Патриарх Кирилл возглавил праздничную службу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин принял участие в пасхальном богослужении в ночь на воскресенье, 16 апреля. Глава государства по традиции встречает светлый праздник Пасхи в храме Христа Спасителя в Москве. Пасхальное богослужение здесь провел патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Владимир Путин посетил праздничную службу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В собор делегация фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь, сошедший в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Благодатный огонь – главный символ Воскрешения Христа, он является знаком жизни и связи Бога с людьми.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя 16 апреля 2023

Владимир Путин пришел в заполненный празднично одетыми верующими храм через некоторое время после начала богослужения. Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным президент стоял справа от алтаря, на фоне фрески, изображающей поклонение волхвов младенцу Иисусу.

Сергей Собянин побывал на праздничной службе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В руках у президента была тонкая красная свеча. Время от времени президент повторял вслед за патриархом слова «Христос воскрес!» и крестился.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пасхальное богослужение, которое прошло в ночь с субботы на воскресенье, открывает череду праздничных богослужений с крестными ходами, которые проходят в православных храмах в течение недели. Эта неделя носит название Светлой Седмицы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Праздник Пасхи символизирует победу Христа над смертью и дает православным христианам надежду на обретение вечной жизни.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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