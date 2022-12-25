Валерий Пономаренко потратил все сбережения на попытку спасти брата-близнеца: что теперь будет с актером

Юмористы Братья Пономаренко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

24 декабря пришла трагическая весть - не стало Александра Пономаренко, артиста, юмориста, участника "Кривого зеркала". Ему было всего 55 лет - жизнь безвременно оборвал рак желудка. О страшном диагнозе Александр узнал полтора года назад. Дальше были долгие месяцы борьбы, врачей, больниц... Но не помогало ничто.

В последний месяц близкие собирали деньги на лечение артиста в Германии, жили надеждой. В немецкой клинике были готовы попробовать новый препарат в курсах химиотерапии, который мог бы продлить жизнь артисту.

Все это время рядом с Александром были самые близкие люди: жена Анна и брат-близнец Валерий Пономаренко. Именно в дуэте с ним Александр прославился на всю страну - они были не просто родными людьми, но коллегами, творческими партнерами.

Многие задаются вопросом, что теперь будет с Валерием Пономаренко, который остался без брата и партнера по дуэту. Ведь все сбережения семьи ушли на лечение и помощь Александру, а у 55-летнего Валерия даже нет репертуара, чтобы выступать одному. Зато дома ждут трое детей, которых надо как-то обеспечивать.

С вопросом о будущем артиста мы обратились к его коллеге, популярному артисту "Кривого зеркала" и других известных проектов Александру Морозову.

- Александр, что будет дальше с карьерой Валерия? Очевидно, что ему надо продолжать работать, ведь все сбережения наверняка ушли на лечение брата. Как ему быть дальше?

- Ох, не представляю... Знаете, мы с ним два-три месяца назад пересекались на одном из концертов. Все уже знали о болезни Александра, и Валерий на том концерте уже выступал один. Естественно, я не спрашивал у него, что будет дальше... Но он человек невероятно творческий, очень талантливый... Ну и потом, мы же его не бросим!

- То есть ваше юмористическое сообщество всегда придумает, как найти такому таланту применение?

- Конечно!

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