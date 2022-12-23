Кто такие «ватники Апокалипсиса» и что спасет русскую тайгу

Фото: Иван МАКЕЕВ

Журналисты KP.RU Владимир Ворсобин и Иван Макеев едут автостопом от Калининграда до Владивостока. Они выехали 4 ноября, чтобы через бесконечные разговоры с простыми людьми, случайные встречи и сотни километров дорог увидеть, чем живет и дышит настоящая, нетелевизонная Россия.

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«РАЗГИБАНИЕ СКРЕП»

- Еще показать? – воскликнул красноярский Василий Слонов и задорно полез в шкаф.

В его гараже я не был давно. Целых 6 лет. Непозволительно. Оторвался я от современного искусства. А Слонов - художник. Философ. Гигант мысли. Есть в нем – правда русская.

- Смотри, - сказал Слонов из шкафа, высунув оттуда полезную вещь – палку-тошниловку с двумя пальцами (новогодний подарок народу - для деинтоксикации организма). - Это как тебе? А это?

Василий летал по гаражу.

На свет появлялись – мухобойки с лицом Обамы («мухобама»), Солженицына, Сталина, Гитлера.

Потом стальные кокошники «Имперские» (в них Слонов видит «всю мощь, славу, ужас, величие и ничтожность российской империи - ее страхи, безумие, отвагу и честь»).

Откуда-то сверху посыпались «Ватники Апокалипсиса» - мишки в телогрейках. Из всех углов выпучились «ватные глаза». Закрутился «ватный глобус»…

Один из «Ватников Апокалипсиса» в мастерской художника. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Каковы характеристики ваты? – объяснял в интервью Слонов. - Теплота, мягкость… Все признаки широты и необъятности русской души в вате. Кроме того, что вата невыразимо красива, она еще и содержательна во всех смыслах, которые прижились на нашей территории. Через вату можно выразить и те народные характеристики, от которых нам еще предстоит избавиться, – ватность, дебелость мысли».

Гаражу Василия, если подходить к этому феномену исторически, не хватало только хрущевского бульдозера… Или ареста по специальной для защиты от Слонова статьи УК «За злостное разгибание скреп». Но чтоб придумать такую безумную статью, нужно быть Слоновым. А он один.

Красноярский художник Василий Слонов. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Это что за нахрен?!! – взвыл несчастный Ваня Макеев, который впервые оказался в логове современного искусства.

На него страдальчески смотрел Волк из «Ну, погоди!». Слонов снабдил животное эффектной женской грудью. Слонов не пощадил ни Зайца, ни Кота Леопольда. К художнику явно залетела муза. Возможно, из Госдумы, очарованная анти-гейскими законами.

- Нашему миру, искусству, - объяснял Василий, - нужен наивный, чистый взгляд ребенка…

Уже по дороге, когда мы покидали Красноярск, Макеев вдруг заметил: «Знаешь, а прикольно. Поржал. А то все у нас слишком серьезно – экология, экономика…»

КОШМАРЫ ЛЕСОРУБОВ

Признак близости Байкала: нарастающая неизбежность двух русских тем, двух столпов - леса и китайцев. Есть меж ними прочная взаимосвязь.

И до такой степени лес и китайцы выбешивают наших читателей (уверенных - первого в России все меньше, а второго все больше), что будущее Сибири в русских кошмарах – эдакий вялотекущий Апокалипсис. В финале страшного сна – выжжено-вырубленная территория. Причем – давайте уж честно назовем главный страх - китайская.

К счастью, из Красноярска в Канск нас подвез местный министр лесного хозяйства Алексей Панов.

Люблю говорить с лесниками. Успокаивает. Убеждаешься, что и леса еще много, и – если не рубить его, бездарно сгниет. И хотя ты сам пару лет назад видел здесь разоренную, захламленную тайгу, почему-то надеешься - это правда.

Просторы сибирской тайги. Фото: Иван МАКЕЕВ

Тем более, по словам министра, государство решительно взялась за охрану природы. Вместо погибших от шелкопрядника (этот паразит сейчас страшнее «черных лесорубов») лесов высаживаются новые. 1000 гектаров в год.

- У нас большой проект с «Роснефтью», - рассказывает Панов. - Будет построен семеноводческий центр, лаборатории генетического исследования леса…

- Зачем это нефтяникам? – настораживаюсь.

Оказывается, кто-то всемогущий (вероятно, правительство) поставил перед кампанией задачу – к 2030 году возместить 10 миллионов тонн углекислого газа, тем самым компенсировав вред от добычи нефти.

Но русский лес, как ни парадоксально, спасает всероссийская беда.

Еще до встречи с министром Пановым, мы знали, что лесопилки всей страны сейчас забиты досками, бревнами… Лесозаготовки останавливаются. Цены у «лесорубов» упали в 2-3 раза, и все равно – трудно продать. Из-за укрепившегося рубля не выгодно – себе в убыток. Из-за санкций, недоступности европейского рынка, и ковидного паралича в Китае. Запрет на поставки грузовым транспортом, объяснить который тут без мата не могут, добивает отрасль.

Но министр сражается.

- Мы начали бить тревогу еще весной, – говорит. - В Монголию ездили в поисках рынка сбыта. Отсрочили арендные платежи, чтоб облегчить жизнь предприятиям, и некоторые даже расширились.

Панов ехал в Канск, чтобы проведать новые заводы, заточенные под Китай (делают мебельные щиты).

- За них переживаем, выдержат ли? – хмурится министр.

И тут, я затеваю разговор, который готовил давно.

Три дня назад, не доезжая километров 300 до Кемерово, мы свернули с маршрута. На телефон Экспедиции позвонил читатель, представился - Николай Бушнов, и предложил посмотреть на валку леса «вживую».

ДЕРЕВНЯ-ИМПЕРИЯ

Бушнов – потомственный «лесник». Отец, 20 лет работал водителем лесовоза. Сам – глава предприятия «Алтай-Форэст», теперь в лесу – и его сын.

Маленький алтайский поселок Ларичиха, и есть – микро-империя Бушнова. Николай здесь единственный работодатель. Половина села пилит лес, вторая - доски. Из отходов – пеллеты на продажу и обогрев деревеньки…

Одна половина села Ларичиха пилит лес, вторая - доски. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все выглядит умно. Лес даже не рубится - прореживается. Технология позволяется стричь его бесконечно, не превращая в пустыню. Лес вроде настоящий. Всамделишный. Как доказательство – три морды высунулись из чащи. Лоси.

- Паразиты, – ругается на них Бушнов. - Едят молодую сосну. Думаю, сажать лиственницу – хотя бы от нее отстанут.

Лоси встрепенулись и запрыгали по сугробам.

Лагерь лесорубов. Костер. Собака. Передвижной «вагончик». Минус 30. Ищем бригадира. Тот пошел выбирать для «казни» дерево и исчез. «Куда-то туда пошел», – машут. Идем «туда». Блаженное солнце. Иней. Тишина. Нет бригадира. И тут нет. И лагеря с собакой нет.

Передвижной вагончик лесорубов. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Спокойно, - говорит Ваня. Достает квадрокоптер. И, вероятно, впервые в истории Ларчихи бригадир был найден с помощью не мата, а беспилотника… Мы взяли немного «погонять» бензопилу, чтобы читатели «КП» насладились фото «Ворсобин наконец-то на лесоповале».

Когда-то предприятие считалось образцовым. Сюда приезжал растроганный глава МВД Нургалиев – Бушнов построил полицейский участок и домик для участкового.

Ну, а потом – как обычно на Руси бывает - бизнесмена … посадили в СИЗО. И держали там больше года. Бушнов только вышел на свободу, и обнаружив, проходящую мимо Экспедицию, попросил – расскажите эту историю.

Сбылась мечта части читателей "Комсомолки". Владимир Ворсобин валит лес. Фото: Иван МАКЕЕВ

По версии следствия, Бушнов однажды поехал в лес и приказал рабочим срубить лишние три сотни кубов. Обвинение утверждает - лично ходил и показывал на деревья. То есть – сговор, приготовление к преступлению, организация устойчивой группы…

- Даже если принять такие подсчеты, - говорит Бушнов, - мне этих кубов хватит на четыре часа работы. Зачем мне заниматься такой чепухой?!

Говорит, что цель посадки в СИЗО – разорить предприятие. Отнять бизнес. Утверждает, что такая схема поставлена на поток. Причем, главная задача – даже не посадить, а разорвать договор аренды. Земля тут дорогая. Конкуренты надеются распродать завод и заняться охотой. Ларчиха им не нужна…

Фото: Иван МАКЕЕВ

В ПОИСКАХ ВЕДЬМ

Рассказываю эту историю министру в тот щекотливый момент, когда мы уже заговорили о валежнике. То, что в лесу валяется с корнями – оказывается, священно. Трогать по закону нельзя.

- Оно же сгниет, – говорю.

- Конечно, – вздыхает министр. - В Хакассии был ураган и повалило 200 гектаров кедра. Деревья убрало госпредприятие. Тут же прилетели следователи. В законе написано - кедр рубить нельзя, а стоит ли он или лежит – не указано. В итоге на зама министра завели уголовное дело…

По словам министра, во времена, когда развернулась охота за «черными лесорубами», активность силовиков была оправдана. Но, похоже, пересажав самых «доступных» злодеев, органы по инерции обрушились на остальной бизнес.

«Постоянно ищут ведьм, – вздыхает министр. - Словно заточены не на то, чтоб наладить. А чтоб сломать, посадить, отчитаться.

- Мы у себя сейчас проводим закон, чтоб в таких случаях бизнесмен просто доплачивал государству, - говорит Панов. - Зачем сажать, когда можно все решить по-человечески?!

Мы въехали в Канск. Три года здесь не был. Пытаюсь найти знакомых…

Куда там! Мэр Канска Качан получила срок. Глава «Краслесинвеста» Черкашин под уголовным делом.

И только мои дорогие китайцы из фирм «Медео» и «Дракон», которые в 2019-м жгли у Богучан лес (читайте на KP.RU мое расследование «Кто вырубает русскую тайгу»), там же, в тайге. Им все нипочем.

Продолжение следует

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