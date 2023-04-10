Систему призыва на военную службу в России модернизируют: Все ошибки осени будут исправлены

Главная задача рассматриваемого в Госдуме законопроекта - усовершенствовать всю систему, которая собирает данные о призывниках и резервистах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пока это законопроект. Его главная задача - усовершенствовать всю систему, которая собирает данные о призывниках и резервистах. А о том, что вопросы есть, стало понятно осенью прошлого года.

- С этими изменениями Россия исправит все недочёты, связанные с воинским учётом, которые были вскрыты в 2022-м, - заявил вчера глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. - Новая система сводит к минимуму возможности ошибок. И вообще необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом.

Дело в том, что согласно новому законопроекту появится единый реестр военнообязанных. Он будет создан на базе государственного информационного ресурса, который «сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными». Как обещают авторы законопреокта, вся электронная часть системы будет хорошо защищена. Постановка на учёт, снятие с него и внесение изменений смогут проводиться дистанционно. А вот прохождение медосмотра и профотбор, конечно, будут на основе личной явки - после получения повестки в любой форме.

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Также добавится и возможность получения повестки в том числе и в электронном виде - либо через личный кабинет на портале госуслуг, либо через МФЦ. Важно, что электронные повестки вводятся не вместо бумажных, а как дополнение. Бумажные повестки останутся - их будут вручать через работодателя или по почте заказным письмом.

Особое внимание Андрей Картополов уделил уклонистам. Здесь все строго, уклонение от постановки на воинский учёт или от повестки (не важно - бумажной или электронной) по-прежнему преследуется по закону.

- Если человек не получает повестку или делает вид, что ее не получает, он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военкомат, - заявил Картаполов.

А если он этого не сделает, то против него, если новшества утвердят, будут уже действовать куда более суровые меры:

- За цифровой подписью военного комиссара приходит письмо о том, что вводится ограничение на выезд и предупреждение, что последуют другие ограничительные меры. Если он вновь не явится, то через 20 дней этот военнообязанный может лишиться возможности управления транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты, займы, - объяснил Андрей Картаполов.

Если же военнообязанный не согласен с повесткой или мерами, которые к нему применяются, он сможет обжаловать эти действия через личный кабинет на госуслугах. На это дается 5 дней.

Рассмотрение законопроекта назначено на 11 апреля.