Филипп Киркоров снова изменился до неузнаваемости и выступил с признанием: «Из России уезжать не собираюсь»

Киркорову зрители аплодировали, коллеги поздравляли. Ну и многие удивлялись преображению артиста. Фото — «ЖАРА MUSIC AWARDS»

Филипп Киркоров на музыкальную премия «Жара» приехал уже после того, как красная дорожка закончилась. Успел к награждению – народный артист победил сразу в двух номинациях: «Концертный тур» и «Песня года» (Филипп Киркоров, Анна Асти и их хит «Хобби»). Киркоров припозднился не случайно: днем он прилетел из Новосибирска (там с аншлагом прошел его концерт) и сразу отправился на съемки нового выпуска телешоу «Маска» - и только после их окончания прибыл на премию.

Артист, получив премию за лучший «Концертный тур», благодарил команду и публику: «В этом году 36 сезон моей популярности в этой стране, которую я люблю, и из которой уезжать не собираюсь. Большое спасибо моей команде. Большое спасибо моим зрителям, которые столько лет приходят на мои концерты. Я не самый лучший певец, я не самый лучший танцор, режиссер или постановщик, актер - но что-то, наверное, во мне есть, что заставляет столько лет приходить на мои концерты. Низкий Вам поклон - до земли». Минувший год у Филиппа Бедросовича был юбилейный: с юбилейным шоу к своему 55-летию он и колесил по стране – аншлаги были везде.

Филипп Киркоров и Анна Асти. Фото — «ЖАРА MUSIC AWARDS»

На премии Филипп Киркоров исполнил песню «Если ты уйдешь» – саундтрек к фильму «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева, а затем сказал короткую, но трогательную речь : «Я благодарен Николаю Лебедеву за ту честь, которую он мне оказал, пригласив исполнить саундтрек к тому фильму. Это очень нужное кино: кто не посмотрел, вы обязательно сходите – сегодняшнего дня не было бы без той Великой Победы, которую одержал над нацистами наш советский солдат. И защищая честь и достоинство своей страны, он рисковал жизнью, а дома его ждала семья. Как ждут сегодня в России семьи тех, кто сегодня воюет. Для меня очень важно было передать и месседж этой песни - без любви не было бы Победы».

Киркорову зрители аплодировали, коллеги поздравляли. Ну и многие удивлялись преображению артиста, у которого скоро начнется целая серия концертов.

55-летний Филипп Киркоров продолжает обновление – и недавно прошел через вторую серию пластических операций и косметологических процедур. Таким образом Киркоров худеет и омолаживается – опытный пластический хирург рекомендовал ему делать операции в 2 этапа. Примечательно, что финальные результаты пластики будут еще через полгода – то есть лицо и фигура будут совершенствоваться и дальше. Мы наблюдаем промежуточный результат – потому не судите строго. Филиппу делали липосакцию (избавили от лишнего жира на животе, боках, спине, второго подбородка), «прорисовали» кубики на прессе, сделали блефаропластику, омолодили лицо косметологическими процедурами. Какие впечатления? На «Жаре» видели Филиппа вблизи – певец худой, кажется меньше на 2 размера чем обычно; овал лица четкий и подтянутой, кожа без морщин, гладкая, и под глазами тоже - как у тридцатилетних. Появились намеки на скулы (о них много пишут), но это могут быть и не филлеры, а результат серьезного похудения – перед операциями Филипп худел и сам.

Но лицо сильно изменилось еще и из-за того, что артист стал часто менять имидж. Филипп снял парик блондина, и ему стилизовали бороду под цвет седины на голове – это сейчас жутко модно. Пока Киркоров без парика – ему так лучше, естественнее. Надолго ли? Но, скорее всего, он останется седым в образе до концертов.