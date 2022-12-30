Воздушная тревога прозвучала в Киеве и 12 областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах двух юго-восточных областей Фото: REUTERS

Украинская С-300 долетела до Бреста

В Брестскую область залетела украинская ракета комплекса С-300, где и была успешно сбита средствами белорусских систем ПВО. Ее обломки утром в четверг свалились на сельскохозяйственное поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Проверочные мероприятия установили, что обломки принадлежат именно зенитной управляемой ракете С-300. И выпущена она была именно с территории незалежной. Также 29 декабря стало известно, что в районе Энгельса российскими ПВО был сбит очередной украинский БПЛА «Стриж».

Украинцев ждет новый налог на поддержку армии

Ростислав Шурма, замруководителя офиса Зеленского, заявил о возможности нового налога на финансирование армии. Он напомнил, что сейчас все военные расходы бюджета финансируются исключительно за счет налогоплательщиков. По словам чиновника, власти страны решили рассмотреть вопрос введения конкретного налога на вооруженные силы. С 2014-го все физические лица на Украине платят военный сбор в размере 1,5% от зарплаты. Летом 2022-го от его уплаты освободили военнослужащих. Ждать, когда освободят всех остальных, осталось вряд ли больше года.

Как украинцы упрашивали Маска запустить Starlink

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации незалежной, рассказал, что «на коленях» просил Маска запустить на самостийных землях систему спутниковой связи Starlink. Федоров в интервью агенству АР признался, что «стоял на коленях, умоляя главу компании SpaceX начать работу на Украине». Чиновник божился, что Украина «установит мировой рекорд». И клялся, что передача Киеву терминалов Starlink «спасет тысячи жизней». Всего было передано около 24 тысяч терминалов. А вот военнопленный из 113-й бригады теробороны Сергей Лазаренко рассказал, что в ВСУ эту систему используют не только в военных целях, но и для личных звонков и для болтовни в соцсетях. Ну, «воинам света» все позволено.

Почему Зеленский — неудачливый иллюзионист

Сергей Лавров, глава российского МИДа, в интервью РИА Новостям сообщил, что, выдвигая «формулы мира», Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций и явки «с повинной в международные трибуналы». Наш министр заявил: «Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем». И напомнил: «Уже в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, Зеленский быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию». И правда — о чем разговаривать с бандерлогами?

Снова тревога в Киеве с Одессой и в Полтаве с Харьковом

Воздушная тревога прозвучала в Киеве и 12 областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах двух юго-восточных областей. Тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Серии мощных взрывов были отмечены местными властями на территории города-героя Одессы, а также в Житомире. Подобные же сообщения приходили и из Киева, (в том числе, от его мэра).

Вслед за Екатериной снесли и Суворова

Памятник великому полководцу Александру Суворову демонтировали в Одессе минувшей ночью. Об этом сообщило интернет-издание «Думская» со ссылкой на горсовет Одессы. Этот снос происходил вслед за демонтажом памятника Екатерине II. Еще 30 ноября одесские депутаты проголосовали за демонтаж скульптур двух этих исторических персонажей мировой величины. Показательно, что памятник Екатерине Великой и основателям города был установлен в 1900 году, а в предыдущий раз демонтирован в 1920-м большевиками, создавшими современную Украину, и возвращен на прежнее место он был... в 2007-м. Монумент в честь императрицы, по приказу которой в 1794 году основали Одессу, не раз подвергался нападениям вандалов. Последними вандалами оказались местные народные избранники. Народ выбирает правителей, которых заслуживает.

Российские хакеры показали иностранную кибер-сотню

Хакерская группировка RaHDit, что можно перевести как "Злые русские хакеры", опубликовала список из сотни человек. В нем - кадровые военные НАТО, и лица, оказывающие услуги киберцентрам в Прибалтике и на Украине. Один из хакеров сообщил: «Именно натовские центры стоят за кибератаками, тогда как кадровые украинские силовики и народные активисты выполняют только роль прикрытия». Полный список лиц и данные на них опубликованы на портале проекта «Немезида» в разделе «Иностранные пособники и наемники». Вскрытые специалисты обозначены в разделе как «Кибервойска НАТО». Неузнанным не уйдет никто.

Какие танки грозят противнику на Запорожском направлении

Танки Т-80 БВ, одни из лучших в мире, прибыли на Запорожское направление для участия в СВО. Один из членов экипажа так оценил боевые возможности данной бронетехники: «Эта машина в три-четыре раза превосходит машины противника. Маневреннее, скорострельнее, по грунту, по бездорожью разгоняется быстро до 80 километров в час. Во встречном танковом бою у противника шансов нет». У Т-80 есть газотурбинная силовая установка, и это первый в мире танк со встроенной противоснарядной динамической защитой.

Фан-подразделение в Донбассе укомплектовано под завязку

Командир подразделения «Эспаньола» с позывным «Испанец» сообщил, что число желающих проходить службу в этом фанатском подразделении при бригаде «Восток», выполняющем боевые задачи СВО Донбассе, превысило его возможности по приему добровольцев. Он сказал: « У нас мест уже нет. А желающих еще несколько сотен. Мы бы смогли сделать огромное подразделение». Ранее добровольцы из среды футбольных фанов вливались в части народной милиции Донецкой народной республики. А «Эспаньола» стала первым полностью фанатским подразделением, добровольцы которого воюют в СВО. А правильно настроенный фанат — это страшная сила.