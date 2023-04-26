Появились печальные подробности о замке Аллы Пугачевой в Грязи

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Поклонники Аллы Пугачевой который день обсуждают новости о продаже замка Примадонны в деревне Грязь. Сообщалось, что имение приобрел таинственный богач, вхожий в Аллы Борисовны, за миллиард рублей. Однако сейчас появились опечалившие поклонников певицы подробности о сделке.

Стас Барецкий заявил, что якобы именно он купил замок Аллы Пугачевой в Подмосковье за 450 млн рублей. При этом известно, что Алла Борисовна хотела получить за дом миллиард рублей. Шоумен публично объявил, что хочет разместить в легендарном особняке "самый большой" крематорий.

"Я еще и до этого говорил, что собираюсь покупать замок. Просто мы вели переговоры, все серьезно, торговались. А сейчас сделка прошла, соответственно, я смело могу об этом говорить. Переговоры шли тяжело. Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу", - поведал одиозный шоумен.

Он отметил, что из замка сделают не только самый крупный крематорий. "К нему морг, будут у нас определенные зоны, какие-то магазины ритуальные, склады будут", - цитирует его радиостанция "Говорит Москва".

Также шоумен рассказал, что планирует продавать позолоченные гробы и атрибутику с золотыми вкраплениями. "Это будет для элиты, потому что нам просто не окучить всех. Но у нас также будет развита благотворительность: мы будем раздавать простые гробы гражданам и проводить юридические консультации по вопросам похорон", - цитирует еще одно шокирующее заявление Барецкого "Лента.ру".

По мнению Барецкого, певица, вероятно, нуждалась в деньгах и торопилась провести сделку. Детали покупки стороны оговаривали в Израиле и Прибалтике, отметил бизнесмен. По его словам, сейчас звезда эстрады вывозит газелями свою мебель.

Впрочем, как отмечают поклонники Примадонны, они не сильно верят словам Барецкого. Многие восприняли его слова как желание напомнить о себе в связи с громким инфоповодом.

Меж тем, ранее продюсер Сергей Дворцов объявил, что Пугачева продала замок в деревне Грязь за миллиард рублей.