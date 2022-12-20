Доила налоговая, обманули партнеры, разорил микрокредит - остался человеку один выход: Простая и грустная правда российских дорог

Новые знакомые рассказали журналистам о жизни российских дальнобойщиков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Журналисты KP.RU Владимир Ворсобин и Иван Макеев едут автостопом от Калининграда до Владивостока. Они выехали 4 ноября, чтобы через бесконечные разговоры с простыми людьми, случайные встречи и сотни километров дорог увидеть, чем живет и дышит настоящая, нетелевизонная Россия.

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* * *

Новосибирск пройден. Впереди - еще половина страны. Карта вела в Кемерово, Красноярск, потом Иркутск… Где-то на конце земли - Владивосток. Недостижимый, как альфа Центавра.

Утром Ваня Макеев достиг просветления. Он не спешил. Не скандалил. Не рвался домой. Не проклинал экспедицию. Лицо его прояснилось. Он стал тих. Созерцателен.

Ваня все понял. Он слился с народом. Стал русским. В глубинном смысле...

Иван долго медитировал у треснувшего окна ночлежки и произнес вечное:

- Для русского самурая нет цели. Только путь.

В этот момент наш новосибирский читатель Сергей Кутафин рассказывал очередную пронзительно русскую историю. Я даже подумал: эх, поехал бы с нами Достоевский, узнал бы он Россию? Конечно бы, узнал…

Новосибирск пройден. Впереди - еще половина страны. Фото: Иван МАКЕЕВ

ТАКАЯ ДОСТОЕВЩИНА

- Вы только выслушайте до конца, - скромно попросил Сергей Сергеевич, шофер по профессии. - Озаботился я своей будущей пенсией. В телевизоре учат граждан быть ответственными за будущее, ну я и решил проверить - идут ли отчисления с моей зарплаты в Пенсионный фонд. Оказалось, нет. Мой начальник: «Какие отчисления?! Оформляй ИП (индивидуальное предпринимательство. - Ред.) и плати сам себе, коль такой сознательный».

И решил Кутафин стать настоящим гражданином, партнером государству. То есть завести бизнес. Из рассказа следовало - зря. Сначала Кутафина доила налоговая, потом обманули партнеры. Государство говорит - иди в суд, отстаивай, гражданин, свои права. Сходил. Выиграл. А деньги так и не вернули. Разорился. Тут и мошенники подсуетились, взяли на несчастного микрокредит (копия паспорта, оставленная в банке, может и так аукнуться). Снова пошел в суд, снова выиграл. И тоже без толку. Банки описывают имущество, выставляют на продажу дом. И теперь у Сергея, как он говорит, единственный способ спасения:

- Пойду добровольцем на спецоперацию.

Считает, что другого выхода избавиться от кредитов нет. А человеку за 55…

Такая достоевщина.

Сергей Сергеевич, профессиональный шофер. Фото: Иван МАКЕЕВ

ЦЕНЗУРА ДО ШОФЕРОВ ДОБРАЛАСЬ

Сначала по дороге на Кемерово все шло штатно. Правда, наш очередной водитель «КамАЗа» Петр, обнаружив в кабине прессу, повел себя странно.

- Простите, - сказал сквозь хохот. - Это нервное. Я второй раз в жизни вижу журналистов. Но в первый раз…

И, причитая: «Ну вы, журналюги, и даете», Петр все-таки осилил рассказ.

Живет он в Сыктывкаре, и его, как опытного дальнобойщика, пригласили на городское радио. Поговорить о его романтической профессии. А Петра надо видеть. Шоферюга. 30 лет ходит (ни один дальнобой не скажет - «ездит») по стране. Лицо, покрытое шрамами от текущих аварий, выдает мятежную натуру то ли отца-добытчика, то ли пирата.

- Оповестил друзей, родню, - рассказывает. - Прихожу на радио. А мне друзья пишут - в гараже уже ставки собирают, чем кончится программа. Сажусь. Студия. Все чинно, благородно. Прямой эфир. Меня девочка спрашивает: почему вы стали дальнобойщиком? Думала, наверное, об этой хрени (указывает на кабину) я всю жизнь мечтал. Говорю: если бы у меня был выбор - не стал бы ни за что. У меня есть друг, говорю, когда он приезжает с рейса домой, жена включает холодильник «ЗИЛ» у кровати. Чтобы под ухом гудел мотор. Когда холодильник отключается, дальнобой вскакивает и орет: «Дизель! Замерзнем!» Жена ему в ухо: «Заливаю дизель!» И пинает холодильник, тот гремит, муж падает на подушку. И это жизнь?

Работать в дальнобойщики идут не за романтикой дальних дорог. Фото: Иван МАКЕЕВ

Передача прервалась. У Петра выключили микрофон. Родня схватилась за сердце: арестовали? Глумливый гараж возликовал и начал собирать на сухари.

Так цензура добралась и до дальнобоя Петра.

- И тогда я понял - тяжело вам, журналистам, - сделал вывод водитель. - Вот у нас есть дальнобойщица. Блогер. Ее нанимали - думали, будет поддерживать имидж компании. А она ударилась в критику, с каждого рейса репортажи: «Столовые, где травят», «Почему не ремонтируют чертов мост», «Очереди на заправках». С ней поговорили. Удалила блог. Теперь (усмехается) нормальный дальнобой…

- Нам, Петр, не нужно критиканство. Любой дурак говорит о плохом, а ты попробуй о хорошем, - вдруг сказал кто-то во мне. Видимо, этот кто-то вспомнил, что где-то далеко есть моя редакция. Она борется за меня. Не оставляет благородных попыток вернуть на путь исправления. К поискам хорошего в жизни.

И вот - о чудо! - я спорю с Петром! Тот даже бросил смотреть на дорогу. И уставился на меня. Набрал воздуха...

Кабина снова сотряслась.

- Журналисты! - рыдал он от смеха. - Юмористы, вашу мать.

ВЕРНУТЬСЯ В ЕВРОПУ

Ночь. Пирожковая где-то у Ленинска-Кузнецкого. Знакомимся с Володей из Иркутска. Он едет домой с рейса в Питер… Светится от счастья! Встретит Новый год не с шоферней в придорожном кафе, а в семье. Мы смотрим на Володю, как матерые дальнобои, - с завистью.

Володя спешит. Поэтому мчим по ночному шоссе. Врубили музыку - дыц-дыц-дыц.

- Обычно ночью дальнобои стараются не ездить, - говорю. - Почему? Безопасность?

Счастье дальнобойщика - встретить Новый год с семьей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все. Музыки нет. Хмурится.

- Тут такая история, - глухо говорит Владимир. - На дорогах безопасно. И сами дороги сейчас нормальные - их строят по всей стране. Только наши люди… Они меня пугают. Иду я весной в Питер - в рации ад. Мужики хохлов ищут. Услышат похожий говор - и все, крышу сносит. Насмотрятся новостей, ищут, кому в морду дать... Вижу - дальнобои на стоянке сидят в машинах, боятся нос высунуть. Подхожу, говорю: выходите. Те: «Мы не виноваты, что украинцы». «Да, я спросить - вода, еда есть?» Они даже в магазин идти боялись. Принес им. Чтоб по-человечески было.

Владимир смотрит вопросительно: мол, разве не прав?

- Погоди, я же спросил: почему ночью дальнобои не ездят? - вспоминаю.

- Надеются вернуться в Европу, - зевнул водитель. - Берегут свои регистраторы режима работы. За нарушения их не пустят в ЕС. Поэтому на всякий случай ездят по-европейски. Не по ночам.

- Во как! - присвистнули мы.

Продолжение следует

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