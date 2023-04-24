Иван Ургант прервал молчание о сбежавшей из России Алле Пугачевой

Иван Ургант. Фото: Евгения ГУСЕВА

Иван Ургант рассказал о звонке Алле Пугачевой. Шоумен записал ремикс на песню артистки "Я не могу без тебя". В свое время эту композицию Алла Борисовна записала в дуэте с Юрием Чернавским.

Иван Ургант давно питает страсть к 80-м и сам записывает песни в этом стиле. Он выступает под псевдонимом Гриша Ургант. Недавно выпустил свою версию песни Юрия Чернавского из репертуара Аллы Пугачевой "Я не могу без тебя".

Когда он услышал "Я не могу без тебя", то сразу загорелся идеей создать новую версию старого хита. Телеведущий собирался получить права на песню и записать дуэт с кем-нибудь, но понял, что лучше Примадонны никто спеть не сможет.

"Пугачевой я позвонил и сказал идиотскую фразу: «Алла Борисовна, я хочу завтра сделать вам сюрприз и хочу вас об этом предупредить». Она не вникала в суть, но сказала, что очень любит эту песню... " - сообщил Иван.

Ургант получил разрешение Пугачевой. Он отметил, что никогда не стал записывать эту песню, если бы знаменитость была против. "То, как Пугачева поет эти четыре слова - «Я не могу без тебя», - меня обезоруживает... Когда звучит ее голос, по спине бегут мурашки",- цитирует его "Коммерсантъ".

Отметим, Примадонн вот уже больше года находится в Израиле. А на днях стало известно, что замок Аллы Борисовны в деревне Грязь обзавелся новыми хозяевами. Шестиэтажное строение на вершине 11-метрового холма в Одинцовском районе Московской области пустовало с момента отъезда звездной семьи из России. Но теперь все иначе. В окнах особняка снова горит свет, а на территории поместья красуется шикарный белый автомобиль.

Семья Аллы Пугачевой изначально хотела получить за родовое имение в Грязи миллиард рублей. В итоге имение купил таинственный миллиардер. "Он даже был вхож немножко в их семью. Человек на сегодняшний день уже на свою долю имеет данный дом, то есть сделка все-таки уже состоялась с Аллой Борисовной", - поведал продюсер Сергей Дворцов.