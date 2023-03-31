Военкор KP.RU Александр Коц получил премию «Золотое перо России»

Военкор KP.RU Александр Коц стал лауреатом премии «Золотое перо» Фото: Александр КОЦ

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц получил премию Союза журналистов России (СЖР) «Золотое перо». Церемония награждения прошла к концертном зале «Мир» в Москве.

Коц получил специальный приз «За смелость при исполнении служебного долга». Вместе с ним этой награды были удостоены главный редактор информационного агентства Regnum Марина Ахмедова, а также специальные корреспонденты телеканалов «ТВ Центр», «Первый канал» и НТВ Петр Вершинин, Алексей Кручинин и Омар Магомедов. Поскольку Александр Коц в настоящее время находится в зоне специальной военной спецоперации в Донбассе, премию за него получил его отец – легендарный журналист Игорь Коц.

«Мы с Сашей сегодня разговаривали – он сейчас под Кременной. Там идет жуткий снегопад, температура -2 градуса. Пришел генерал мороз на Луганскую землю, и это, мне кажется, хороший знак. Второй мой сын –военкор РИА Новости Андрей – работает сегодня под Донецком. Работайте, братья», – сказал в ходе вручения премии отец корреспондента «Комсомолки».

Как писал сайт KP.RU, в январе Александр Коц получил ведомственную медаль Росгвардии «Участник Специальной военной операции».

Напомним, журналист с первого дня начала спецоперации на Украине находится в командировке в зоне боевых действий. В своих репортажах он честно рассказывает о продвижении российских войск, освобождении городов, общается с бойцами и мирными жителями. Недавно на Радио «Комсомольская правда» начала выходить авторская программа «Коц: Аналитика с именем», в которой Александр обсуждает последние новости с передовой и отвечает на вопросы слушателей.

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