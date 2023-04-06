Зеленский дрожит у телефона, Байден кусает локти: Си Цзиньпин трижды победил Макрона на переговорах

Увлеченность Макрона самим собой сыграла с ним злую шутку Фото: REUTERS

В 20-ти, а то и в 30-ти с лишним источников уже прочитал, что Эммануэлю Макрону не удалось "прогнуть" товарища Си Цзиньпина на "позвонить Зеленскому". Дескать, председатель КНР сказал, что позвонит, "когда в этом будет необходимость и время для этого". Только украинцы выдают иной результат, мол, Си Цзиньпин пообещал позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому "в удобное для него время". В удобное для Зеленского то бишь. Нет, сказочники те еще, безусловно, но очень наивные. Тут американцы слышат уже не первый месяц, что господин Си позвонит президенту Байдену, когда для этого найдет время и сочтет это необходимым. И ничего – терпят. А у Зеленского думали, что зашлют почтальоном Макрона, и все посыплется, как из рога изобилия – звонки, визиты, посылки, бандероли, телеграммы и даже поздравительные открытки. Ан не сложилось… Между тем, если недавний визит председателя КНР в Москву в гости к Путину можно считать триумфом, то итоги переговоров Макрона в Пекине можно охарактеризовать с полными на то основаниями "крахом несбывшихся надежд". Причем. закончился он сразу тремя провалами.

Слушайте, господа аналитики, а вы действительно думаете, что Макрон полетел с трехдневным визитом в Китай уговаривать Си позвонить Зеленскому? Нет, я не исключаю, что в течение полутора или двух часов их беседы Эммануэль действительно попросил Си звякнуть президенту Украины при случае, на что получил аналогичное вопросу согласие: мол, при случае, ладно, так и быть. В общем, первый провал по заявленным предметам переговоров налицо.

Но тратить три дня на это не будет никто. Даже самый последний дурак. А Макрон явно не дурак. Ну да, болтлив, не может держать язык за зубами, излишне эмоционален (что в Китае издавна расценивается, кстати, как большой недостаток), но не полный идиот. И даже вариант с обсуждением в Пекине конфликта на Украине – это не тот вопрос, который является для президента центром Вселенной. Это, скорее, для гинеколога Урсулы фон дер Ляйен, по недоразумению поставленную рулить Евросоюзом, вопрос профессиональной компетенции. Что касается нынешней компетенции, а не прежней. Хотя она все на своем пути превращает или втаскивает в предмет первой своей профессиональной компетенции.

Это надо быть очень наивным человеком, чтобы думать, будто за три часа беседы можно сдвинуть со своей позиции, которая выстроена и выверена тысячами аналитиков, лидера Китая. Который сразу заявил о нейтралитете КНР, предложил свой план мирного урегулирования, к которому, кстати, в Москве отнеслись с уважением (а это тоже много значит в Китае), а вот в Евросоюзе и на Украине раскритиковали, растрясли и раздолбали в пух и перья. Кстати, именно по вопросу конфликта на Украине (не буду говорить про общие формулировки выступления Си и Макрона на совместной пресс-конференции о необходимости мира и дипломатических усилий), вернее, по отказу от применения ядерного оружия Макрон выступил так, что в Вашингтоне должны были после этого схватиться за голову.

По идее, Макрон должен был заявить об осуждении обещания России разместить тактические ядерные заряды на территории Белоруссии и настоять на совместном французско-китайском заявлении о необходимости отказа от этого шага. Но увлеченность Макрона самим собой и тут сыграла с ним злую шутку.

- Ни в коем случае не может иметь место размещение ядерного оружия за пределами стран, которые им обладают, в частности в Европе, и в этой связи каждый должен вспомнить о своих обязательствах, в особенности Россия, которая заявила на днях о размещении подобного оружия в Белоруссии, что не соответствует взятым перед нами и перед вами обязательствам, а также международному праву, - заявил президент Франции. Ой, таки божечки мои! Россия только собирается предпринять этот шаг, а вот США уже десятки лет хранят от 150 до 180 тактических термоядерных зарядов на территории европейских стран. Это что же, прикажете им теперь все это добро возвращать в свою страну? Кстати, в последних заявлениях Москвы по поводу ядерных вооружений совершенно четко обозначена необходимость их возвращения в страны происхождения и отказ от размещения за пределами собственных границ. Получается, президент Франции и глава ЕС пытались подговорить Китай манипулировать Россией, а на выходе получили Китай, манипулирующий Европой в собственных и российских интересах? Ой-вей!

Подкузьмил Эммануэль Вашингтон, причесал, что называется, против шерсти. Прокол номер два. И, наконец, третий провал – назад в Париж Макрон возвращается совсем не с тем результатом, на какой рассчитывал. Президент Франции намеревался, и это было главным вопросом именно французской части переговоров, вернуться с подписанными в Пекине контрактами. В частности, на расширение производства компанией Airbus и контрактом на самолеты "Аэробус" для Китая. Китай должен дать денег. И Пекин денег дал, но на расширение производства этой авиакомпании на территории самой КНР. На той самой пресс-конференции было объявлено, что Airbus построит вторую линию сборки самолетов в Тяньцзине. Китай дает деньги, но не просто под закупку готовой продукции, а под производство и технологии, которые останутся в итоге в самом Китае. И это явно не тот результат, на который рассчитывал Макрон, отправляясь в Пекин. И это провал Макрона номер три, и самый главный для президента Франции.

А вы говорите, позвони Зеленскому… А вы говорите, Урсула - гинеколог…

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