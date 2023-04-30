Вячеслав Зайцев был измучен перед смертью

Кутюрье Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Россияне скорбят по умершему Вячеславу Зайцеву. Именитый кутюрье скончался 30 апреля 2023 года после того, как был доставлен в реанимацию с внутренним кровотечением. Неизлечимый недуг сильно изматывала модельера. Он не мог сам ходить, не говорил. Как рассказывали в окружении знаменитости, Вячеслав Михайлович находился в полузабытье. При этом тяжелобольного модельера выставляли на всеобщее обозрение непонятные люди, которые назывались его друзьями. При этом рядом не было ни единственного сына Егора, ни любимых внучек Маши и Насти.

Вячеслав Зайцев последние годы жизни был измучен тяжелой болезнью. Страдающий болезнью Паркинсона кутюрье сам не вставал, передвигался в инвалидной коляске. Говорить он не мог.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жил в своем роскошном трехэтажном доме площадью в девять тысяч квадратных метров в Каблуково. Натуральное дерево, мраморные полы, лепнина и прочие атрибуты роскоши окружали хозяина поместья. Но Вячеславу Михайловичу было важно присутствие самых родных людей. А их рядом не было.

Его окружали какие-то непонятные личности, которые снимали с ним тиктоки, показывая, как немощный пенсионер доживает свой век. Кутюрье молча улыбался и будто даже не понимал, что происходит. "Он такой невероятной доброты человек! Да, у него трясется рука, он плохо ходит, но он остается человеком", - говорила о нем актриса Людмила Поргина.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Чуть ранее в прокуратуре Москвы заявляли о назначении проверки сообщений о злоумышленниках, которые якобы под маской благодетелей поселились в доме немощного модельера и вознамерились завладеть его имуществом. Сын мэтра Егор Зайцев сообщал, что полиция и прокуратура заинтересовалась скандалом вокруг имущества его родителя.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мол, некие люди якобы владеют брендом Вячеслава Михайловича. "Они везде ставят эти логотипы. Я как раз читал материал про их поддельные бренды. Я к этому не имею отношения, просто папу жалко", - вздыхал Егор. С 2015 года он не посещал дом отца, да и звонить ему не мог - трубки брали чужие люди.