Вскрылся грандиозный обман с продажей замка Аллы Пугачевой

Алла Пугачева Фото: СОЦСЕТИ

История вокруг продажи замка Аллы Пугачевой в Грязи получила неожиданное продолжение. "Нового владельца" особняка вывели на чистую воду, назвав обманщиком. Несколько дней назад Стас Барецкий объявил о том, что купил дом Примадонны за 450 млн рулей и собирается сделать из него крематорий.

Новость о том, что замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь продан таинственному миллиардеру, всколыхнула общественность. Чуть позже ритуальщик Стас Барецкий заявил, что именно он теперь будет хозяйничать в знаменитом особняке Аллы Борисовны.

Шоумен также сказал, что выложил за недвижимость Пугачевой около 450 миллионов рублей. Купил, мол, с большой скидкой, так как певица сильно спешила продать имущество и уже машинами вывозит вещи.

Однако, похоже, Барецкий бессовестно наврал о покупке дома. "Стаса Барецкого забыли в нашей стране, и он решил на волне продажи замка напомнить о себе. Дешевый хайп", - вывел на чистую воду шоумена светский хроникер Илья Саглиани в комментарии 7 Дням. По его словам, на банковском счете шоумена не нашлось бы даже половины от суммы сделки.

Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал "чушью и ложью" заявление Барецкого о покупке замка Пугачевой. Он призвал шоумена показать подтверждающие покупку документы и отметил, что, по данным его источников, замок приобрел другой бизнесмен.

"Данный товарищ - шоумен. Вот этот комментарий, что он хочет сделать из данного дома морг-крематорий, честно, это неадекватно. Это чушь, ложь, он не мог купить. Хотя бы головой думал бы просто... Пускай он лично документы эти покажет, с кем он вел переговоры. У меня достоверные источники, что другой бизнесмен уже приобрел дом", - цитирует его "Газета.Ru".

Дворцов добавил, что изначально на покупку замка претендовали поклонник певицы и крупный бизнесмен. "Сделка состоялась в конце марта за 1 миллиард рублей. То есть в этот дом, возможно, он уже заехал, проживает", - пояснил продюсер.

Что касается Пугачевой, то она слухи о сделке не комментирует. Примадонна ведет тихую жизнь в Израиле.