Ирина Салтыкова поскандалила с Лерой Кудрявцевой после изгнания из шоу "Суперстар"

Ирина Салтыкова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ирина Салтыкова эмоционально отреагировала на вылет из шоу "Суперстар". Артистка исполнила хит своего бывшего мужа Виктора Салтыкова "Белая ночь", однако строгому жюри не понравилось, как участница выступила. Ей поставили самые низкие баллы. В итоге вокалистка поскандалила с критиканами. Особенно досталось Лере Кудрявцевой.

"Да пошли они! Я очень хорошо спела", - не стала скрывать эмоций Ирина Салтыкова. Как передает сайт mk.ru, такое заявление в адрес жюри певица сделала после своего изгнания из шоу "Суперстар".

Она перепела хит "Белая ночь". Но эксперимент артистки не пришелся по вкусу жюри. Судьи принялись атаковать ее вопросами о скандальном расставании с Виктором Салтыковым. Именно это вывело вокалистку из себя. Особенно усердствовали Лера Кудрявцева и Стас Пьеха.

Кудрявцева призналась, что выступление ее "не зацепило". В ответ на это Салтыкова заявила, что телеведущая может поставить ей ноль баллов из двух возможных. "А сейчас поставлю, если попросишь!" - отрезала Кудрявцева.

Пьеха, в свою очередь, отметил, что "Белую ночь" подобным образом мог бы спеть кто угодно. "Это он назвал меня «кто угодно»! Нормально вообще?! Какую программу ты тактично меня, так сказать, это… Это некрасиво, честно тебе скажу!" - возмутилась Салтыкова.

После чего Ирина высказалась в адрес обидчиков, передает "Вокруг ТВ". "Стас Пьеха меня разочаровал... Я считала его воспитанным парнем, теперь понимаю, что ошибалась", - вздыхает исполнительница.

А о Кудрявцевой она сказала так: "Ладно, когда молодежь бестолковая - я это прощаю, но, когда взрослые люди ведут себя невоспитанно… Сначала я выслушивала критику в свой адрес с юмором, а потом они перегнули палку".