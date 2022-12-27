Самая проклятая дорога России, мистический образ зверя и нетленное тело великого монаха

Славное море, священный Байкал Фото: Иван МАКЕЕВ

Журналисты KP.RU Владимир Ворсобин и Иван Макеев едут автостопом от Калининграда до Владивостока. Они выехали 4 ноября, чтобы через бесконечные разговоры с простыми людьми, случайные встречи и сотни километров дорог увидеть, чем живет и дышит настоящая, нетелевизонная Россия.

Предыдущие репортажи

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

Наш телефон - 89037993422. Все мессенджеры включены «на прием». Ждем от вас темы репортажей, рассказы о жизни родного города. А если вы водитель - будем рады, если вам с нами по пути!

О том, где мы сейчас - читайте в трансляции. Здесь же - наш маршрут на карте.

Ночной Иркутск Фото: Иван МАКЕЕВ

ИРКУТСКИЙ БАБР

Как же стыдно перед этим городом-симпатягой. Не хватило времени. Такая уж судьба Иркутска – быть вечно в тени Великого Байкала. Туристы, спешившись здесь, бросаются вперед - к сверкающему, чистейшему льду, к камню, который бросил ревнивый Байкал вслед убегающей Ангаре, к омулю… А в сторонке стоит скромняга-город, на который вечно не хватает времени. Хотя если походить по его старинным улочкам, спохватываешься – чудеса! Тут даже на городской свалке – настоящий музей с рыцарями и живым медведем (бывал я там во время прошлого путешествия на электричках). Тут на платежках ЖКХ невероятная, скандальная цифра – меньше 1, 5 рубля за киловатт. (в соседнем Красноярске, например, 3,75).

И как апофеоз иркутских странностей: многострадальное животное - Бабр. Символ не только города, но и тысячелетней традиции управления Государством Российским…

Такая уж судьба Иркутска – быть вечно в тени Великого Байкала Фото: Иван МАКЕЕВ

А дело было так.

Бабр – тигр «на сибирском наречии» - красовался на всех иркутских гербах гордым и мощным представителем семейства кошачьих. Но, при очередной реформе, герб отправили на пересогласование государю. А перед тем, как тигр попал к царю, неизвестный столичный чиновник исправил в бумагах в слове «Бабр» букву «а», на «о» (привычно решив, что в регионах сидят одни идиоты, а федералы за всех поправлять должны). Так бабр превратился в бобра. Император, будучи весьма занятЫм, конечно, не стал вникать в мелочи. А поправлять императора в России не принято. И художники получили странную задачу. По сценарию, тигр нес в зубах соболя. Но как это поручить бобру?! Пофантазировали. Так появилось странное, неведомое зоологам, чудо – Бабр, ставший гордостью Иркутска и даже памятником.

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутске нас встретил Святой Илья. Не встретить он не мог. Все-таки в предыдущую экспедицию «Москва-Владивосток на электричках», мы его канонизировали. Тогда, шесть лет назад, он явился на вокзал с сумками, в которых среди грелок, дымился… борщ. Добрый Илья, и сейчас принял нас со всей своей космической душой – свозил в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (советую!), после чего устроил нам дома пир. С настоящим граммофоном, и песнями Утесова…

В Иркутске нас встретил Святой Илья Фото: Иван МАКЕЕВ

ДУХ КУЛТУКА

А дальше дорога: Иркутск-Улан-Удэ. Она нам не нравилась, потому что была проклята.

Начиная с Урала, водители дружно пугали нас перевалом Култук.

Чувашский дальнобой говорил: «Пошел я туда впервые зимой, иду в гору и чую, все. Колеса лед полируют. За мной колонна с километр. Все психуют. Метель. И тут я вспоминаю древний обычай – ломаю хлеб и говорю: «Дух Култук, дай проехать». И кидаю хлеб в окно. Так, слава Богу, и выполз с горы. Так, прости Господи, и помог мне дух…

А дальше дорога: Иркутск-Улан-Удэ Фото: Иван МАКЕЕВ

Но мы проскочили Култук. Дух помог? Или наш водитель, белорус Александр, просто не заметил горы? По моему, ему было некогда. Он пел. Читал стихи. Он был из тех, бесстрашных людей - с просторной, как фура душой. Она был так широка, что – заходи, смотри, вот она - без утайки, и просит она одного. Гармони. Гитары.

Мы проскочили Култук. Дух помог? Или наш водитель, белорус Александр Фото: Иван МАКЕЕВ

Глупая вьюга пытается нам выбить окно, а поздно. Александр недосягаем. Он читает стихи:

Ленка зайка ты моя,

Добрый вечер для тебя.

Отдохни, ведь ты устала,

Ведь как пчёлка ты летала.

Смотришь бережно храня,

Нежно глазками любя.

Пусть тебе приснится солнце.

Восходящее с утра.

Пляж на берегу у моря,

И соленая вода.

Много я на машине летаю,

В жизни видел я много дорог.

Но любовь моя дома родная

Ждёт когда я приду на порог.

И букет из роз подарю я,

И на руки её подыму,

Ведь моя дорогая Танюша

Очень сильно тебя я люблю.

Растроганные, но с легкой головной болью, мы въезжаем в Улан-Удэ.

Озеро Байкал Фото: Иван МАКЕЕВ

ШИШ С МАСЛОМ ДА ВЕРА В РОССИЮ

И тут что-то произошло. Почему-то именно здесь, в Бурятии, мы почувствовали… Вот только что? Праздник? Новый год? Или, даже больше – будущее?

2023-й словно шепнул нам под звон колокольчиков: «Охо-хо-хо! Эй, я не такая сволочь, как 22-й. Я добрый, вот увидите!»

Причем это произошло в городе, не располагающем к эйфории. Здесь, в Улан-Удэ люди восхищенно жаловались на китайцев. Они, мол, тут везде, большинство фирм под ними, активно разбирают российские паспорта (ходят слухи, что в Китае им за это доплачивают, видимо, с прицелом на будущее).

Фото: Иван МАКЕЕВ

И тут же хвалят: зато, как они строят! Наши – мучаются с одним зданием 10 лет, а те в год – по «многоэтажке» сдают. А все потому что у китайцев деньги. Они – хозяева жизни. А у наших, мол, шиш с маслом, да вера в Россию…

В Улан-Удэ мужики, конечно, жалуются, что нет нормальных зарплат. И поэтому выбирают – между армией и вахтой, все больше склоняясь к первому.

И когда в город ледяной фурией влетела метель, когда влезла в душу бродяжья тоска, вдруг…

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ваня Макеев принес текст. Сам. Причем выглядел он после минус 33, как плохо размороженная курица. Но глаз странный. Блаженный.

Ваня, оказывается, украдкой побывал в Иволгинском дацане, где нетленное тело главы буддистов России начала прошлого века Даши-Доржо Итигэлова.

МОНАХ И СЧАСТЬЕ

Вот, что начертал Макеев:

«Из главного храма доносится негромкая молитва. Иду на голос. К ярко красным дверям жмется бродячий пес. Внутри тепло и спокойно. Чтобы попасть к Итигэлу нужно купить билетик. И еще женщины, продающие билеты, посоветовали купить хадак, специальный платок, который там же в храме настоятель освещает.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Великолепный подарок будет, думал я. Летом здесь полно туристов, но сейчас, зимой - ни души. Дверь храма открыл молодой монах. И объяснил, что, даже не являясь буддистом, можно попросить у Итигэла, и он исполнит просьбу.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В сомнениях, стоит ли, приближаюсь к прозрачному саркофагу. Все-таки я крещеный, православный. А тут — буддизм. Но закрываю глаза и прошу удачной дороги нашей Экспедиции... Монах читает молитву, завязывая узел на середине платка. Дым благовоний поднимается к высокому потоку.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Забрав дорогой подарок и купив благовоний, выхожу на парковку. Нет машин. Вообще. Замерзнув в очередной раз, иду в кафешку. Зеленый чай с бальзамом растекается по телу, наполняя теплом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За спиной звучит мягкий женский голос: «Давайте я вас довезу до города?» В пути разговорились. Она тоже любит путешествия. Недавно уволилась с работы, потому что не может сидеть на одном месте, душно в офисе. Мечта у нее необычная — собственный трейлер чтобы отправиться в настоящее долгое путешествие. Очень завидовала нашей Экспедиции. Уже прощаясь в Улан-Удэ, я сообразил: ведь даже не знаю как ее зовут. «Жаргалма, - ответила она. - По-бурятски - Счастье». Это ли не чудо, что Счастье помогает нам в морозной степи...»

Фото: Иван МАКЕЕВ

2023-Й НЕ ПОДВЕДЕТ

- То есть, ты такой счастливый, потому что ее звали Жаргалма? – уточнил я.

- Ну, разумеется! – воскликнул Ваня. - Это же знак! Что будет счастье! Итэгэлов обещал!

Жаргалма по-бурятски - Счастье Фото: Иван МАКЕЕВ

- Ты разве не чувствуешь?! – несло пропахшего благовониями и бальзамом Ваню, с его узелками и платочками…

- Чувствую, - признался я. – Ты прав, все будет хорошо. И 2023-й не подведет. Теперь, ему уже нельзя подвести. Не зря же великий поэт-дальнобой Александр прочитал нам свое бессмертное:

Пусть тебе приснится солнце,

Восходящее с утра.

Пляж на берегу у моря,

И соленая вода.

Продолжение следует

ТРАНСЛЯЦИЯ

Как живет настоящая Россия: Журналисты Ворсобин и Макеев едут автостопом от Калининграда до Владивостока

Через бесконечные разговоры с простыми людьми, случайные встречи и сотни километров дорог корреспонденты KP.RU прокладывают новый путь к русскому сердцу (подробности)

"Чем те, кто родился в Москве, лучше тех, кто живет в Нижнем Ингаше?": Правда российских дорог

Журналисты KP.RU Владимир Ворсобин и Иван Макеев продолжают свое беспримерное путешествие автостопом от Калининграда до Владивостока, чтобы увидеть настоящую страну, не ту, что в телевизоре (подробности)