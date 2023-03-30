"Это было невероятное приключение": Закончились съемки новых серий "Папиных дочек"

Фото: START/СТС

Одной из самых долгожданных премьер текущего года стал сериал «Папины дочки», возрожденный СТС на волне неспадающего интереса к проекту и его актерам. Уже в начале года появились первые тизеры семейной мелодрамы. После — кадры со съемок.

Ну а теперь производители проекта (платформа START) сообщили, что 21 сезон «Папиных дочек» отснят.

Фото: START/СТС

— Мы тщательно отбирали актрис, — признается режиссер проекта Александр Жигалкин. — Например, мы долго не могли найти актрису на роль старшей сестры Сони, она появилась буквально за несколько дней до мотора. Ведь на этого персонажа легла большая драматургическая нагрузка. А вот младшую дочь утвердили первой. Но одно дело всех утвердить, а другое — создать ансамбль, чтобы девочки смотрелись настоящей семьей. Мне кажется, у нас получилось.

В новых эпизодах «ПД» судьбу отца семейства Васнецовых повторит Веник (Филипп Бледный), ведь именно этому герою его — уже — жена Даша Васнецова (Мирослава Карпович) оставит дочерей на попечение и исчезнет. Так Вениамин станет для них и мамой, и папой.

Фото: START/СТС

— Это было невероятное приключение, — уверяет Бледный. — Если скажу, что в свое время не хотел оказаться на месте Андрея Леонова в “Папиных дочках”, это будет неправдой. И вот на меня свалилась колоссальная радость стать киноотцом четырех самых потрясающих актрис! Я очень рад тому, что так повернулась судьба и дала мне шанс сделать новый виток этого проекта интересным, полным любви, дружбы и юмора.

Дочерей Даши и Веника сыграли исполнили Ева Смирнова («Вампиры средней полосы», «Чебурашка»), Вита Корниенко («Вампиры средней полосы», «Лучше, чем люди»), Полина Айнутдинова («Здоровый человек») и Полина Денисова («Два отца и два сына»).

Фото: START/СТС

—Я на площадке почти не расставалась с кубиком Рубика, — говорит Корниенко. — Маленький кубик с клетками 2 на 2 я собираю за 6-8 секунд, который побольше, 3 на 3, — секунд за 30. Спустя пару смен кубик Рубика появился в кадре. Мы с Лизой вообще похожи: обе учимся на одни “пятерки”, обе смелые и любим иногда повредничать.

Свежеотснятые двадцать серий проекта начнут выходить на СТС и платформе START этой осенью.

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