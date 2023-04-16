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НовостиОбщество15 апреля 2023 22:25

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Москву

Огонь доставят в храм Христа Спасителя, где проходит патриаршее богослужение
Авторы (2):
Александра КУЧУК
Александра КУЧУК
Мария ПАВЛОВА
Корреспондент «КП» Александра Кучук держит капсулы для транспортировки огня.

Корреспондент «КП» Александра Кучук держит капсулы для транспортировки огня.

Фото: Александра КУЧУК

В Москву доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Самолет, в котором Фонд Андрея Первозванного привез три главные капсулы с Благодатным огнём, приземлился во "Внуково-3".

Благодатный огонь направляется в Храм Христа Спасителя, где патриарх Кирилл проводит пасхальное богослужение. Благодатный огонь перевозят в специальных капсулах по типу шахтерских ламп. Они сертифицированные, безопасные, поэтому их пускают в самолет.

Трансляция схождения Благодатного огня в Иерусалиме в субботу 15 апреля здесь на KP.RU.

Ранее священник развеял мифы о Благодатном огне. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем президент Российской Федерации Владимир Путин традиционно встречает праздник Пасхи в храме Христа Спасителя.

Прямая трансляция пасхального богослужения в храме Христа Спасителя в ночь с 15 на 16 апреля, которое проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, здесь на KP.RU.