Ирина Салтыкова раскрыла правду об опухоли: "У меня выявили рак"

Ирина Салтыкова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Слухи о тяжелом недуге Ирины Салтыковой нашли свое подтверждение. Певица впервые рассказала, что была на грани жизни и смерти. Артистке диагностировали рак.

Ирина Салтыкова рассказала, что перенесла операцию по удаления злокачественной опухоли. Певица боролась с онкологическим заболеванием. О страшном недуге вокалистка узнала случайно.

Салтыкова в 21 год родила свою единственную дочь Алису от Виктора Салтыкова. После родов у звезды эстрады возникли проблемы. "У меня тогда была небольшая эрозия. Гинеколог сказала мне, что ее лечить не нужно, поскольку она маленькая и сама пройдет", - заявила артистка в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Но спустя много лет случилось страшное. Ирина отдыхала в Америке. Один из ее знакомых предложил посетить врача, чтобы сделать полное обследование организма. Через две недели ей позвонили. "Сказали, что у меня очень плохие анализы. И прямо назвали: рак шейки матки. Я не поверила. Пошла в пять клиник в Москве, сдала анализы. Все подтвердилось", - огорошила 55-летняя артистка.

Узнав о диагнозе, она никому ничего не сказала. Об опухоли не знали даже близкие родственники. "Мне сказали, что нужно сделать операцию, что они немножко отсекут - и будет все нормально. Я никому не рассказывала об этом", - поделилась Ирина. В этот момент Лера Кудрявцева изменилась в лице. Телеведущей, видимо, стало страшно.

Отметим, в 2020 году поклонники заподозрили, что Ирина Салтыкова борется с онкологическим заболеванием и лежит под капельницами. Мол, бывшей жене Виктора Салтыкова потребовался курс лечения из-за онкологии. Тогда звезда яростно опровергла все эти новости. "Бред! Не верьте, не читайте, пишут, что в голову придет! Мусор. Нет повода, просто берут с потолка", - гневалась блондинка.