Молодежь подалась в бега, врачей нет, а канализация сгнила: настоящие проблемы каждого русского города

Иван Макеев в Забайкалье. Автопортрет Фото: Иван МАКЕЕВ

Журналисты KP.RU Владимир Ворсобин и Иван Макеев едут автостопом от Калининграда до Владивостока. Они выехали 4 ноября, чтобы через бесконечные разговоры с простыми людьми, случайные встречи и сотни километров дорог увидеть, чем живет и дышит настоящая, нетелевизонная Россия.

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О том, где мы сейчас - читайте в трансляции. Здесь же - наш маршрут на карте.

«БОГ ПРИДУМАЛ СОЧИ, А ЧЕРТ - МОГОЧИ»

Окраина Читы - словно заставка компьютерной игры. Сгнивший автобус с надписью «Береги природу - мать вашу». Мертвые дома. Собака. Повезет, если эта сука не разведчик стаи. Дорога на восток. Мы стоим на краю земли и смотрим внутрь Забайкалья. Уверен, так же Армстронг вглядывался в иллюминатор, перед тем как наступить на Луну.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Впереди адский маршрут: Чернышевский - Могоча - Сковородино.

Опытный русский путешественник при слове «Могоча» почувствует тревогу. «Бог придумал Сочи, черт - Могочи».

Вот и Ваня Макеев цепляется за жизнь. Он еще в Улан-Удэ ходил к буддистам. Те пообещали удачу. И Ваня так яростно уверовал в высшие силы, что я на их месте его не разочаровывал бы...

Фото: Иван МАКЕЕВ

Впереди минус 40. Почти нет цивилизации. Сюда веками ссылали каторжан (Читу, кстати, строили в том числе и декабристы). Москва пыталась эти территории кем-то заполнить, но Забайкалье так и осталось полупустым. Заповедным. Куда человек заходит с осторожностью.

Наверное, поэтому в Чите мы оказались подозрительно популярны. В кафе подходили люди и с нарастающим уважением спрашивали: «Вы автостоперы?», «Идете на Могочу?»

И смотрели с невыносимой добротой. Как на покойников.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ДЕВЫ И БРАТВА

Случайно познакомились с экс-главой филиала немецкой службы доставки. Когда-то немцы спонсировали сумасшедших путешественников вроде нас. Кто-то шел пешком. Кто-то - на велосипедах. В большинстве авантюристы. Несчастные люди. Например, из Германии пришла женщина - о путешествиях мечтал муж, теперь вдова в память о нем отправилась в путь. Местная братва встречала таких бродяг цинично: часть из них грабили до Читы, часть - после. Нескольких утопили в Байкале.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мне запомнилась пара дев, - рассказывает читинец. - Они шли в кругосветку, принципиально не пользуясь автотранспортом. Шли на слонах, верблюдах, велосипедах. Попали сюда, как назло, зимой. У Могочи минус 40, велосипеды рассыпались, неделю сидели в палатке. Я эвакуировал их на автобусе, что, по их сценарию, было запрещено. Девы взяли клятву - никому не рассказывать…

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Может, и вам на такси? - хитро подмигивает. - Никому не скажу…

Минус 35. В первые 15 минут - легкий танец. «Медляк». Потом начинается дискотека. Рок. Металл. Брейк-данс.

Выручил проезжавший мимо Читы белорус. Успев рассказать, что сам за спецоперацию, но участвовать в ней не хотел бы, высадил нас через 250 километров - у Нерчинска.

А там нам объяснили, что такое настоящее Забайкалье.

Когда-то Нерчинск был столицей Забайкалья Фото: Иван МАКЕЕВ

ВАНЮ НЕ ПОБИЛИ

Ваня прошелся по городку. Конечно, его тут же возжелали побить. Жаль. Снова безрезультатно. В Забайкалье народ теперь не тот. Мягок. Душевен. Вместо драки - банальный вызов полиции, а та явиться к месту Ваниного злодейства (без спросу «опортреченный» мужик) не решилась.

В усадьбе одного из крупнейших сибирских олигархов XIX века Михаила Бутина нашлось одно из самых больших в мире зеркал (городок был столицей Забайкалья, и нерченская элита болезненно переживала, когда это звание отдали «какой-то Чите»).

«И сто, и двести лет назад сюда ссылали...» Фото: Иван МАКЕЕВ

Затем случилась романтическая встреча Вани с каторжниками. Зеки украшали Нерчинск.

Макеев описал это так:

«Одинаковая форма, бирки на бушлатах. Зеки строили новогодние детские горки. На вопрос «За что?» один пробурчал: «И сто, и двести лет назад сюда ссылали...»

Город Нерчинск Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧЕХОВ ПРАВ

А я сидел в кабинете и. о. главы Нерчинска Бориса Протасова. Мы с мэром грустили. У нас вышел стандартный для экспедиции разговор. Странно. Мы отмахали две трети страны, но встретишься с мэром любого русского городка - что на Вологодчине, что в Сибири, впечатление - один и тот же градоначальник! И говорит одни и те же слова.

Жизнь любого захолустного русского города N можно описать так:

1. Предыдущего мэра, конечно, посадили (в Нерчинске за обустройство площади).

2. Нет специалистов. (Протасов: «Должность мэра и трех замов исполняет один человек!»)

3. Канализация - сгнила.

4. Бегство молодежи. (Протасов: «Миллион подъемных сегодня для молодых спецов - копейки. Их зарплата здесь - минималка. Какой у них к этому интерес?)

5. В больнице не хватает врачей.

И. о. главы Нерчинска Борис Протасов Фото: Иван МАКЕЕВ

6. Решительно все мэры уверены - авторы 44-го ФЗ обязаны гореть в аду. («В сентябре присылают деньги, - ругается Протасов, - и я должен их освоить до 31 декабря - найти фирму, которая построит, к примеру, мост! Причем на конкурсе самую низкую цену предложат какие-нибудь мерзавцы, экономящие на всем - некачественные материалы, наем бомжей, в раствор вместо трех лопат цемента - одну».)

7. Цены убивают экономику («Во времена СССР стоимость зерна - 7 копеек за кило, дизтоплива - 10 копеек литр. Сегодня цена пшеницы - 15 рублей, а солярка в Нерчинске - 79 рублей. Что тут можно производить?!»)

8. Но пришел Ваня. И написал: «Из дневников Чехова: «Был в Нерчинске, городок не ахти, но жить можно». Так что, Ворсобин, не нагоняй тоску! Ладно, Чехов, ладно.

В усадьбе одного из крупнейших сибирских олигархов XIX века Михаила Бутина нашлось одно из самых больших в мире зеркал Фото: Иван МАКЕЕВ

МИШКА НА СОСНЕ

Зря ругают Могочу... Господи, тут такие звезды! Они рассыпаны над тайгой, словно возликовал Бог, схулиганил, взорвал хлопушку. А мы с водилами, словно соседи миллионера, бесплатно смотрим этот фейерверк.

- Ровно в 17.00, - говорит хозяин кафе, указывая куда-то в лес, - на ту сосну взбирается медведь. И смотрит на нас. Мы для него, как телевизор… Тут… (хозяин ищет слово) люди добрые, настоящие. Еще с Союза остались…

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы гоняли чаи. И травили байки. Дальнобой из Тюмени хвастался, что перед Новым годом обычно закупает настоящий американский виски по 600 рублей за литр у контрабандистов. Поставляют из Турции. Через казахские степи несутся «газельки» с недружественным бухлом. Бизнес держат два брата. Их сажают. Но аккуратно. Поочередно, чтоб бизнес не повредить. Пошли братья уже на пятый круг. Гармония!

Все испортил Ваня. Звонит в истерике. Не помогли буддисты - сбылись кошмары. Дальнобой высадил Макеева средь тайги.

- Ты где? Ты где? - спрашивал Иван, что означало: «SOS-SOS-SOS!!!»

Экспедиция «КП»: автостопом по России

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Продолжение следует

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