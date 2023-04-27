Откуда такие деньжищи у Елены Блиновской: образ успешной женщины сработал безотказно

41-летнюю королеву «марафонов желаний» обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве продолжается расследование уголовного дела о неуплате налогов на 918 млн рублей, фигуранткой которого стала звезда соцсетей Елена Блиновская. Сумма, конечно, многих шокировала. Почти миллиард! Как сообщили в Следственном комитете, эти деньги Блиновская скрыла от налоговой с 2019 по 2022 годы, проводя их через несколько ИП и связанных с нею фирм. (См. «Конкретно»).

АРИФМЕТИКА

Пользователи соцсетей активно обсуждают: это ж сколько талантливая женщина зарабатывала, если за три года спрятала от налоговой целый миллиард?

Можно ли, зная цифры в уголовном деле (918 миллионов), подсчитать, о каких заработках Елены Блиновской за три года идет речь?

- Не зная точных вводных это невозможно, - рассказала KP.RU кандидат экономических наук, член Палаты налоговых консультантов России Юлия Кручанова. - Мы не знаем - сумма указана со штрафом или без, сколько в уголовном деле эпизодов. Так что исходная сумма может быть очень разной!

Хорошо. Попробуем разобраться в легальных доходах королевы «марафонов желаний» и ее семьи.

ВЕЧЕРИНКА С КИРКОРОВЫМ

Как индивидуальный предприниматель атель Елена зарегистрирована еще с 2006 года. Основная деятельность указана как «дополнительное образования для детей и взрослых», но помимо этого в документах прописаны еще около 40 направлений - от издания компьютерных игр до торговли кофе и фармацевтической продукцией.

Елена также является учредителем ООО «Тревел Ателье». Это туристическое агентство зарегистрировано в Москве в 2022 году. Но никакой работы по факту не ведет, прибыли у него нет.

И это все? Не может быть. Ведь основные доходы Блиновской обеспечивают, судя по всему, те самые «марафоны желаний» - онлайн-тренинги, которые может купить любой желающий. Цена вопроса - от 4,5 тысяч рублей до 10 тысяч. Но при этом есть специальные тарифы для клиентов VIP, с которыми Блиновская может общаться лично - до 300 тысяч за курс. При этом от желающих отбоя нет, ведь только в одной из соцсетей число подписчиков Елены превышает 6 миллионов человек! Образ успешной, сильной женщины (и мамы троих очаровательных русоволосых чад) работает безотказно: я сама добилась успеха и вам помогу!

В 2020 году журнал Forbes оценивал годовую прибыль компании Елены Блиновской в 200 млн рублей (при выручке в 330 млн). Но, вероятно, бизнес приносил много больше. Ведь в 2021-м специалист по личностному росту закатила грандиозную вечеринку в честь своего 40-летия, потратив на торжество 119 миллионов рублей! Гуляли на Алтае, завозя гостей бизнес-классом. Со сцены именинницу поздравляли и веселили Филипп Киркоров, Иван Ургант, Собчак, группа «Звери» и многие другие.

18 ФИРМ И ТРИ ИП

Прокуратура Москвы уточняет схему увода денег из-под налогов:

«В период с 2019 по 2021 годы она (Блиновская, - Авто.) совместно с соучастниками обеспечила поступление доходов от предпринимательской деятельности ИП

на расчетные счета взаимозависимых и подконтрольных 18 организаций и 3 индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения».

Значит, все дело в «аффилированных лицах»?

Известно, что почти вся бизнес-империя Блиновской завязана на супруге Алексее. Именно он числится учредителем в 14 различных компаниях, в 6 - руководителем. География бизнеса - Москва, Ярославская область, Череповец, Красноярск, Белгород.

Итак, что у фирм Блиновских с выручкой?

Компания «Алмаз» (торговля ювелирными украшениями) в 2021 году показала выручку в 204 млн рублей. В том же году выручка ООО «Оливия групп» (оптовая торговля) - 312 млн, «Ветер» (гостиничный бизнес) - 11 млн, «Гуфо» (производство машин и оборудования) - 35 млн. У нескольких компаний, принадлежащих Алексею, финансовые показатели начали расти в прошлом году. Например, «Подари мечту» (разработка программного обеспечения) выручила в 2022 году 48 млн рублей, «Аквакультура» (рыбоводство) 33 млн рублей, «Праймфуд» (производство готовой еды) - 29 млн.

Но и это, видимо, не все. Если скачать пользовательское соглашение на сайта «Марафонов» Елены Блиновской, в документе в качестве Продавца фигурирует некое ООО «Сириус», зарегистрированное в Грозном, директор - некий Роман Юрьевич М. Юридически фирма с Блиновской и Блиновским никак не связана - гражданин М. единоличный учредитель и владелец фирмы. Почему тренинги продаваются не через свою фирму, а через постороннего человека? Вопрос. Словом, следствию есть в чем поразбираться.

КОНКРЕТНО

Итак, в чем суть схемы с налогами. ИП с доходом до 150 млн рублей в год платит по упрощенной системе налогообложения - 6%. Однако если этот лимит превышен, ставки резко взмывают вверх - НДС и налог на прибыль по 20%. А это уже совсем другие деньги. Поэтому все, что сверх лимита, некоторые индивидуальные предприниматели стараются проводить через других юрлиц.

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