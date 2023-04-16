Фото пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя 16 апреля 2023

Патриарх Кирилл возглавил праздничную службу
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент России Владимир Путин принял участие в пасхальном богослужении в ночь на воскресенье, 16 апреля. Глава государства по традиции встречает светлый праздник Пасхи в храме Христа Спасителя в Москве. Пасхальное богослужение здесь провел патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Владимир Путин посетил праздничную службу
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В собор делегация фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь, сошедший в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Благодатный огонь – главный символ Воскрешения Христа, он является знаком жизни и связи Бога с людьми.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир Путин пришел в заполненный празднично одетыми верующими храм через некоторое время после начала богослужения. Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным президент стоял справа от алтаря, на фоне фрески, изображающей поклонение волхвов младенцу Иисусу.
Сергей Собянин побывал на праздничной службе
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В руках у президента была тонкая красная свеча. Время от времени президент повторял вслед за патриархом слова «Христос воскрес!» и крестился.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пасхальное богослужение, которое прошло в ночь с субботы на воскресенье, открывает череду праздничных богослужений с крестными ходами, которые проходят в православных храмах в течение недели. Эта неделя носит название Светлой Седмицы.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Праздник Пасхи символизирует победу Христа над смертью и дает православным христианам надежду на обретение вечной жизни.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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