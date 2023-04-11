Космонавтике России не хватает девушек: Кого возьмут на орбиту

Анна Кикина на МКС. Источник: Роскосмос

Ракетно-космическая отрасль России сама требует, чтобы в ходе отбора в отряд приходило столько же женщин, сколько и мужчин. «Каждый раз обсуждается требование, чтобы в составе набора, как минимум, была половина девушек. Но, к сожалению, одни парни», — заявил Кононенко РИА Новостям.

Ирина Соловьёва во время тренировок в скафандре «СК-2» — женском варианте скафандра «СК-1», в котором летали Гагарин и остальные первые космонавты. Источник: Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина

Если взглянуть хронику советских и российских полётов в космос, то становится понятно, что дамам хоть и давали «зелёный свет» в звездном отряде, всё же желающих явно было не так уж много.

Валентина Терешкова, Валентина Пономарёва и Ирина Соловьёва. Почти до самого дня полёта «Востока-6» не было понятно, кто из них отправится в космос. Они шли на равных. Источник: Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина

За все время полетов в отряде служили около 20 женщин. Это были и военные космонавты, как Валентина Терешкова, и космонавты-испытатели, как Светлана Савицкая, Елена Кондакова или Елена Серова. Актриса Юлия Пересильд отправилась в космос хоть и с частично научной задачей, но как турист. Анна Кикина полетела в космос уже в составе общего отряда Роскосмоса как бортинженер. Но были и другие — инженеры из отряда ракетно-космической корпорации «Энергия», врачи из отряда Института медико-биологических проблем, учёные из Академии наук и т. д.

Светлана Савицкая перед первым полётом в космос. Источник: Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина

В чём же причина, почему в отряде космонавтов так мало женщин? Она в требованиях: нужна хорошая физическая подготовка, подходящая профессия, знание языков, отсутствие увечий и сильной потери зрения. Важны психологические качества: умение сосредоточиться, сохранять спокойствие и т. д.

Елена Кондакова перед стартом «Союза ТМ-20». Источник: Альберт Пушкарёв / ТАСС

- Мы в первую очередь рассматриваем квалификацию человека. Если люди будут иметь примерно одинаковый уровень знаний, обучаемости, но кто-то из них уже успел поработать в ракетно-космической промышленности, у него будет преимущество. По цвету кожи, по половому признаку никаких различий не предполагается, — объяснял позицию ведомства директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалёв.

Анна Кикина на парашютной подготовке. Источник: Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина

В США требования к кандидаткам намного мягче. Но там и женщина-астронавт обычно имеет крайне узкую специализацию. У нас же Центр подготовки космонавтов готовит универсальных спецов, невзирая на пол. Например, Анна Кикина сертифицирована в одиночку управляться с нашим сегментом МКС, принимать грузовые корабли и проводить эксперименты. Американцы же, начиная с 2011 года, когда перестали летать шаттлы, даже посылая на МКС женщину-астронавта, никогда не оставляли её там одну — в экипаже всегда работал ещё и мужчина-напарник. Кроме единственного раза, когда корабль «Союз МС-10» потерпел аварию — Энн Макклейн с 20 декабря 2018 по 15 марта 2019 года была единственным представителем NASA «на палубе».

Космонавт Антон Шкаплеров и «киноэкипаж» — Юлия Пересильд и Клим Шипенко на МКС. Источник: Роскосмос

КОНКРЕТНО

Знать иностранный язык и разбираться в технике

Центр подготовки космонавтов уже давно не закрытое военное учреждение — все требования к кандидатам открыты и прозрачны:

— сначала кандидатов в возрасте до 35 лет проверяют врачи и дают оценку состояния здоровья и уровня физического развития;

— затем психологи ЦПК совместно с другими научными сотрудниками дают оценку знаний и способностей к обучению, в том числе к изучению и освоению космической техники.

Кандидату в космонавты нужно иметь высшее образование, знать как минимум один иностранный язык, иметь широкий кругозор. Кроме того, оценивается умение разбираться в технике, способности к обучению технической направленности.

Космонавты первого открытого набора в наземном экспериментальном космплексе ИМБП РАН в 2021 году. Источник: Олег Волошин / ИМБП РАН

— после этого кандидаты проходят оценку психологических и психофизиологических качеств — нужны люди с железными нервами, которые не запаникуют, если что-то пойдет нештатно. Также важно умение работать в команде. Психологи определяют наличие лидерских качеств, способность подчиняться приказам и т.п.

— кандидаты проходят и оценку профессиональной мотивации и поведенческих норм — реально ли человек хочет полететь в космос, зачем ему это нужно, чего хочет добиться и т. д.;

Подробно, кого берут в космонавты читайте здесь.

КСТАТИ

Женщина на орбите в ближайшее время, видимо, появится. Целая команда кандидаток в космонавты из Белоруссии почти закончили научную подготовку и скоро отправится в подмосковный Звёздный городок, чтобы продолжить обучение уже на базе Центра подготовки космонавтов (ЦПК)

Тренировки белорусских кандидаток в космонавты в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Источник: Роскосмос

Девушек получат специальность космонавтов-исследователей — их полётное задание будет включать в себя медицинские и биотехнологичные эксперименты. После обучения и тестирования белорусок в ЦПК объявят и основного члена экипажа и его дублёра. Обе продолжат тренироваться по расширенной программе.

Белорусские кандидатки в космонавты-исследователи в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Источник: Роскосмос

Ожидается, что полетит космонавтка из Белоруссии на МКС на борту корабля «Союз МС-25» в 2024 году.