Какой будет победа России и где настоящее русское счастье: Вот что мы поняли, проехав автостопом через всю страну

Макеев всю экспедицию грезил дальневосточным крабом. В мечтах своих он отламывал фалангу и впивался зубами в нежное мясо. И вот сбылось - Владивосток исполнил мечту. Фото: Иван МАКЕЕВ

Они хотели увидеть настоящую Россию, которую не покажут по телевизору. Рассказать о ней правду. Условие было жесткое - ни разу не сесть в поезд, автобус, такси. Только на попутках, с водителями, которые подберут, отогреют, поговорят за жизнь. Журналисты KP.RU Владимир Ворсобин и Иван Макеев выехали 4 ноября из Калининграда. И они сделали это! Добрались до конечного пункта, за которым - лишь море-океан.

Предыдущие репортажи

О том, как это было - читайте в трансляции. Здесь же - наш маршрут на карте.

ЧЕСТНО ДОКОВЫЛЯЛИ

Это последний репортаж похода. И по всем мистическим правилам экспедиции он выпал на предпоследний день старого года.

Пишу эти буквы, а сам счастли-и-вый! В голове - музыка из рязановского «...С легким паром!», в мыслях - приятный кавардак, а в намерениях - ох, вот, даже не спрашивайте!

Мы! Дошли! От Калининграда до Владивостока! Почти два месяца. Честно доковыляли. Кристально честно - перед самими собой. Осталось сообразить - зачем?

Это последний репортаж похода Фото: Иван МАКЕЕВ

Должны же мы после всех мучений что-то обнаружить в народе русском? Что-то эдакое?

- Стоп-стоп-стоп, - скажет жестокий читатель. - Не так быстро! Мы, читатели, все помним! Нас не проведешь. В прошлой части эпопеи под страшной Могочей, в Забайкалье, был брошен на произвол судьбы Иван Макеев, которого средь тайги высадил бездушный водитель. А впереди еще Благовещенск, Хабаровск, Владивосток…

Ах, да. Кстати. Ваня...

Экспедиция сквозь морозный серпантин, сквозь искрящуюся инеем тайгу и мысленно - на русской тройке неслась к финалу! Празднично, весело, позитивно…

ЗОЛОТОЙ ПЕРЕКРЕСТОК

Сковородине, столица «Силы Сибири» Фото: Иван МАКЕЕВ

- Будь проклят этот гад! - вопил в очередной раз спасенный Макеев. Когда он вынырнул из темноты, его глаза горели адским огнем. Бедный Ваня. Борьба за жизнь в минус 30 посреди тайги… Как тут не осатанеть.

Ему повезло, что мой водитель задержался у Могочи, и мы проезжали мимо терпящего бедствие компаньона.

- Тогда ему б оставалось только бежать, - рассудительно заметил мой водитель. - Час бы протянул.

В Сковородине, столице «Силы Сибири» (через нее идет в Китай знаменитая труба), мы столкнулись со странной проблемой - гостиницы заняты. Словно это не Сковородино, а Давос. Еле-еле добыли конуру в хостеле. Оказывается, командировочные со всей России слетались сюда, на край мира, словно комары.

Дальний Восток кипит. С Запада на Китай идут тысячи дальнобоев, вагоны, цистерны (отчего на границе для грузовиков, говорят, есть такса - быстрый проезд полмиллиона, бесплатно - неделя очереди). Обратно на Запад - летят, завезенные через Владивосток японские иномарки (официально - двукратный рост). А здесь, в Сковородине, один из главных золотых перекрестков - нефть, газ и мощный, как Черная Дыра, чью силу ты ощущаешь кожей, - Китай.

Дальний Восток кипит. С Запада на Китай идут тысячи дальнобоев, вагоны, цистерны Фото: Иван МАКЕЕВ

УТЕЧКА МОЗГОВ ИЛИ ПОМОЩЬ СОЮЗНИКУ?

Правда, как утверждают местные, народ снова взялся за свое. Выбирая между работой в Газпроме (70 тысяч, бесплатная путевка на юг, но дисциплина - ежедневная трубочка-тест на алкоголь, участие в спортивных состязаниях) и обычной халтуркой тысяч за 30, они часто выбирают последнее. Бедную, но спокойную жизнь…

А что я все пеняю на народ? А власти? В курсе ли они, что творится на местах? По дороге читаю новости.

«Российские власти должны продумать меры по защите страны от «утечки мозгов», - заявил премьер Михаил Мишустин. По его словам, за границей активизировали охоту на отечественных специалистов. Поэтому «очень важно детально продумать систему мер, которая позволит защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Читаю официальную местную прессу. Объявление: «Начат отбор кандидатов на обучение в Китае по стипендии правительства КНР на 2023/24 учебный год. Требования: бакалавриат - не старше 25 лет. Магистратура - не старше 35 лет. Докторантура - не старше 40 лет».

«Интересно, - думал я. - Если это «утечка мозгов», тогда надо срочно прекратить безобразие. Если братская помощь союзнику? Так и скажите…»

Фото: Иван МАКЕЕВ

ПРЕТЕНЗИИ К МОСКВЕ

Отсюда, из глубинки, логика Москвы вообще выглядит интересно.

На подъезде к Тюмени в придорожном кафе, например, встретил мужичка. Сидит злой. Москву костерит. Напротив - отличный, новенький автобан. С иголочки. Все чин по чину. Отбойники со всех сторон. А он ругается. Магистраль, дескать, ощетинившись отбойниками, разрезала деревеньки - и теперь, чтобы добраться из одной в другую, надо проехать километров 30, развернуться и столько же обратно.

- А все потому, что эти *** проектировщики живут в Москве, и им глубоко н…ть, что здесь происходит, - ругаются местные.

Та же история с дальневосточной ипотекой. Превосходная, блестящая идея, украшавшая доклады сановников и телевизионные репортажи. Чтоб люди не бежали с Дальнего Востока, государство предоставляет им жилищный кредит под крохотный процент.

Но «пойманный» нами в Улан-Удэ Виктор неблагодарен. Тоже ругается - мол, разве в Москве заранее нельзя было посчитать, чем это закончится? Цены на квартиры тут же взлетели ввысь. Почти в два раза. Уж лучше бы, говорит, Москва порой р-р-раз - и замерла. И ничего не делала.

Набережная Амура в Благовещенске. На том берегу уже Китай Фото: Иван МАКЕЕВ

Забегая вперед, скажу, что не так все плохо. В Хабаровске, например, я нашел удачливого «дальневосточного гектарщика» Михаила Утробина. Говорит, прекрасная программа «Бесплатный гектар» - маялся Михаил по съемным квартирам, сейчас построил дом, прописал туда детей… Правда, говорит, у него получилось скорее вопреки, чем благодаря. Потому и таких счастливчиков немного.

- Не до конца проработана, - говорит, - программа. Если бы ее сделать по уму, гектары бы подготовить, спланировать - здесь дорога, здесь газ, здесь школа. А получилось - как Бог на душу положит…

В общем, как шутил Жванецкий, страна большая - «тщательнее надо».

ЗАЧЕМ КИТАЙЦЫ БЕГУТ К НАМ

А в это время спасенный Ваня на какой-то шальной фуре совершил блицкриг и ворвался в Благовещенск. Оттуда пришла следующая депеша:

«Про Благовещенск чаще всего говорят, что на нашем берегу - тлен, дестрой и царство мрака, а вот на «китайском» (произносится с придыханием) - небоскребы, хайтек и вообще «живут же люди». Я тоже хотел это увидеть и побежал на набережную. Архитектура на нашем берегу в основном советская. На том - человейники. Да, ярко покрашенные, но дикие многоэтажки. Причем замученные карантином китайцы бегут к нам. Многих пограничники ловят и возвращают. А на набережных Амура душераздирающие сцены - стоит китаец с биноклем, а на другом берегу - его семья, тоже с биноклем. И общаются жестами… Зашел на рынок - и там китайцы! Жалуются, что торговля сильно просела. Дескать, русские экономят. Не покупают. Зря только мерзнет великий китайский народ…»

Будки и колючка посередине Амура - госграница. Китайцы в этом году из-за ковидных ограничений часто бежали в Россию. Многих ловили. Фото: Иван МАКЕЕВ

РУССКИЙ ГЛОБУС

Я же в этот момент въезжал в Хабаровск. Там экспедицию приняли как родную. Прямо с «Газели» местного грузина (он по дороге заметил, что в крае все благополучно, если бы только не били бы варварски рыбу в Амуре и погуманнее рубили леса), мы высадились у хабаровской администрации. Где нас радушно принял известный читатель «КП» губернатор Михаил Дегтярев.

Он сразу повел экспедицию к своей обновке - в кабинете завел гигантский глобус.

- Зачем, - интересуюсь, - вам, губернатору, планета?

- Чтоб понимать, где мы, - удивился Дегтярев. - Чтоб видеть, что мы в Азии. И никакой Европой тут не пахнет.

Известный читатель «КП» губернатор Михаил Дегтярев Фото: Иван МАКЕЕВ

Подходим к глобусу в почти человеческий рост.

- Вот недружественная страна, - задумчиво вращает Землю губернатор. - Вот дружественная.

Пред нами проносились страны, континенты. Америка, за ней Европа, а вот потом…

- Что будет дальше? - вздрагиваю я.

- Все хорошо будет, - немного подумав, решил Дегтярев. - Победа будет за Россией. Мир будет многополярным. Президент все время талдычит этим дуракам на Западе, но даже они скоро поймут.

- А что такое для России победа? - задаю давно мучающий вопрос.

Губернатор внимательно посмотрел на меня, словно я между делом предложил ему прогуляться по минному полю.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Я должностное лицо, поэтому отвечу словами Владимира Вольфовича Жириновского: когда все русские земли вернутся в Россию. Является ли Киев русским? Да. Одесса? Да. Я больше скажу: Ужгород, Мукачево - тоже русская земля, просто Сталин был щедрым человеком и подарил Украине.

- Не буду спрашивать, какие еще земли России надо вернуть, - заметил я. (Зачем читателей экспедиции подводить под международный скандал?)

Дягтерев кивнул. Но сдержаться все-таки не смог и молча провел рукой по глобусу (где - не скажу). И многозначительно улыбнулся.

- Вы знаете народ? - спросил я.

- Чем дольше читаю ваши репортажи, тем больше понимаю, что не совсем... - вздохнул губернатор.

Фото: Иван МАКЕЕВ

СЛЕПОЙ ЧИТАТЕЛЬ

Почтили память вечного главного редактора «Комсомольской правды» и моего учителя Владимира Николаевича Сунгоркина на улице, названной в его честь.

Мы в Хабаровске, в родном городе вечного главного редактора КП и нашего учителя Владимира Сунгоркина. На улице его имени. Фото: Иван МАКЕЕВ

И рванули к Владивостоку…

Иван счастлив. А я… Макеев подозревает, что я сбрендил…

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровске коллеги спросили: как идет экспедиция?

- Штатно, - отвечаю.

- Ты не рад? - удивляются. - Два месяца скитаний подходят к концу.

А я не знаю… Странное чувство. Тебе словно дали прикоснуться к чему-то великому, необъятному, необъяснимому, и ты только-только начал что-то видеть, и вдруг выключают свет. Пора уходить.

Экспедиции КП везёт на необычных девушек. Настя безумно любит море. Настолько, что увидев шугу (ледяную кашу на море) тут же решила окунуться. Вообще отчасти благодаря ей во Владивостоке у молодежи стало модно купаться зимой в море Фото: Иван МАКЕЕВ

Позвонил полковник Виктор Николаевич Баранец - к нему в передачу на Радио «КП» (97,2 FM) обратился слепой читатель Алексей из Красноярска. Наши репортажи ему читают вслух. Он попросил меня перезвонить… Алексей ослеп недавно. Ему тяжело. Он ищет поддержки.

- Звоните мне, Алексей, - говорю, - когда захотите - поговорим.

И понимаю: как же мне повезло, что моя работа ему нужна! И то, что мы с Ваней сделали, может быть, кому-нибудь пригодится.

Но с другой стороны. Спроси меня: знаешь ли ты народ? Что мне ответить…

СЧАСТЛИВЫЙ ФИНИШ

Приморье накрыл очередной приморский циклон. Мы вползли в парализованный Владивосток, заваленный снегом. Метель врывалась в легкие.

Макеев хрипел: «Мы дошли!» И был похож на марафонца, радостно ползущего к финишу.

Приморье накрыл очередной приморский циклон Фото: Иван МАКЕЕВ

К вечеру город завалило окончательно. Гостиница превратилась в отрезанный от мира «Отель у погибшего альпиниста», где я угрюмо дописывал последний репортаж…

Фото: Иван МАКЕЕВ

Но утром. Выглянуло солнце. Я вышел на улицу. А там Дед Мороз. Ну, тот, что из Великого Устюга, который экспедиция проезжала. Рукой машет. И вспоминаю я, что самолет до Москвы завтра. И что лететь домой - к семье. Дочки ждут. Сынок зовет: когда?

Семья - вот что для народа самое главное. Самое ценное. И великое.

И я полетел!

Токаревский маяк не только визитная карточка Владивостока, но и финальная точка нашей экспедиции. Она началась с маяка в Балтийске и закончилась здесь, на дальнем востоке. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пишу эти буквы, а сам счастли-и-вый! В голове - музыка из рязановского «С легким паром», в мыслях - приятный кавардак, а в намерениях - ох, вот даже не спрашивайте!

Нулевой километр. В этом же месте 6 лет назад закончилась другая экспедиция Володи, на электричках. Фото: Иван МАКЕЕВ

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