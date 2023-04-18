Участники Большой Арктической экспедиции передали привет московским школьникам

14 участников Большой Арктической экспедиции (по 7 в каждой из групп) отобрали из 25 000 столичных школьников Фото: Евгений САЗОНОВ

- Идем словно в молоке, небо сливается с землей, ты словно в белом космосе каком-то. Белизна сводит с ума, перестаешь видеть то, что под ногами – бугорки, ямы, это жутко неудобно и тормозит движение, - спецкор KP.RU Евгений Сазонов участвует в Большой Арктической экспедиции, в рамках которой семь столичных школьников во главе с известным полярником Матвеем Шпаро повторяют путь первооткрывателей Севера и идут к крайней северной точке Евразии – мысу Челюскина. Там на местной метеостанции их ждет вторая часть экспедиции – научная группа, которая изучает мир Арктики.

Подписать можно в духе — пока первая группа во главе с Матвеем Шпаро штурмует льды, вторая изучает удивительную природу Арктики Фото: Евгений САЗОНОВ

У путешественников, которые штурмуют льды на лыжах, ни дня не проходит без приключений. Сегодня, 18 апреля, группа отколола кусочек айсберга и попробовала его на вкус («Очень вкусный пресный лед. Вода из него получается просто чудесная», — сообщает Евгений Сазонов). А еще повстречала медведицу с медвежонком. Правда, наш корреспондент этого не увидел, потому что решил «прогуляться» до геодезического пункта неподалеку.

Первая группа ночует в палатках, а вторая обживает метеостанцию на мысе Челюскина Фото: Евгений САЗОНОВ

- Казалось, что все близко, но Арктика любит пошутить: большое и далекое кажется маленьким и близким. И наоборот тоже бывает. В итоге я набегал пару лишних километров. Но геодезический пункт посмотрел: он сделан их старых бревен, кажется, что ему лет 50, а может быть, 70 или даже 100, - передает Евгений Сазонов.

Фото: Евгений САЗОНОВ

Фото: Евгений САЗОНОВ

Несмотря на погодные условия, группа смогла увеличить темп и за день прошла не 15 км, как до этого, а 20, нагнав то расписание, по которому планировалось идти ранее. Может быть, энергии школьникам и сопровождающим прибавила интересная задача: как и обещал вчера Матвей Шпаро, весь день они сочиняли ответ ученикам 10 медиакласса из школы №1329. Вчера путешественники прочитали весточку из дома, а сегодня продиктовали ответ:

- Дорогие друзья, спасибо за весточку! Получить ее было очень приятно в арктических широтах. Мы идем уже 4 дня. У кого-то из нас мозоли, что очень осложняет движение. Но мы в нас верим. А еще мы видели белых мишек, один подошел очень близко. Но если что – мы готовы, у нас есть ракетницы. У нас все хорошо, погода замечательная, как и наше настроение. В палатке утром тепло, но выходить в -20 довольно холодно. Еда – бомба, сегодня на ужин был том ям с арктической водой. Кстати о воде: здесь она бывает иногда соленой, если снег берем очень близко ко льду. Проходим мы в среднем 15-16, иногда 20 км. Вроде как это хорошо – во всяком случае, мы на это очень надеемся. Всем горячий привет, удачи и успехов!

Фото: Евгений САЗОНОВ

Уже завтра группа во главе с Матвеем Шпаро планирует дойти до островов «Комсомольской правды» - в прошлом году Большая Арктическая экспедиция начиналась с этой точки. Какие открытия принесет завтрашний день, вновь расскажет Евгений Сазонов в дневниках Большой Арктической экспедиции, которые мы записываем специально для радио «Комсомольская правда».

Фото: Евгений САЗОНОВ

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