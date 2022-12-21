Великая тайна шахтерского сердца России: Как бьется жизнь под черным небом

Кузбасс без угля - как Венеция без воды, а Москва - без денег. Фото: Иван МАКЕЕВ

Журналисты KP.RU Владимир Ворсобин и Иван Макеев едут автостопом от Калининграда до Владивостока. Они выехали 4 ноября, чтобы через бесконечные разговоры с простыми людьми, случайные встречи и сотни километров дорог увидеть, чем живет и дышит настоящая, нетелевизонная Россия.

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«А КАК ТАМ СТЕШИН? КАК КОЦ?»

В Кемерове пришла беда.

Раньше мы успешно обезвреживали встречающих нас в городах читателей «Комсомолки». Молили - не надо! Не увезем!

Но город шахтеров суров. И вот она - гора из сала (полезно на морозе), грудинки (такую вы не пробовали!), кедровых орешков (это святое), конфет (вот эти самые вкусные - из смолы), настойки золотого корня (один глоток- и ты во Владивостоке!), перцового пластыря (вдруг простудитесь), коньяка и водки (подмигивают).

Я махнул рукой. Смирился. Мы кланялись, благодарили. Спасибо, добрая матушка Сибирь и наши лучшие в мире читатели.

На торжественную встречу пришел бывший замгубернатора Кузбасса Петр Николаевич Акатьев. Жал руки. И рассказывал о своем героическом прошлом. Как потом выяснится, Петр Николаевич первым сказал нам: «Надо бы Кузбассу уходить от угля», но мы пропустили мимо ушей.

Потому что странно. Кузбасс без угля - как Венеция без воды, а Москва - без денег.

Бывший замгубернатора Кузбасса не настаивал. Петр Николаевич сидел в сторонке, наблюдал за стихийно собравшимся клубом читателей «КП» и только спрашивал: «А как там ваши военкоры? Как Стешин? Как Коц?»

УГОЛЬНОЕ ЦАРСТВО

А ведь прав Петр Николаевич. Утро. По Кемерово ударили минус 30. Морозный штиль. Сначала чувствуешь легкий, приятный запах деревенской печки. Через минуту - злого табака. И вот ты, надсадно кашляя, выпучиваешь глаза в сторону грязно-желтого смога, опускающегося на город. Потому что посмотрел Кузбасс на градусник, крякнул «ого» - и стал жечь уголь.

Мы медленно ехали по центру города и любовались индустриальным концом света - грязное небо не спеша поглощало город, окутывая собой многоэтажки. Да, мы любовались. И это не был цинизм бездушных эстетов. Просто экологическая катастрофа Кемерова была до того будничной, спокойной, запланированной, до того экономически просчитанной и удобной, что оставалось только наблюдать - как красиво человечество умеет издеваться над собой.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе хранится одна великая тайна. Почему-то именно здесь (точнее, в местной Барвихе - элитном пригородном поселке Кедровка) обрывается ход газа на восток.

В сторону Восточной Сибири, Красноярска газ, споткнувшись на Кемерове, останавливается. Дальше - вагоны с углем. Для гигантских городских ТЭЦ, миллионов домашних печек.

Говорят, это бывший хозяин Кузбасса Аман Тулеев заставил газифицированную Кемеровскую область отапливать углем. От чего, например, соседний Ленинск-Кузнецкий в неудачные дни попадает в первую тройку самых экологически опасных городов мира.

Сумасшедшая картинка с кемеровских улочек - идет газовая труба. Змеится по кварталам, старательно залезая в самую гущу домов, потом выныривает и устремляется в горизонт. И вокруг нее дымящие трубы…

Логика понятна - уголь надо сбывать. Шахтерам надо работать, владельцам шахт зарабатывать, а угольному лобби - бороться за рынки сбыта с газовыми конкурентами.

И при виде черного неба невольно задумываешься о человеческой жизни.

- Наши тут пытаются развивать промышленный туризм - экскурсии по заводам, шахта, - говорит наш гид по Кемерову - читатель «КП» Антон Миронов. - Думают, люди со всей страны поедут смотреть на такой Кузбасс.

- А есть другой? - нечаянно (и довольно глупо) спрашиваю. И обрекаю экспедицию на приключение.

- Ах, вот как, значит? - кивнул Антон. - Тогда поехали.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ПО СЛЕДУ РОСОМАХИ

Антон Миронов - автор туристических путеводителей по родному краю. Двадцать лет назад Антон выиграл конкурс, объявленный «Комсомолкой». Приз - учеба в МГИМО. А дальше, как в кино - телеграмма: «Вы зачислены» - перспективы, горизонты, неминуемая (МГИМО все-таки) карьера. Но павшая к ногам Москва… кемеровчанину не понравилась.

Антон Миронов - автор туристических путеводителей по родному краю. Фото: Иван МАКЕЕВ

После вуза он возвращается домой, в свой любимый Кузбасс, уже как краевед. И в попытке показать его настоящие жемчужины - водопады, пещеры, каньоны - он обошел каждый природный закуток.

Да вот беда.

- Я почувствовал, что реклама природы не в интересах чиновников, - говорит Антон. - Ведь если на красивом, разрекламированном месте запланируют угольный разрез - поднимется ненужный шум.

Антон вез нас в совершеннейшую глушь. Чтобы мы увидели, как на самом деле красив Кузбасс. Мы шли по свежим следам росомахи. Мы слышали свое дыхание, стук сердца в лесу, где тихо-тихо. Мы дышали наконец-то воздухом. Настоящим.

Ачинск: «КОМБИНАТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОБЛАКОВ»

Ачинск. Обожаю такие города. Купеческий. Русский. Старинный...

Вот здание краеведческого музея - дом купца и мецената Мокроусова, где хранится редкий механизм - полифон.

Полифон в краеведческом музее Ачинска. Фото: Иван МАКЕЕВ

Рядом дом купца 2-й гильдии Иуды Бородавкина - одного из знаменитых авантюристов XIX века. Сослан за мошенничество - будучи подрядчиком армии, подмешивал в овес песок. Но и в ссылке Иуда остался собой - пустив по миру местных купцов, он купил первый в городе автомобиль.

Историческая часть города в Ачинске. Фото: Иван МАКЕЕВ

Неподалеку красивое здание драмтеатра. Здесь начинала карьеру Марина Ладынина, известная всей стране по фильму «Свинарка и пастух».

Памятник читающей гимназистке в сквере Драмтеатра, Ачинск. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ачинске история и современность хорошо уживаются. Говорят, новые градостроительные красоты - скверы, парки, спорткомплексы - еще со времен Олега Дерипаски терпеливо сооружает, а потом и чинит «РУСАЛ». Троицкий парк, сквер Металлургов, отреставрированный парк Победы, фонтан - то, что я успел запомнить из разговоров.

Детский технопарк "Кванториум" в Ачинске. Фото: Иван МАКЕЕВ

Модель ракеты "Нежданчик". Фото: Иван МАКЕЕВ

Производство сыра в Ачинске. Фото: Иван МАКЕЕВ

Будничный Ачинск - город рабочих. Заводские трамваи, везущие горожан на работу. Как тут не без иронии говорят - на «комбинат по производству облаков». В городе, кроме комбината, много мелких предприятий. Почти все жгут уголь, потому споры об экологии неизбежны.

90 % частного сектора отапливается углем. Фото: Иван МАКЕЕВ

Думаю, поэтому Ачинский глиноземный комбинат и пригласил экспедицию «КП» на свои производства (к слову, это единственный в мире комбинат, где глинозем производят из известняка и нефелиновой руды). Из списка «смотрите, что хотите» мы выбрали карьер Мазульского известнякового рудника. Потрясающее зрелище. Человечество научилось извлекать из природы материал так эффективно, что даже огромные карьеры выглядят как настоящие произведения искусства. Ваня точно получил эстетический шок, снимая эту могучую империю с высоты.

Карьер Мазульского известнякового рудника. Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Красноярск: ВСЕМ КОМАНДУЕТ ЖЕНСКИЙ ГОЛОС

Мы в Красноярске. В этот приезд я наконец-то пробрался на КрАЗ, куда мечтал попасть давно. Шутка ли, более четверти алюминия в стране производят здесь. Завораживающая мощь. Но 25 корпусов электролиза, 3 литейки... в миллионном городе… Как они вместе уживаются?

Новая входная группа Центрального парка Красноярска, который ждет большая реновация. Фото: Иван МАКЕЕВ

Красноярская Часовня Параскевы Пятницы известна всей России изображением на банкноте в 10 рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Алюминиевый пешеходный мост "Арфа", Красноярск. Фото: Иван МАКЕЕВ

Рабочие говорят, что лет двадцать назад КрАЗ стоял в дыму. Сейчас, клянутся на заводе, улавливание газов - 99% и на 39% снижение выбросов. Фторидов - на 76%. Да и что там фильтры! Оказалось, что завод - пилотная площадка «РУСАЛа» для новых технологий. И здесь впервые в мире нейросеть (почти искусственный разум) контролирует производство.

Выглядит это так. Электролизный цех. Рабочий тычет чем-то вроде лома в аппарат. Там уютно светится лава, а скоро займется и лом. Расплавленный алюминий плещется где-то внизу… Всю эту красоту снимает Ваня Макеев… И вдруг на весь километровый цех раздается женский голос: «Слишком долго…» Реакция мужиков на грани паники. Крышка захлопнулась. Лом срочно вынут.

Металлург на КрАЗе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Спрашиваю, почему для искусственного разума, наблюдающего за заводом, выбран именно этот строгий женский голос? Честно говоря, я бы тоже инстинктивно вынул лом, если бы он у меня был. В чем секрет? Мастер задумался.

- Наверное, потому что женский голос успокаивает, - неуверенно предположил он.

На выходе с завода Ваня кидает: «Вот бы на неделю сюда!».

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