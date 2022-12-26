"Чем те, кто родился в Москве, лучше тех, кто живет в Нижнем Ингаше?": Правда российских дорог

Наши корреспонденты попали в колонию для несовершеннолетних преступников. Фото: Иван МАКЕЕВ

Журналисты KP.RU Владимир Ворсобин и Иван Макеев едут автостопом от Калининграда до Владивостока. Они выехали 4 ноября, чтобы через бесконечные разговоры с простыми людьми, случайные встречи и сотни километров дорог увидеть, чем живет и дышит настоящая, нетелевизонная Россия.

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* * *

Канск. Добрый краевой министр леса, подбросивший нас из Красноярска, умчался на совещание. А мы бродили по уютно погребенному под снегом городу.

Фотограф Ваня Макеев устал и уснул в кафе. Фото: Владимир ВОРСОБИН

СЕНАТОР И НАРОД

И тут произошло НОНЭ (Неизбежно-Обязательные Недоразумения Экспедиции). В городок ворвался сенатор Клишас. Он тоже хотел познать народ. Мы встретились с Клишасом, когда его привезли на зону. Для несовершеннолетних преступников. Народ состоял из хмурых сотрудников колонии, пацанов с внимательными глазами и отряда юных хоккеистов. Сверху сквозь колючую проволоку пробивалось: «Пусть всегда будет солнце!»

Журналистов привезли на зону для несовершеннолетних преступников. Фото: Иван МАКЕЕВ

После приветственных речей заключенных, состоящих из благодарностей начальству и сенатору лично, гости пробили буллиты. Вратарь старательно пропустил все.

«Россия! Россия!» - взревели юные зеки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Андрей Александрович, - спрашиваю сенатора. - Вы знаете свой народ?

- Нет, - ответил Клишас. - Даже не знаю, возможно ли это... Но вам я завидую. Я бы тоже так хотел - бросить все и поехать…

- Очень советую бросить и поехать, Андрей Александрович! - обрадовался я. - Поверьте, пара недель разговоров с простыми людьми полезнее, чем…

Договорить не успел. Клишаса увели благодарные граждане.

Сенатор Клишас побывал на хоккейном матче в колонии. Фото: Иван МАКЕЕВ

ТАКИЕ РАЗНЫЕ СОСЕДИ

До Нижнего Ингаша нас подвозил Николай из Кемерова. С супругой. По дороге мы разгадывали русские загадки.

- Есть, - говорит, - у нас под Кемерово деревенька. Крепкая. Крестьянская. Жили мужики своим трудом. И сейчас село зажиточное. Пашет. И ладно все там - асфальт хороший, глава работящий. А по соседству, километров в 20, стоит еще одна. В старину рядом с тем селом золото нашли. Набились в деревушку золотари с приисков, а селяне начали деньги из них качать - через постоялые дворы, кабаки, карты да проституток. Придет с прииска золотарь с мешочком золота, а к утру уже последнюю рубаху продал… Народ там работу побросал. А как закончилось в округе золото, народ уже забыл, как работать. И до сих пор в той деревне все не слава богу - асфальта нет, все разворовано, и глава каждый год новый, и все - на дорогих джипах…

- Знакомая история, - киваю. - Бытие определяет сознание…

- Сознание? - ухмыльнулся Николай и качает головой.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Похоже, неправильный ответ.

- У меня теща - учитель, - рассказывает дальше. - Живет на границе Новосибирской области и Алтайского края. Граница проходит между деревнями. В трех километрах друг от друга. В новосибирской зарплаты учителей и медиков в два раза больше. И каждый день из алтайской деревни в соседнюю отправляются те, кому не повезло родиться на три километра южнее.

А учеников из бедного Алтайского края ни лечить, ни учить некому.

- Отсюда вопрос, - вздыхает Николай. - Чем те, кто родился в Москве, лучше тех, кто живет в Нижнем Ингаше? Мы живем в одной стране? Или России у нас разные?

- В одной, - говорю. И, глядя на Колю, пытаюсь понять - верно?

СЫНОВЬЯ С ПЕРЕДОВОЙ НЕ ХОТЯТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ

Эта чудесная встреча стала возможной, потому что Ваню, к счастью, увез какой-то бензовоз. Останавливается маленькая «КИА» - и…

- Да ладно! Женщина! - расплылся я в идиотской улыбке.

Жанна работает в психиатрическом стационаре медсестрой. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Первая дама в истории экспедиции останавливается, чтобы подвезти нас. Поймать женщину, как известно, нелегко.

- А я тут работаю недалеко, - улыбается прекрасная Жанна.

- Где? - интересуюсь.

- В психиатрическом стационаре. Медсестрой.

Раньше, рассказывает, профессионально было интереснее - работало мужское отделение, преимущественно по белой горячке.

«Ой, там такие галлюцинации! - говорит с восхищением. - К счастью, это лечится. С нами, женщинами, все по-другому. Мы и здоровые (смеется) чуть-чуть того…

Дочка у Жанны работает во ФСИН. А сын сейчас на передовой.

Работал на заводе, там же получил повестку. Пара дней на сборы. Иногда звонит. Слышны канонада и голос: «Мама, все нормально!» Оказалось, правда, что у завода бронь. Но сын уже не хочет возвращаться.

180 тысяч Жанне за сына перевели. Ждет следующую выплату.

- И то хорошо, - говорит.

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА!

Потом меня подхватила цистерна с пивом. И мы с Сашей из Красноярска спаивали окрестные городки, заливая в каждый пивной магазинчик по 200 литров. Так добрались до Байкала.

Журналистов подхватила цистерна с пивом. Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Ну, здравствуй, дедушка! - сказал я, пока Ваня пил его воду.

Колдун смотрел на нас бездонными серо-голубыми глазами. Ветер развевал седые кудри облаков. Хорошо у Байкала. Спокойно. Остаться бы.

- Ну, че, Вань, дошли до края? - подначил я напившегося самой чистой в мире воды Макеева. Ваня, конечно, ответил, что нет. И что впереди еще запредельные Бурятия, Забайкалье, Амурская область, Хабаровск…

И завтра снова в путь.

Продолжение следует

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