Где прячут тайную карту СССР и как китайцы на нас тренируются. Автостоперы нашли ответ

Новосибирск - столица Сибири Фото: Иван МАКЕЕВ

Журналисты KP.RU Владимир Ворсобин и Иван Макеев едут автостопом от Калининграда до Владивостока. Они выехали 4 ноября, чтобы через бесконечные разговоры с простыми людьми, случайные встречи и сотни километров дорог увидеть, чем живет и дышит настоящая, нетелевизонная Россия.

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«НЕУЖЕЛИ ТРУДНО ПРИКРУТИТЬ?!»

Дорога на Новосибирск.

Нас выручают дальнобои. Не клюют легковые, значит, явится гигант.

Андрей на «Скании». Из небольшого городка Усть-Катав Челябинской области, где самый большой завод по производству трамваев. («А толку? Завод хиреет, зарплаты - 30 тысяч...»)

- Я вот одно понять не могу, - вдруг заволновался Андрей. - Возьмем «КамАЗ». Копия «Мерседеса», и детали «мерседесовские». Но как наши черти умудряются их так собрать? После 300 тысяч километров все трещит и отваливается…

- Научатся, - защищаю татар. - При импортозамещении сама жизнь заставит.

Андрей пытается промолчать. Но не выдерживает: «Неужели прикрутить как положено трудно, а?!»

И тут я вспоминаю - как-то нас подвозил Вадим, инженер-наладчик бурового оборудования. Из Ноябрьска (Ямало-Ненецкий АО) возвращался домой. Вахта. Он тоже говорил об импортозамещении. Но с отчаянием.

- Мы там, в Ноябрьске, - говорил он мне, - занимаемся каннибализмом.

- Техническим, - киваю Ване.

- Да, разбираем один агрегат, чтобы починить другой. Там одна деталь миллионы долларов стоит, а время гарантийной работы - 400 часов. Из-за сильной вибрации.

Вадим говорит, что бой подходит к концу - его сервисная фирма закрывается из-за отсутствия запчастей. О попытках применить китайские буровые ему известно, но результат так себе - «китайцы» не работают и половину гарантийного срока, а заменить их можно лишь целиком. Поэтому надежда на отечественные разработки. Иначе - падение добычи.

Андрей кивает. Ему тоже приходилось ездить в газонефтяные края.

- Впечатление, что китайцы на нас тренируются, - говорит. - Как они занимались наладкой оборудования добычи с гидроударом. Американцы приедут, за 3 - 4 часа наладят оборудование и уедут. А китайцы сутками маются - у них то заклинит, то труба не подойдет. Но научатся…

СТОЛИЦА И ОРАНГУТАНГ

Новосибирск - столица Сибири. Мощные, широченные проспекты, монументальные развязки, циклопические серо-грязные здания и такие же пробки… Сам вид этого гигантского города, мирового рекордсмена по скорости превращения в миллионник, напоминал путешествие по Китаю. Там размашисто построенные Новосибы стоят на каждом шагу.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирск в эти дни занимали сразу три серьезные проблемы. Первая - эстетическая, из-за нее исчез каток. Его ежегодно заливали в центре, пока какой-то гадкий блогер не запустил в небо квадрокоптер и не сфотографировал. До этого мэрия упорно настаивала: форма катка - ракета. Но скандальное фото заставило покраснеть Новосибирск снова (мэр, напомню, у него «красный» - коммунист Локоть). Ракета оказалась похожа не на ракету, а стыдно сказать на что…

Инет рыдал от хохота. Мэрия каток закрыла.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Такая же беда случилась и с символом Новосибирска как новогодней столицы России.

Для голосования в интернете власти заявили самых новогодних животных - снежного барса, амурского тигра, белого медведя. Но простодушно допустили к участию и орангутанга. Как технического кандидата, разумеется. Ну не сошли же сибиряки с ума - голосовать за обезьяну, видимо, понадеялась власть.

Кто победил на честных русских выборах, как думаете?

Вот-вот.

Фото: Иван МАКЕЕВ

КРАСНЫЙ МЭР

По дороге в экспедицию позвонили - нас ждал мэр. И прямо со стоянки дальнобоев мы влетели в кабинет градоначальника.

Анатолий Евгеньевич принял нас радушно. Мы прогуливались с ним по центру города, украшенного новогодней иллюминацией. Ее включили пару минут назад, что, конечно, совпадение. Такая уж она, мистика экспедиции…

Сказать, что Локоть был зол на интернет-общественность с ее квадрокоптерами, орангутангами (говорят, на выбор народа сильно обиделись местные силовики), придирками, издевками, мемами, дизлайками, демотиваторами, было бы несправедливо.

Давайте честно - Локоть был в ярости. Даже я попал под его гоголевское подозрение - не щелкопер ли, не бумагомарака?!

Фото: Иван МАКЕЕВ

От моих слабых попыток защитить свободу слова мэр от оппозиции отмахивался, как от мух. Мол, люди прячутся за анонимностью в интернете, чтобы клеветать и оскорблять.

- Мысли, - доказывал он, - материальны. Была у нас в Новосибирске одна стена, на которой писали всякие политические гадости. Против советской власти. Тоже говорили: мол, свобода слова, чего только на заборе не пишут… А потом рухнул не забор, а СССР.

Мы с Локтем заглянули в самый сокровенный уголок Новосибирска - в потайную комнату за кабинетом мэра. Там хранилась гигантская карта СССР со всеми его республиками.

Раньше я бы пошутил на эту тему. А теперь нет.

- Это моя Родина, - сказал мэр.

И смотрел на карту долго и тепло, как на старое семейное фото.

СИБИРСКИЙ ДИОГЕН

Популярность «Комсомолки» в Новосибирске заставила задержаться в городе, но встречи с читателями - святое. Нас даже занесло на предприятие по производству… воды. Позвали взглянуть на настоящую жизнь современных предпринимателей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Завод называется «Диоген», находится в лесной зоне Академгородка, прямо на территории пять артезианских скважин глубиной 130 метров.

На предприятии до боли знакомая картина: мужики обступили европейского робота - думают, как его довести до ума без иностранцев.

Фото: Иван МАКЕЕВ

К счастью, другой импортный аппарат - лучшая в мире итальянская линия розлива в 19-литровые бутыли - работает. Как и все остальные три линии розлива. Успели доставить в конце прошлого года прямо из Италии. В самый последний момент.

Бизнес в «Диогене» затеяли беспроигрышный. Еду, воду (а в будущем, боюсь, и воздух) человечество не купить не сможет, а потому в этом деле прогореть невозможно.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Но артезианская питьевая вода DIO и правда вкусная - продегустировали лично. По составу, говорят, идеальна именно для сибиряков. И кофемашин. Дескать, кальций, магний и калий в сочетании с американо дают какой-то особенный эффект. В таком формате попробовать не успел. Но хештег «Диогена» в соцсетях #СибирьУдивляет запомнил.

Вот точно!

Продолжение следует

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