Покидая Артемовск, «воины света» взрывают все Фото: REUTERS

Черный день для украинских МиГов и сушек

«Западная» группировка войск на Купянском направлении вывела из строя свыше 120 бойцов ВСУ, один танк, две бронемашины, РСЗО «Град». Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала до 75 «воинов света» и две бронемашины. «Южная» группировка войск в ДНР нанесла противнику такие потери: до 380 украинских военнослужащих, один танк, две БМП, пять бронемашин, восемь автомобилей, САУ«Акация», гаубица Д-20 и РСЗО «Град». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки умножила на ноль до 120 бойцов противника, две бронемашины, два автомобиля и гаубицу «Мста-Б». На Херсонском направлении утраты противной стороны - взвод, два автомобиля, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30. Авиацией ВКС России за сутки сбиты три самолета ВСУ. В районе Новоукраинки и Сергеевки в ДНР - два истребителя МиГ-29, в районе Долгенького Харьковской области — Су-25. А силы ПВО в районе Угледара сбили еще один Су-25 ВСУ. Плюс перехвачено четыре снаряда РСЗО HIMARS и шесть украинских беспилотников. Истребление истребителей.

Покидая Артемовск, «воины света» взрывают все

Штурмовики ЧВК «Вагнер» в Артемовске (Бахмуте) заняли бывшую швейную фабрику имени «8 Марта» . Там ВСУ сделали мощный укрепрайон. Туда прибывали резервы для удержания позиций ВСУ в центре. Но музыканты зашли, откуда их не ждали, и с двух сторон подавили противника огнем. "Воины света" бежали, заминировав здание . И подорвали его противотанковыми минами при отступлении. К счастью, никто из наших штурмовиков не пострадал. Противник сосредоточился на западных окраинах Артемовска, ведя огонь из высотных зданий. Ян Гагин, советник главы ДНР Дениса Пушилина, сообщил, что под контролем российские сил — около 90% городской территории.

Сорвана очередная попытка ВСУ атаковать Белгородчину

Украинский беспилотник вновь пытался атаковать электростанцию под Белгородом. Украинский БПЛА заметили у села Драгунское. К беспилотнику было прикреплено самодельное взрывное устройство. Аппарат уничтожили сразу после обнаружения. Ранее, в ночь на 17 апреля, из-за атаки беспилотника загорелся трансформатор на ТЭС в Драгунском. Еще два взрывных устройства сбросили на подстанцию в Ближней Игуменке. В областном центре отмечались отключения света. Пожары быстро потушили. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. По его сведениям, ВСУ с помощью беспилотника обстреляли также хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе.

Украинские инспекторы требуют взятки с судовладельцев в Босфоре

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, сообщила, что проблемы с досмотром судов, участвующих в зерновой сделке, возникли по вине Киева и при попустительстве представителей ООН. Захарова заявила: «На площадке Совместного координационного центра в Стамбуле возникают сложности с регистрацией новых судов и проведением инспекций. Это - результат действий украинских представителей и ооновцев, которые не хотят или не могут им противостоять». Она пояснила, что украинские «контролеры» допускают лишь те корабли, чьи владельцы платят взятку за участие в «черноморской инициативе». И в Босфоре возникает пробка: заплатившие судовладельцы ждут своей очереди на инспекцию, пока те, кто взятку не давал, стоят в искусственно созданных очередях. Нормальный бизнес по-укарински.

Британки и полячки уступают украинкам в битве за мужей

The Daily Mail бьет тревогу: англичанки жалуются на ушлых беженок из незалежной, которые на глазах у жен «наставляют им рога» и уводят под уздцы британских жеребцов в свои стойла. Британка Эмма Нисигаки, предоставлявшая украинкам жилье в рамках программы помощи беженцам, заявила о 17 случаях измен, завершившихся разводами. Она сокрушалась: «Эти девки запудрили мозги нашим кобелям, и британские семьи распались». Она привела пример матери двоих детей, которой пришлось развестись из-за того, что муж бегал на свидания с украинкой в паб, махнув рукой на жену с детьми. А в это же время в Польше другая несчастная заявила, что украинка, которая приютила ее семья, семью эту и разрушила и... выгнала бывшую хозяйку из дома. Учитывая, что Старый Свет уже принял около 8 миллиона беженцев из незалежной, из которых около миллиона — молодые, незамужние и голодные гражданки Украины, то дела замужних европейских дам плохи.

Каким самостийным городам грозит половодье

«Укргидроэнерго» тревожится: рекордное половодье на Украине грозит большими убытками и разрушениями. Уровень воды уже на метр превышает прошлогодний. Такая большая вода была 10 лет назад. На борьбу с последствиями затоплений потребуется не менее 150 млн гривен (330 млн рублей) на одну область. Под угрозой урожай ранних овощей и ягод в наиболее пострадавших регионах, что приведет к росту цен. Большая вода на Днепре, Десне, Сейме, Припяти, Горыни и Западном Буге. Уже пострадали территории Волынской, Киевской, Ровненской, Черкасской, и Черниговской областей. А святые старцы ведь пророчили о затоплении Киева - если раскольники захватят Киево-Печерскую лавру...

В Керчи пытались подорвать энергообъект

ФСБ заявила о предотвращении диверсии на объекте энергосистемы Крыма в Керчи. В Центре общественных связей ФСБ сообщили: « Задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения». При обысках по адресу его проживания изъяты самодельное взрывное устройство и «средства связи, содержавшие переписку с представителем спецслужб Украины, координировавшим его преступную деятельность». Подозреваемому предъявлены обвинения по статьям за приготовление к диверсии (281 УК) и незаконное хранение взрывчатки (222 УК). Может получить от 20 лет до пожизненного. До 52 лет дожил — а ума не нажил.

Глава Минобороны Британии «пролонгирует» конфликт до 2024-го года

The New York Times приводит мнение министра обороны Британии Бена Уоллеса о том, что и в 2024-м конфликт на Украине будет идти: « Я верю, что Украина сохранит сильную позицию. Но мы должны быть реалистами: не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет». Министр уверен в запланированном контрнаступлении ВСУ, но, похоже, не верит в его успех, судя по заявлению, что конфликт продолжится в следующем году. Что называется — поддержал, так поддержал.

Киев требует у Запада поставок ракет для ПВО

Financial Times сообщает, что Киев на встрече 21 апреля потребует у своих союзников увеличить поставки ракет для систем ПВО. Британское издание ссылается на три официальных источника, связанных с подготовкой встречи контактной группы в формате Рамштайн. Приводится такое мнение: «Если Россия сможет задействовать бомбардировщики с неуправляемыми авиационными бомбами, то у Украины будут проблемы ». Данные Пентагона показывают, что способность Украины защитить свои передовые силы средствами ПВО будет «окончательно снижена» к 23 мая. При том ПВО незалежной сильно зависит от техники и боеприпасов российского образца и испытывает нехватку боеприпасов, а Запад не сможет быстро заменить этот тип материалов. Об этом заявил экс-командующий Объединенных вооруженных сил Британии Ричард Бэрронс. Ну и что, никто не заплачет .