Ивана Урганта заменили Павлом Волей

Павел Воля Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Павел Воля анонсировал собственное вечернее шоу. Юморист появится в телеэфире с новой программой. Поклонники в один голос твердят, что эта передача заменит исчезнувший из сетки "Вечерний Ургант".

Павел Воля сейчас нарасхват. Юморист активно снимается в Comedy Club, гастролирует с собственным шоу, а последние несколько недель находится в ОАЭ вместе с женой Ляйсан Утяшевой. Они ведут экстремальное реалити-шоу. А на днях стало известно еще об одном проекте Павла.

Совсем скоро поклонники увидят авторское вечернее "Шоу Воли". Зрителям обещают искрометные шутки по поводу главных событий прошедшей недели. Воля будет приглашать в студию звездных гостей.

"Будет много неожиданных номеров. Это будет мое шоу, мой характер, мой взгляд на телевидение. Хотелось бы сохранить интригу. Но от себя хочу сказать: вам будет интересно, мы вас рассмешим, вы будете приятно удивлены. И обязательно будет то, чего вы точно не ожидаете", - заявил юморист.

Сейчас поклонники активно обсуждают новости. Многие говорят о том, что программа Воли стала попыткой заменить Ивана Урганта и его "Вечерний Ургант". "Урганту нашли замену", "Воля сделает то, что показывали в программе «Вечерний Ургант»", "Павел молодец, старается", - делятся фолловеры.

Стоит отметить, что ранее Гарик Мартиросян очень тепло отзывался о коллеге. По его словам, Павел смог создать свое имя тяжелым трудом и регулярными репетициями. "Симпатичный парень с хорошей фигурой. Нет предпосылок к тому, что будет рвать стадионы и залы, но он настолько трудолюбивый, настолько харизматичный, настолько верит в то, что лучшее выступление у него следующее и к нему надо готовиться. Он настолько проработанный, настолько целеустремленный, что он сам из себя несмешного, нормального, обычного человека сделал суперзвезду юмора", - восхищается шоумен.