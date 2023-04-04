Изменившуюся до неузнаваемости певицу МакSим раздуло из-за терапии

Певица МакSим выступила с заявлением о том, что с ее здоровьем не все гладко

Певица МакSим спустя двое суток оправдалась за скандальные концерты. Изменившаяся до неузнаваемости артистка нашла в себе силы отменить тур. Она также объяснила, почему еле стояла на ногах, хрипела, задыхалась и не могла разборчиво произносить слова, не попадала в ноты. Звезда в последнее время выглядит не просто опухшей, а раздутой. И тому есть серьезная причина - она проходит терапию.

Певица МакSим выступила с заявлением о том, что с ее здоровьем не все гладко. "Есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур", - написала звезда. Она не стала вдаваться в подробности недуга.

В сою очередь, ее помощница Яна Богушевская подчеркнула, что полнота певицы не связана с ее беременностью. "Артист сейчас проходит курс лечения. Марина не беременна, как и любой человек, она может набрать вес, это жизнь", - цитирует ее Woman.ru.

Стоит отметить, что болезни преследуют артистку вот уже девять лет. Вероятно, они связаны с тем периодом, когда знаменитость спивалась и ее чудом откачали и вывели из алкогольной комы. Это было в 2014 году. Вокалистка в деталях рассказывала Борису Корчевникову о своей тяжелой зависимости: "Я хорошо помню одну ночь, когда в палате нас лежало пять человек. В сознании была я одна. И я видела, как всех четырех заменили за ночь на новых пациентов. Не выжил никто, кроме меня. Я видела, как люди умирают. На самом деле это происходит совсем не романтично, это страшно. Но даже это меня не испугало, я продолжила пить".

Летом 2021-го случилась новая беда. Певица попала в больницу с коронавирусом, а потом впала в кому. Врачи несколько месяцев боролись за жизнь артистки.

А спустя два года с МакSим снова происходят страшные вещи. "Состояние певицы вызывает серьезные опасения. Заметно одутловатое лицо, что говорит об отеках – повышенном скопление внеклеточной жидкости. У нее присутствует асимметрия лица. Такое мы встречаем у пациентов с инсультами. Ей трудно стоять на сцене, у нее сильная одышка, поднимая руку вверх, она буквально задыхается, от нехватки кислорода у нее кружится голова, поэтому она не уверенно стоит", - обрисовал ситуацию врач-невролог Илья Климов в комментарии для prozvezd.info.

В свою очередь, врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что знаменитость не живет в покое, вынуждена работать, много ездить, не спать и непонятно как питаться. "Нагрузки, хронические стрессы, ночные перелеты и переезды - все это ведет к сбою циркадных ритмов. В организме повышается уровень кортизола. Подскочил кортизол - прибавился жировой запас", - рассказывает врач.

По словам специалиста, стремительный набор веса могут давать проблемы по части эндокринологии, нарушения в работе сердечно сосудистой системы. "Обилие лекарств могло повредить печень и поджелудочную. Происходит системный сбой, условно говоря. Все это влечет за собой лишние килограммы", - говорит диетолог.