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Звезды11 апреля 2023 20:20

Неизлечимо больной внук Аллы Пугачевой рвется обратно в Россию

Никита Пресняков открестился от американского гражданства и заявил, что хочет вернуться в Россию
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Никита Пресняков

Никита Пресняков

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Проживающий в США Никита Пресняков высказался по поводу своего американского гражданства. Внук Аллы Пугачевой заявил, что это неправда. А еще сообщил, что хочет вернуться обратно в Россию.

"Это неправда, что я получил гражданство Америки. Есть мысли вернуться обратно в Россию", - цитирует внука Аллы Пугачевой "Абзац".

Отметим, Никита Пресняков несколько месяцев назад перебрался в Америку, где строит карьеру клипмейкера. Сын Кристины Орбакайте работает в США под именем Ник Прес.

У него есть своя квартира в Лос-Анджелесе, которую приобрела звездная бабушка. С деньгами ему, вероятно, тоже помогают знаменитые родственники.

Стоит отметить, что Пресняков родился в Лондоне, а учился в Америке. Он окончании нью-йоркский университет кинематографии и актерского мастерства.

Несколько лет назад врачи обнаружили у него доброкачественные образования. Артист рассказал, что причиной их появления стало неправильное питание. "Холестериновые полипы в желчном пузыре у многих могут образовываться. Бывало, что на завтрак мог плотно поесть, потом целый день не есть, потом плотно поужинать", - делился артист.

По словам музыканта, вылечить болезнь нельзя. Чтобы она не прогрессировала, нужно соблюдать строгую диету. "Это вылечить нельзя, но это можно остановить. В противном случае придется вырезать желчный пузырь и потом жить без него. Чтобы мне его не вырезали, нужно придерживаться диеты", - рассказывал Никита.

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