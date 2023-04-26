Кристина Орбакайте решила выступить в День Победы перед немцами и вызвала скандал

Кристина Орбакайте выступит в восьми городах Германии. Билеты на мероприятия стоят от 2,2 тысячи до 11,5 тысячи рублей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кристина Орбакайте сейчас большую часть времени проводит в Америке, где живут ее муж Михаил Земцов и дочка Клавдия. В Россию дочь Аллы Пугачевой прилетает ради съемок и концертов. Кроме того, звезда эстрады гастролирует по миру. Не так давно она анонсировала концерты в Германии. Решение знаменитости спеть для немцев 9 мая обернулось скандалом.

Кристина Орбакайте выступит в восьми городах Германии. Билеты на мероприятия стоят от 2,2 тысячи до 11,5 тысячи рублей.

Гастрольный тур по Европе начнется 29 апреля. Артистка пробудет там вплоть до окончания майских праздников. Согласно официальной информации, 9 мая она даст последний концерт. Финальное выступление выпало на 100-тысячный Ратинген, город-спутник огромного Дюссельдорфа.

Выступления Орбакайте в нескольких городах ФРГ были анонсированы еще в феврале 2023 года. По некоторым данным, это те самые "ковидные" концерты, которые переносились не раз.

Решение Кристины выступить в День Победы перед немцами вызвало крайне негативную реакцию среди россиян. Многие упрекают знаменитость в крайне непатриотичном решении петь для жителей именно этой страны 9 мая - в день Великой Победы советского народа над фашизмом. Россияне видят в этом дурной символ и считают, что дочь Пугачевой забыла историю родной страны.

"Что она перед немцами будет петь 9 мая - очень говорящий факт. Налицо приоритеты. Еще одна нашим-вашим...", "Вот если бы эта певунья и назад не приехала, то было бы просто замечательно. Так нет, притащится", "Смотря что она будет петь немцам в День Победы", - делятся мнением фолловеры.

К слову, ранее у вокалистки случился другой скандал. Она выпустила песню в поддержку своей эмигрировавшей матери. Автор песни "Алла будет петь" Наталья Касимцева была возмущена тем, что ее втянули в разборки, связанные с поддержкой Примадонны, и публично отреклась от связи со звездной семьей.