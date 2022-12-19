Юлия Меньшова узнала скандальные подробности ужасной выходки Аллы Пугачевой

Алла Пугачева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Несколько лет назад хореограф Мигель сообщал о том, что поставил крест на работе с Аллой Пугачевой. Тогда артист не сильно вдавался в подробности скандала на "Рождественских встречах", который повлиял на его решение. Однако на днях в откровенном интервью Юлии Меньшовой мужчина рассказал о своем разочаровании Примадонной.

Хореограф Мигель поделился подробностями скандала с певицей Аллой Пугачевой в 2012 году. После ссоры они перестали общаться. А ведь несколько лет назад артисты вместе работали над проектом "Рождественские встречи". Вот только, по словам Мегеля, Алла Борисовна вела себя высокомерно. Ему это не понравилось.

Мигель признался, что разочаровался в звезде. Во время репетиций возникла ситуация, после которой мужчина не выдержал. "Я был в шоке, когда все это произошло. Это стерло все. Это касалось напрямую тех людей, которые были в коллективе", - сокрушался хореограф в эфире YouTube-шоу "Сама Меньшова".

Хореограф не стал детально описывать ужасную выходку Пугачевой при включенных камерах. Но после съемок поделился секретом с Юлией Меньшовой. Теперь актриса в курсе всех подробностей скандального инцидента.

Стоит отметить, что в более ранних интервью Мегель рассказывал, как Примадонна грубо отчитывала всех участников мероприятия, словно нашкодивших детей. "Я был режиссером ее последних «Рождественских встреч» и вдруг «наткнулся на стену непонимания», как говорила героиня Людмилы Марковны Гурченко в фильме «Любовь и голуби». Пугачева меня просто не слышала, и по окончании работы я сказал: «Алла Борисовна, на этом все, больше никогда»", - делился танцор.

Мигель намекнул, что Примадонна может диктовать другим свои условия. "Она королева, позволяла себе очень неприличные вещи. Не хочу ворошить прошлое, это было давно. Может быть, она была не в себе…" - рассказывал хореограф.

По его словам, "была жесть", в которой он не захотел участвовать. "Я же видел тех артистов, которые стояли на сцене, опустив голову. Просто целый ряд русских артистов, которых она отчитывает. Всех, абсолютно!", - откровенничал мужчина.