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Общество31 марта 2023 5:33

Военкор KP.RU Александр Коц получил премию «Золотое перо России»

Он получил специальный приз «За смелость при исполнении служебного долга»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Военкор KP.RU Александр Коц стал лауреатом премии «Золотое перо»

Военкор KP.RU Александр Коц стал лауреатом премии «Золотое перо»

Фото: Александр КОЦ

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц получил премию Союза журналистов России (СЖР) «Золотое перо». Церемония награждения прошла к концертном зале «Мир» в Москве.

Коц получил специальный приз «За смелость при исполнении служебного долга». Вместе с ним этой награды были удостоены главный редактор информационного агентства Regnum Марина Ахмедова, а также специальные корреспонденты телеканалов «ТВ Центр», «Первый канал» и НТВ Петр Вершинин, Алексей Кручинин и Омар Магомедов. Поскольку Александр Коц в настоящее время находится в зоне специальной военной спецоперации в Донбассе, премию за него получил его отец – легендарный журналист Игорь Коц.

«Мы с Сашей сегодня разговаривали – он сейчас под Кременной. Там идет жуткий снегопад, температура -2 градуса. Пришел генерал мороз на Луганскую землю, и это, мне кажется, хороший знак. Второй мой сын –военкор РИА Новости Андрей – работает сегодня под Донецком. Работайте, братья», – сказал в ходе вручения премии отец корреспондента «Комсомолки».

Как писал сайт KP.RU, в январе Александр Коц получил ведомственную медаль Росгвардии «Участник Специальной военной операции».

Напомним, журналист с первого дня начала спецоперации на Украине находится в командировке в зоне боевых действий. В своих репортажах он честно рассказывает о продвижении российских войск, освобождении городов, общается с бойцами и мирными жителями. Недавно на Радио «Комсомольская правда» начала выходить авторская программа «Коц: Аналитика с именем», в которой Александр обсуждает последние новости с передовой и отвечает на вопросы слушателей.

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