Певица МакSим пьет средь бела дня после скандальных срывов

Певица МакSим отменила тур после скандальных концертов Фото: Кадр видео

Певица МакSим, похоже, снова пьет. Ушлые репортеры засняли распухшую артистку в баре с кальяном и бутылкой горячительного после скандальных срывов концертов и заявлений о болезни.

Певица МакSим снова на первых полосах скандальной хроники. Ее сорванные концерты и неадекватное поведение - одна из главных тем. Сама знаменитость сообщила, что ее состояние вызвано курсом лечебных процедур: "Есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур". Она не стала вдаваться в подробности недуга.

Певица заявила о переносе выступлений. И пока фанаты рыдают от переживаний за кумира, она развлекается. Видео пьющей знаменитости опубликовано на сайте Super.

Артистка средь бела дня сидела в баре одна. На ее столе - кальян. Личный водитель заботливо принес ей пакет с бутылкой, содержимое которой было похоже на алкоголь. После этого артистка положила пару кубиков льда в стакан и наполнила его жидкостью из бутылки.

Отметим, проблемы с алкоголем у вокалистки уже много лет. О своей тяжелой зависимости она рассказала лично. Злоупотребление спиртным дважды доводило ее до реанимации и чуть не убило.

"Да, я пила. Пила много алкоголя. Я уже не могла встать с кровати. Я дважды побывала в реанимации в этом состоянии", - делилась звезда.

По ее словам, она два раза попадала в реанимацию. Ее еле откачали. Вокалистке особенно запомнилась бессонная ночь с другими пациентами, которые умерли на ее глазах. "Я видела, как всех четырех заменили за ночь на новых пациентов. Не выжил никто, кроме меня. Я видела, как люди умирают. На самом деле это происходит совсем не романтично, это страшно. Но даже это меня не испугало, я продолжила пить. Делала это чаще всего одна. Я спасалась спиртным эмоционально и физически", - откровенничала красавица.