изображением вооружений НАТО для обучения ВСУ. На картах этих нарисуют военную технику альянса, которую поставляют в незалежную. Майор Эндрю Харшбаргер сообщил изданию, что такие колоды необходимы, что украинские солдаты могли отличить вооружения «дружественных стран» и идентифицировать таким образом вражескую боевую технику. В игральных картах присутствует 52 разных вида техники и орудий. Ранее Пентагон изготавливал такие игральные карты с военной техникой России, КНР и Ирана. Вот отрыжка поколений, которые выросли на комиксах.

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