Есть ли вода на Марсе? Марсоход NASA сделал фото загадочной жидкости на красной планете

Марс не всегда был сухим. Еще 500 тысяч лет назад по нему текла вода. На снимке Марс и его спутник Деймос – фотографировал аппарат ОАЭ.

Ученые уверены: жидкая вода имелась на поверхности Марса, но очень давно - в так называемую эпоху Ноя – 3,7 – 4,1 миллиардов лет назад. Некоторые даже не исключают, что в те времена планета выглядела эдаким Солярисом, сплошь покрытым водой.

Популярную гипотезу – не по сути, а в смысле времени - оспорили китайские ученые под руководством Цинь Сяогуана (Qin Xiaoguang) из Института геологии и геофизики Китайской академии наук. В статье, опубликованной в журнале Science Advances, они сообщили, что Марс высох гораздо позднее. Доказательства – следы жидкой воды, которые марсоход «Чжужун» обнаружил прямо под собой.

Корочка, найденная поверх дюн, содержала «минералы на основе трехвалентного оксида железа и хлоридов, гидратированные сульфаты и гидратированный кремнезем». Эти вещества образуются исключительно в присутствии воды. Соленой воды.

Анализ показал, что корочка появилась на поверхности от 0,4 до 1,4 миллионов лет назад. На Земле тогда уже жили наши предки. Костры жгли, шашлыки жарили.

Когда-то Марс был вполне пригодным для жизни.

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На Марсе и сейчас что-то течет

Удивительное явление запечатлел марсоход NASA «Любопытство» (Mars Science Laboratory Curiosity) 7 августа 2014 года - на 712-й марсианский день его пребывания на соседней планете. На снимке близлежащих окрестностей, сделанном правой камерой на штанге (Mastcam: Right), отчетливо видны подтеки. Они выделяются темными следами на песке. Подтеков несколько. Свое начало они берут у камней.

Из-под камней явно вытекло что-то жидкое. Вода? Но откуда она? Неужели все-таки образуется из растаявшего льда и не испаряется сразу? Ведь атмосферное давление на Марсе очень низкое - в 160 раз меньше, чем на Земле.

Подозрительные капли в свое время находили на деталях американского аппарата «Феникс» (Mars Phoenix Lander).

Кто это тут напрудил?! Подтеки расположены в непосредственной близости от робота "Любопытство" Фото: NASA

КСТАТИ

Когда-то на Марсе можно было купаться

О более древних следах марсианской воды, о бурных реках соседней планеты, о «всемирном марсианском потопе» и о том, где сейчас вся эта вода, читайте наш материал.