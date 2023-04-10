Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 10 апреля 2023 года: Зеленского ждут за премией в Германию, Макрон стал антиамериканистом, в Киеве поняли, почему Си не позвонит

Визит Макрона в Китай в корне изменил его риторику. Фото: REUTERS

МАКРОН УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ

Поразительные итоги визита Макрона и Урсулы фон дер Ляйен в Китай продолжают комментировать в Европе и России. Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что Запад предлагал Пекину "изменить подход к Росси", но это не возымело никакого эффекта. Главе Еврокомиссии Урсуле пришлось даже улетать из Пекина на обычном пассажирском самолете, без всяких церемониальных почестей. Это явно стало следствием ее попыток угрожать КНР последствиями со стороны ЕС в случае поставок Пекином вооружений России.

Что же касается Макрона, то визит в Китай в корне изменил его риторику. Он летел в Пекин призвать председателя Си к порядку и союзу вместе с ЕС и США против России, а, возвращаясь, показал себя в беседах с журналистами настоящим антиамериканистом.

- Большой риск для Европы заключается в том, что она оказывается втянутой в кризисы, которые не являются нашими, что мешает ей построить свою стратегическую автономию, - объяснил Макрон ситуацию журналистам и пояснил, что европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах. - Парадокс заключается в том, что, охваченные паникой, мы считаем себя просто последователями Америки. Европейцы должны ответить на вопрос – в наших ли интересах ускорить кризис на Тайване? Нет. Хуже было бы думать, что мы, европейцы, должны стать последователями в этом вопросе и брать пример с американской повестки дня. Европейцы не могут разрешить кризис на Украине; как после этого мы можем убедительно сказать о Тайване: "Берегитесь, если вы сделаете что-то не так, мы будем и там".

А заключил совсем грустными для Вашингтона словами: " Европа не заинтересована в углублении кризиса вокруг Тайваня и должна придерживаться стратегии, независимой как от Вашингтона, так и от Пекина, - Европа должна уменьшить свою зависимость от США и избежать втягивания в возможную конфронтацию с Китаем из-за Тайваня. Европа не должна зависеть от экстерриториальности доллара".

Никак прозрел, что Вашингтон действует в своих интересах и против Европы и Франции? Так он еще и, смотришь, Францию на торговлю с Китаем в юанях переведет.

В ГЕРМАНИИ ПРОШЛИ ПАСХАЛЬНЫЕ МАРШИ ПРОТИВ ПОСТАВОК ОРУЖИЯ КИЕВУ

Более чем в ста городах Германии в минувшую субботу прошли пасхальные марши мира против поставок оружия Украине. Участники акций выступали с лозунгами "Мир, отопление, хлеб вместо оружия, войны и смерти", "НАТО - агрессор. Мир с Россией". Участники высказались за прекращение боевых действий в Украине и отказ от поставок оружия Киеву. "Переговоры, а не выстрелы. Разоружай, а не вооружай", — такой транспарант несли демонстранты в столице Баварии. Самыми массовыми получились акции в Берлине, Бремене, Бонне, Мюнхене и Ганновере.

Организаторы, как сообщает "Немецкая волна", запланировали свыше 120 акций с 6 по 10 апреля.

Смешно ли от этого Шольцу? Неизвестно. Как и от того, что "светофорная" коалиция, которая и поставила Олафа на пост канцлера, если судить по опросам, сейчас бы уже не смогла завоевать большинство мест в парламенте Германии.

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОСЛЕ ОРДЕНА В ПОЛЬШЕ СОБРАЛСЯ ЗА ПРЕМИЕЙ В ГЕРМАНИЮ

После того, как во время визита Зеленского вместе с "командой уродов в кроссовках" президенту Украины был вручен орден Белого Орла, теперь его собрались встречать в Германии.

Как сообщает газета Bild, в мае Зеленский должен посетить город Аахен, чтобы получить премию Карла Великого. В Аахене была резиденция этого великого вождя франков и "Отца Европы", который наверняка перевернулся бы в гробу, если бы узнал, кому собираются вручать премию его имени.

Эту премию вручают за вклад в объединение Европы. В этом году, как пишет Bild, ею решили наградить Зеленского и украинский народ за защиту не только своей страны, "но и Европы и европейских ценностей". А вручать ее должен будет канцлер Германии Олаф Шольц, который, надеемся, удержится во время церемонии от приступа хохота.

В КРИМИНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ ГОРОДОВ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ В ТОП-10 СРАЗУ 4 ГОРОДА УКРАИНЫ

По данным сервиса Numbeo (глобальная база данных о предполагаемых потребительских ценах, уровне преступности, качестве медицинского обслуживания и т.д.) сразу четыре украинских города вошли в десятку самых криминальных в странах Восточной Европы.

Выше других забралась Одесса (2-е место), Днепропетровск (3-е), Харьков (5) и Киев (9). Рейтинг Numbeo был составлен на основе данных опросах интернет-пользователей.

Если же брать все города Европы, то самым опасным, по версии Numbeo, оказался британский Брэдфорд. В тройке также итальянская Катания и французский Марсель.

КУЛЕБА НЕДОВОЛЕН ВАТИКАНОМ

МИД Украины раскритиковал Ватикан за участие гражданина России в крестном ходе на Страстную пятницу в Риме. Крест доверили нести двум юношам из Украины и России, но это буквально взбесило МИД Незалежной.

- Нынешнее шествие было вновь омрачено попыткой приравнять жертву и агрессора, - сообщил замглавы МИД Олег Николенко и продолжил. – Совместное участие украинца и россиянина искажает действительность, в которую Россия погрузила украинцев, олицетворяя против них геноцид. Попытка поставить знак равенства между страдающей Украиной и страдающей Россией не способствует примирению. Примирение может наступить только после украинской победы.

Да уж, какое там примирение, Николенко бы не Ватикан критиковать, а окунуться в гущу толпы в Тернополе, где потерявшие человеческий облик свидомиты-патриоты устроили "коридор позора" для пришедших помолиться прихожан УПЦ, плевали в лицо и орали старушкам, еле передвигающимся на костылях, всякие гнусности и непристойности. Разве что не били их.

В КИЕВЕ ОБЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ СИ ЦЗИНЬПИН НЕ ПОЗВОНИТ ЗЕЛЕНСКОМУ

Есть еще в Киеве люди, которые могут здраво мыслить хотя бы фрагментарно. Украинский политолог Руслан Бортник объяснил отсутствие звонка Зеленскому из Пекина тем, что Китай не собирается подыгрывать Украине, которая обычный звонок вежливости превратит в невероятную "перемогу".

- По звонкам. Китай сегодня не видит в них смысла, не видит предмета для переговоров, он не считает, что эти переговоры могут закончиться каким-либо успехом или продвижением. Кроме того, ему ничего от нас не надо, - пояснил Бортник. - А оказать Украине звонок вежливости, который бы трактовался в Украине как элемент политического успеха, который бы трактовался как элемент поддержки Украины и лично украинского президента, Китай этого делать не хочет. Он не считает нужным сегодня поддерживать нынешнее украинское руководство. Вот и всё

По его словам, с президентом США Джо Байденом так же история: "Поэтому нет звонка и разговоров с Байденом. Потому что Китай не хочет поддерживать Байдена, у которого начинается президентская избирательная кампания. Он демонстрирует американскому избирателю, что у Байдена нормальных отношений с Китаем не будет".

Впрочем, даже если бы Председатель КНР и собирался сделать звонок в Киев, то это суперуспешно предотвратил глава комитета по международным делам Верховной Рады Украины Александр Мережко.

- Коммунистическая партия Китая продолжает стонать, что Тайвань принадлежит им. Но это коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и несуществующей политической программе. Прочитайте международных экспертов и убедитесь в неопровержимой правде: Китай не имеет права для юридических претензий на Тайвань, -заявило это официальное лицо Незалежной, после чего Мережко прошелся по председателю КНР Си Цзиньпиню, написав, что у того нет времени позвонить Зеленскому, но хватает его, чтобы посетить Москву.

Вот уж действительно: услужливый дурак опаснее врага.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Жителя Нарвы оштрафовали на 444 евро за футболку с надписью СССР. Это расценили как "акт провокации". А надо было на 1488 евро, чтобы подчеркнуть идейную несовместимость такой футболки с нынешней Эстонией.

- Посол Украины в Британии заявил, что на Украине "мобилизовали миллион человек", и украинцы "готовы сражаться с Россией до последнего человека". При этом уже имеющийся уровень потерь ВСУ он назвал "ужасным". Нет, кто хочет положить в землю миллион, тот столько и положит.

- Депутат Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в российском парламенте не видят повода для пасхального перемирия с Украиной: "С кем договариваться? С Украиной? Я не думаю, что это возможно, учитывая, что Зеленский делал в Киево-Печерской лавре". Кстати, и не только там. Действительно какое пасхальное перемирие может быть с Сатаной?

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