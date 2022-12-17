Дмитрий Певцов о россиянах: "Умеют любить, дружить и умирать"

Актер Дмитрий Певцов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Певцов является большим патриотом России а потому в столь непростое для страны время. В одном из недавних публичных выступлений супруг Ольги Дроздовой поделился размышлениями о силе русского человека и отличия россиян от всего мира.

Дмитрий Певцов высказался о мощи русского духа. По его словам, россияне умеют дружить и любить, как никто другой.

"Вот так, как наши умеют любить, дружить и умирать - это, конечно… Да еще и в таком количестве. Как это ни печально и не страшно. Да и такого числа святых нет ни в одной стране мира. Вот, наверное, в этом наша сила, в том числе, отличие от всего мира", - заявил супруг Ольги Дроздовой.

59-летний артист также напомнил об удачном территориальном расположении России. Наша страна находится в двух континентах - в Европе и Азии. Этому, по его словам, многие завидуют. "Это не может не раздражать. Это раздражает всех, наверное", - предположил Певцов.

Стоит отметить, что ранее Дмитрий жестко осудил тех, кто покинул Россию. "Баба с возу - кобыле легче. Да и кто у нас уехал? Не о чем говорить. Это вы знаете такие эстрадные пустышки. Жевательные, бездуховные. Даже говорить о них мне кажется не стоит, время терять", - поделился с Певцов.

Он сообщил, что переживает за россиян и молится о них. "С нами Бог. Мы за то, чтобы всегда оставаться людьми. Чтобы семья состояла из мамы, папы и детей. Против нас воюют силы зла, тьмы и сатанинские силы. И не нужно относится к этому, как к сказке", - заявлял Певцов.