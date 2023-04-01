Киев перешёл от мольбы к бессмысленным упрекам: Зеленский вновь опозорился, пытаясь поучать Китай

Переговоры Владимира Зеленского и Си Цзиньпина никак не могут перейти из категории вероятностной в реальность Фото: REUTERS

Китай остается болевой точкой Киева. Вернее, не сам по себе Китай, а вероятные переговоры Зеленского и Председателя КНР Си Цзиньпина, которые никак не могут перейти из категории вероятностной в реальность. Вовчик-нелох, он же президент Украины, с одной стороны пытается добиться взаимности, как говорил Остап Бендер в "Золотом теленке", того же, " чего хотел добиться друг моего детства Коля Остен-Бакен от подруги моего же детства, польской красавицы Инги Зайонц". Но, не получая ее, не может скрыть ни обиды, ни неприязни. И начинает фантазировать.

- Что у нас с лидером Китая? Мне кажется, что это как раз один из колеблющихся лидеров. Но, мне кажется, для нас важно делать все, чтобы задействовать в победе над войной максимум государств, как бы далеко они ни были, - заявил Зеленский, объясняя и поведение Си, и собственную настойчивость. Мол, ему от Пекина ничего и не надо, это он для Украины старается.

В одном строю с Зеленским выступает и недоразумение по фамилии Кулеба, которое тоже ставит Пекину "диагнозы на расстоянии".

- Пекин еще не решил, следует ли полностью инвестировать в посредничество в прекращении войны путем переговоров или усилить свою поддержку Москве, в том числе путем поставок оружия, - объяснил Дмитро Кулеба ситуацию с взаимоотношениями с КНР. - Китай прощупывает почву, настал ли момент сыграть свою роль или нет.

При этом, Кулеба стал озвучивать украинскую версию переговоров Путина и Си Цзиньпина, взявшись трактовать их итоги в "правильном" для Украины ключе. По его мнению, никакого успеха у этих переговоров не было, потому что Пекину, дескать, "нужна слабая Россия, чтобы идти на уступки Китаю, обеспечивать свои ресурсы", но с другой стороны, "Китай не допустит, чтобы Россия развалилась", потому что ему (см. выше) "нужны ресурсы".

Можно сказать, Кулеба утешил Зеленского, как терпеливая нянька успокаивает капризное дитя: мол, не очень-то и хотелось, он-де сам такой плохой, а ты красавчик.

И Зеленский верит. Мало того, что верит, еще и ретранслирует сию установку в окружающий мир.

- Если вы хотите мое личное мнение. Сигнал, что Россия хочет разместить свое ядерное оружие в Беларуси, говорит о неудачной встрече с Китаем. Нужно было показать какую-то субъектность, которую Россия под управлением Путина потеряла, - заявил президент (пока еще) Украины, комментируя тем самым не только решение Путина, но и итоги встречи лидеров России и Китая.

Оставим в стороне собственную "субъектность" пациента Зеленского, которому указывают уже даже не лидеры, а клерки из Брюсселя и Вашингтона, и подопытной Украины. Об этом говорить стало уже совсем неприлично. Тут гораздо интереснее, что Зе опять вляпывается в ту же самую дурно пахнущую субстанцию, в которую попадает уже не в первый раз, поучая и комментируя деятельность Си Цзиньпина, вторгаясь не в свои международные отношения с КНР.

С учетом всей предшествующей истории отношений с Китаем и активности Зеленского в этом вопросе, можно быть твердо уверенными, что если даже разговор Председателя КНР с этим недоразумением на посту президента Украины состоится, то ничем хорошим для Зеленского он не закончится. И в плане политической субъектности тоже. Никаких очков для себя и своего рейтинга Зеленский не получит, а вот растерять может.

Тем более, что никаких колебаний в "украинском вопросе" у Пекина нет. а есть совершенно четкая и стабильная позиция, которую Председатель КНР и МИД Китая высказывал уже не один раз. Другое дело, что Киев и Запад она не устраивает, но от количества переговоров и уговоров здесь вряд ли что изменится.

Впрочем, настойчивость Евросоюза и США по вопросу переговоров Зеленского и Си – вот и премьер Испании очень настойчиво поднимал этот вопрос в Пекине – заставляет предположить, что эти переговоры нужны не столько Киеву, сколько самому Западу. А вот зачем – тут возможны различные варианты.