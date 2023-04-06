Сбежавший из России комик Руслан Белый осудил СВО и поиздевался над Юлией Чичериной

Комик Руслан Белый. Фото: YouTube

Иногда кажется, что самое страшное — цинизм и специфическое понимание юмора, которые позволяют некоторым комикам глумиться над памятью погибших (небинарная личность Александр Долгополов и бывший сценарист «Вечернего Урганта» Гарик Оганисян на одном из концертов показали миниатюру, разыграв покушение на Владлена Татарского, которого подорвали террористы), но самое ужасное — одобрительный ржач, что раздается во время таких номеров.

Такое задорное и конское ржание раздавалось и во время монолога Руслана Белого на одном из прошедших концертов в Казахстане, когда он веселился, смеясь над Юлией Чичерной, с 2014 года не вылезающей с Донбасса. Певица колесит по новым территориям России (и не только — к примеру, не так давно летала на Сахалин, где тоже пела патриотические песни), регулярно выступает на передовой, в госпиталях, помогает русским бойцам. Но у публики Белого это вызывает только смех.

Руслан Белый во время выступления на сцене. Фото: YouTube

Уровень шуток невысокий: «все эти 8 лет она была там. Хрен знает, где она была последние 20 лет», «вы же знаете, что эта певица? Последняя песня, которую я слышал, это «Ту-лу-ла». «Она выглядит, как группа «Любэ» больше, чем группа «Любэ»».

После Белый под аплодисменты признался, что не поддерживает СВО. Потомственный военный, который учился в Воронежском военном авиационном инженерном университете и служил пять лет по контракту в ВВС РФ, заверил, что половина его родственников — из Украины. А друг Евгений из Одессы служит в теробороне.

«Я метеоролог! — напомнил стендапер свою учетную военную специальность. — Мне что, ветер определять, откуда хреначат из миномета?

Кроме того, юморист пожаловался публике, что три года как его концерты в России якобы «запретили». Напомним, что на самом деле, после расторжения контракта с ТНТ, комик выпустил сольную программу «Индиактор» и свободно колесил с ней по стране, пока не сбежал за границу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ СК проверит комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна из-за шутки о теракте против военкора Татарского Уехавшие за границу стендаперы высмеяли теракт в Петербурге (подробнее)