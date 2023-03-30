Алла Пугачева заявила, что над ней издевался муж

Алла Пугачева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алла Пугачева в молодости пользовалась большой популярностью у мужчин. Примадонна лишь в пятом браке смогла обрести покой и долгожданное женское счастье. Что касается предыдущих отношений, то чего там только не было.

Алла Пугачева после развода с первым мужем Миколасом Орбакасом недолго была одна. Ее вторым супругом стал деятельный Александр Стефанович. Они прожили вместе три года, разводились со скандалом, а детали разрыва до сих пор всплывают и поражают воображение.

Кристина Орбакайте с отцом Миколасом Орбакасом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Их познакомил поэт-песенник Леонид Дербенев. Алла Борисовна к тому времени уже спела "Арлекино" и была в ранге начинающей звезды. Стефанович же был никому не известным начинающим режиссером. Однако именно именно он создал сценический образ Пугачевой - "Женщины, которая поет" о поисках любви, тяготах своей доли от первого лица, но одновременно от лица каждой женщины, сидящей в зале. Благодаря этому Примадонна прославилась на всю страну.

Стефанович имиджем жены-певицы занимался каждодневно. Он составил для нее список принципов, на которых впоследствии строилось каждое ее выступление.

"Первое - театр Аллы Пугачевой. Второе - образ одинокой женщины. Третье - исповедальность (все песни должны были звучать только от первого лица). Четвертое - русская ниша, то есть создание на эстраде образа национальной русской певицы. И, наконец, пятое - «пугачевский бунт». Когда Алла эти принципы увидела, то говорит: «Что это такое?» Я говорю: «Это путь твоей жизни»", - рассказывал Стефанович.

Алла Пугачева с Александром Стефановичем, кадр из видео телеканала Россия.

Во время брака с режиссером певица много курила. Она боролась с этой привычкой. Когда бросала курить, ее начинало разносить. Чтобы привести ее в форму перед важными съемками или выступлениями, Стефанович клал жену в Институт курортологии на Новом Арбате. С помощью диеты и физиотерапии там довольно успешно боролись с лишним весом. Пугачева приходила в форму.

"Ей там препараты давали, они стабилизировали ее вес. То на две недели помещал Аллу туда, а то и месяц она там лежала. В среднем теряла около 10 кило... Я давал каждый раз взятку, чтобы Аллу туда пристроить", - делился воспоминаниями второй муж Примадонны.

Но семейная жизнь с Примадонной не продлилась долго. В 1981 году они расстались после четырех лет отношений.

Советский кинорежиссер, писатель и сценарист Александр Стефанович скончался летом 2021 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

"Когда мы начали разводиться, мы сказали в суде, что больше не хотим жить вместе. Судья говорит: «Это, может быть, легкомысленное решение, может быть, вам нужно подумать. Даю вам три месяца. Должны быть серьезные основания, чтобы я вас развела». Алла возмутилась: «Какие основания? Он надо мной издевался. Он меня худеть заставлял!»", - приводит сайт kp.ru слова Аллы Борисовны.