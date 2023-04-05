Обиженный Оскар Кучера требует забрать у неблагодарной Аллы Пугачевой ее деньги

Оскар недоволен и тем, что Алла Борисовна получает деньги за авторские права на песни. По его мнению, это должно было прекратиться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оскар Кучера внезапно набросился на Аллу Пугачеву, не жалея ругательств. Обиженный актер завил, что возмущен словами Примадонны о рабах. Он воспринял заявления 73-летней артистки на свой счет. После чего потребовал лишить ее авторских отчислений.

"Для меня Алла Пугачева перестала существовать вообще. И не потому, что она уехала, а потому, что, уезжая, так хлопнула дверью, что обидела меня лично, назвав рабом. Как она сказала? Я сейчас не помню… «Раньше пела для плебеев… а теперь для рабов». Ну как бы смысл таков…» - возмутился Оскар Кучера.

Он также упрекнул исполнительницу в неблагодарности. Мол, все деньги ей приносили поклонники, от которых Пугачева в итоге уехала.

"Она на какие деньги-то все эти замки свои построила? И никто не против замков, я только «за», чем больше их, тем лучше, красивее страна будет... Ей люди несли эти деньги. Рублем голосовали на ее концертах, ее пластинки покупали..." , - раздухарился актер.

Оскар недоволен и тем, что Алла Борисовна получает деньги за авторские права на песни. По его мнению, это должно было прекратиться.

"Я бы раз и навсегда сейчас остановил бы РАО с ней, чтобы никаких выплат больше не было, просто не было после того, что она сказала. Ты охренела? Ну просто у меня нет слов, я клянусь, у меня нет слов в отношении человека Пугачевой", - заявил он в эфире шоу "Легенда" на RTVI.

Напомним, Примадонну после эмиграции часто критикуют. Певица даже решила ответить злопыхателям. "Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", - написала она в блоге. После чего поблагодарила поклонников за то, что они рядом с ней.