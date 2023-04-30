Раскрыто имущество мужа Елены Блиновской: 40 земельных участков, полтора десятка домов и экзотический автопарк

Теперь Елена Блиновская ждет суда под домашним арестом Фото: Иван МАКЕЕВ

То, что в марафонах «матери инфоцыган» Елены Блиновской крутились лихие миллиарды, уже понятно: одни только недоплаченные налоги, по версии следствия, потянули на 918 миллионов рублей, и сама обвиняемая с этим согласна. При таких отчислениях, по самым скромным оценкам экспертов, с 2019 по 2021 годы «исполнительница желаний» заработала более 6 миллиардов. При этом, согласно документам, оказавшимся в распоряжении KP.RU, живет Блиновская не по доходам скромно: у неё в собственности только дом и квартира, пара земельных участков, две иномарки. А куда же пошли оставшиеся суммы?

Фото: СОЦСЕТИ

По одной из версий, «скромная» марафонщица приобретала дорогостоящее имущество, записывая его на членов своей семьи. Мол, у её близких, и в первую очередь, мужа, обнаружились золотые горы. Сайт KP.RU проверил эту информацию и выяснил, что Алексей Блиновский действительно очень богатый человек.

Фото: СОЦСЕТИ

Так, Блиновский оказался владельцем 40 (!) земельных участков площадью от 165 до 348 000 «квадратов». Их суммарная площадь - 509 000 квадратных метров: это как 50 футбольных полей. Владения Алексея Блиновского разбросаны по всей стране. Полтора десятка участков, например, расположены в Костромской области - их рачительный хозяин использует, говоря сухим языком документов, для «ведения личного подсобного хозяйства» - то есть работ в саду-огороде. Такие же «грядки» есть у мужа блогерши и в Ярославской области в деревне с милым названием Деревенька. А вот в Адыгее Блиновский развернулся масштабно, как настоящий фермер: тут у него целые поля с посевами уже не для личных нужд, а полноценный сельскохозяйственный бизнес. Кроме того, предприниматель уважает Крым, а именно, Ялту и поселок Алушта: здесь у него 14 земель, в том числе под жилую застройку.

Фото: СОЦСЕТИ

Домов и квартир у Алексея Блиновского тоже хватает. В Костромской области у него несколько крошечных домиков от 24 до 43 «квадратов». Два небольших дома - в Деревеньке под Ярославлем, еще один в Адыгее. В Москве делец владеет квартирой на Серпуховском валу площадью 132,2 кв.м. и четырьмя машиноместами (кстати, его жене здесь принадлежит соседняя квартира - очень удобно). А в Алуште у Алексея аж четыре особняка одинаковой квадратуры (каждый по 258 кв.м.). Таким образом, если всё подсчитать, получится 15 объектов недвижимости: 14 особняков по стране и одна квартира в столице.

Фото: СОЦСЕТИ

Но особая страсть Блиновского - его автопарк. Муж марафонщицы отдаёт предпочтение джипам: их у него два - Mitsubishi Outlander (приобретен совсем недавно - в феврале 2023) и Jeep Wrangler. Гоняет на мотоцикле «Harley-Davidson», по воде - на гидроцикле и еще каком-то судне, обозначенном в документах как «другое водное транспортное средство». Из экзотики - снегоход и грузовичок «уазик фермер».

При этом, абсолютное большинство всех этих богатств приобреталось с 2019 по 2021 годы - именно в этот период Блиновская, по версии следствия, заработала «в серую» несколько миллиардов рублей, с которых не заплатила налоги. Теперь она ждёт суда под домашним арестом.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Богатства могут забрать

- Как правило, при отмывании денег и уходе от налогов имущество регистрируется на близких родственников, - отмечает звездный адвокат Андрей Алешкин. - Но даже в таком случае могут быть неприятные последствия. Если у правоохранительных органов возникнут вопросы, а супруг не сможет доказать, что приобрел это имущество на честно заработанные средства, его собственность могут забрать и пустить на погашение долгов перед государством. В этом случае заберут, как минимум, половину имущества (вторая половина принадлежит жене, так как имущество нажито в браке), и даже брачный договор не спасёт. Но если мужа признают соучастником Елены Блиновской, то арестуют уже 100% его имущества.

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