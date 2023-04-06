ВСУ взяли Авдеевку в заложники: нацисты убивают младенцев и выгоняют людей из убежищ ради чудовищной пропаганды

ВСУ стреляет из-за спин мирных жителей, и те погибают в результате перекрестных обстрелов Фото: REUTERS

По прифронтовым городкам Донбасса, захваченным украинскими войсками, все чаще курсируют летучие отряды военных пропагандистов, устраивающих постановки на крови. Для чего? Чтоб поддержать градус ненависти у своего населения и заставить Запад давать Киеву больше денег и снарядов.

Вот недавний пример…

ПОГИБЛИ СЫН-МЛАДЕНЕЦ И МАТЬ

В частный жилой дом контролируемой украинскими войсками Авдеевки прилетел снаряд. Прилетел убийственно точно, не задев десятки других домов вокруг. В него явно целились. В этом доме жила Светлана со своей семьёй. Погиб её 5-месячный сын. Погибла 69-летняя мать. Был тяжело ранен, получил черепно-мозговую травму муж. У самой Светланы ушибы и ожоги. А за день до этой трагедии к ней приезжала группа вооруженных людей. Требовали, чтобы Светлана уехала из дома или хотя бы отдала им своего ребёнка. Все снимали на видео.

- Это красная зона. Уезжай! – настаивали они, посмеиваясь. – Подумай о ребёнке! Ничего святого у тебя нет!

- Никуда я не поеду. И ребёнка не отдам! У вас, будто, есть святое! – сердито отбивалась женщина. Так и не уехала.

Теперь украинские пропагандистские каналы разгоняют эту историю. Смотрите: мы её предупреждали, хотели спасти её ребёнка, она отказалась. «Ждунья» - русских всё ждала. И дождалась русского снаряда.

Хотя снаряд-то украинский.

«СЕПАРЫ» И «РУСНЯ»

Что на самом деле скрывает эта история?

Авдеевка, находящаяся в пригороде Донецка, превращена украинскими войсками в мощный укрепрайон, а её жители стали заложниками. Артиллеристы ВСУ размещают гаубицы во дворах жилых кварталов и долбят по Донецку, а когда с той стороны прилетает «ответка», убегают в подвалы, выгоняя из них местных жителей.

Горожане имеют теоретическую возможность выехать из Авдеевки в центральную и западную часть территорий, называющихся Украиной. Но редко приживаются. Их обзывают «руснёй», «сепарами», угрожают. Нет ни работы, ни дома, ни средств к существованию. У кого-то домашние животные, с которыми никуда не поселят. В итоге, многие возвращаются обратно в Авдеевку, несмотря на то, что в городе идут бои.

Через телеграм-каналы авдеевцы пытаются спасти друг друга. Пишут из других городов — причем, с обоих сторон конфликта: «Приютите человека, один проживает в погребе! Заберите к себе, он там не выживет.», «Пропала бабушка. Написали в полицию, но никаких новостей. Может, кто её видел?»

«ЗВЕРСТВА»

ВСУ стреляет из-за спин мирных жителей, и те погибают в результате перекрестных обстрелов. Но этих жертв недостаточно. Украинской пропаганде нужно поддерживать в своём населении ненависть и боевой дух, а в европейском – страх и сочувствие, и для этого они без конца снимают ролики про «зверства». В словах можно усомниться, а видео – аргумент сильный. Кто же не поверит своим глазам?

О постановочных обстрелах свидетельствовали жители освобождённой в прошлом году Попасной. К ним приходили с видеокамерами, предлагали уехать. Люди отказывались. Тогда их дом целенаправленно обстреливали и снова приходили с камерами. Теперь-то вы убедились, что это русские по вам стреляют?! Метод был безотказный. Если человек оставался жив, то скорее всего был так запуган, что мог подтвердить уже все на свете. Если погиб, тоже неплохо – оставалось первое видео, где он публично отказывался от эвакуации.

ПОСТАНОВКА С УКРАИНСКИМ БТР

- Я знаю эту женщину, Свету, у которой ребенка убили, это моя соседка, - говорит мне Зина - жительница Донецка. Зина сама родом из Авдеевки, в конце 2014-го чудом успела переехать в столицу ДНР и забрала с собой мать. Живёт у знакомых.

- Уверена, это ВСУ её дом разрушили. Для них она такая же сепаратистка, как мы здесь в Донецке, продолжает Зина. - Я помню, как это происходило в 2014-м. Мимо нашего дома в Авдеевке проехал украинский БТР вниз в сторону Донецка. Потом развернулся и из лесочка у трассы на Горловку стрелял по жилым домам. В украинских СМИ говорили: это русские стреляют, «сепары». А как поспоришь? По характеру повреждений видно, с какой стороны был обстрел. Только это их БТР был. Если бы не видела сама, не поверила бы.

«ЖУРНАЛИСТЫ» НА КРАСИВЫХ ВНЕДОРОЖНИКАХ

Зина вспоминает, как в 2014 году, когда в Авдеевке отключили электричество и воду, люди выстраивались очереди с пластиковыми бутылками и ведрами к колодцам частных домов. Украинская артиллерия тогда целилась именно в те дома, где раздавали воду. Никто не мог понять, почему «защитники» так поступают?

И ещё город знал, что если со стороны Украины приехали журналисты на красивых внедорожниках, то из дома лучше не выходить. Значит будут обстрелы. И какие-то жилые дома красиво загорятся, с чёрным дымом и пламенем, чтобы как следует напугать доверчивых телезрителей на Западе.

Пропаганда на крови. Без жалости и без совести. Что тут еще добавить?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мобилизованные парни прозвали свою гаубицу "Врединой" и бьют ВСУ под Донецком: У них есть медали «За Отвагу», свои песни и простая правда

Мобилизованные парни под Донецком прозвали свою гаубицу "Врединой" и разбивают артиллерию ВСУ (подробности)