Ляйсан Утяшева сдернула с себя парик и поразила внешним видом

Жена Павла Воли показала, что у нее под париком Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ляйсан Утяшева в последнее время редко выходит на связь. Вероятно, жена Павла Воли все время уделяет детям, пока шоумен выступает в Дубае на корпоративах. Но на днях гимнастка решила поделиться забавными кадрами с Ольгой Бузовой.

Ляйсан Утяшева решила спародировать героиню Натальи Крачковской из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Она, стоя рядом с Ольгой Бузовой, сдернула со своей головы рыжий парик. После этого жена Павла Воли обратилась к поющей ведущей: "И тебя вылечат, и меня вылечат!"

Под париком на голове Ляйсан обнаружились коротко стриженые волосы. Недавно, кстати, Утяшева как раз делилась жуткой историей о заползших в ее волосы огромных тараканах. Дело в том, что с детства у телезвезды развилась инсектофобия - она очень боится насекомых.

Фото: СОЦСЕТИ

Ляйсан рассказала, что насекомые разбежались из контейнера во время записи одной из программ. Когда она обнаружила таракана в волосах, у нее случилась настоящая истерика.

"Так случилось, что в процессе съемок тараканы были нам неподвластны, а один (видимо, самый наглый) смог каким-то образом подняться по моему платью и дополз до волос. Когда я почувствовала шевеление на голове, пришлось прерывать кадр", - поделилась Утяшева.