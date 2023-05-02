Звезды прощаются с модельером Валентином Юдашкиным: «Валя работал до последнего. Даже когда ему было очень тяжело»

Юдашкин с единственной дочерью Галиной, которая 11 лет помогала отцу вести дела Дома моды Валентина Юдашкина. Фото: СОЦСЕТИ

Валентин Юдашкин умер на 60-м году жизни. Еще месяц назад он приходил на юбилей Владимира Винокура — общался, улыбался, строил планы. Но коварная болезнь не дала Юдашкину шансов жить и работать дальше… Рядом с модельером всегда (и до последней минуты) была верная супруга Марина. А дела Дома моды Валентину Юдашкину последние 11 лет помогала вести его единственная дочь Галина Юдашкина. Она работала креативным директором Дома моды отца, контролировала дела в трех его московских магазинах, выпуск коллекций и вела дела бренда. У 32-летней Галины трое маленьких детей (сыновья и дочь), последнее время Юдашкина контролировала бизнес и творчество «на удаленке», так как жила в Дубае, где у ее мужа бизнес. Теперь управление Домом моды перейдет полностью в руки Галины Юдашкиной.

Галина Юдашкина недавно рассказывала о папе: «Я считаю, что болезнь никак не помешала - она только укрепила нашу семью. Мы папу все время «пихаем». Просто зная папу (ему куда-то лень идти, не хочется, устал) – а тут мы с мамой не даем ему спуска: «нет, идем все вместе, с семьей, ничего страшного, если устал». Расслабиться не даем!»

Сейчас семье готовится к прощанию с Валентином Юдашкиным. А друзья семьи вспоминают маэстро моды.

Анита Цой много лет дружила с семьей кутюрье: «Валя до последнего мгновения творил, не выпускал карандаш из рук. До последнего выходил на подиумы, даже когда ему было очень тяжело. Большое спасибо тебе, Мариночка, за то, что ты помогла ему продлить жизнь с настоящими мечтами, с новыми целями, которые он любил ставить и ставил всегда. В такое сложной ситуации для всей страны Валентин до последнего оставался верным гражданином России – он никуда не уехал, он жил здесь и умер здесь. Пусть земля тебе будет пухом».

Яна Рудковская почтила память маэстро моды: «Валентин Юдашкин умер. А в воскресенье Слава Зайцев. Мастодонты русской моды, которые ее начинали. Меньше д в ух лет назад он с Мариной был у нас в гостях на крестинах у Арсюши. А в декабре я видела его у Филиппа на дне рождении Аллы-Виктории - мы так мило поболтали. Потом в конце марта на Пером канале Валечка судил турнир «шоу программ» по фигурному катанию и уже все говорили, что ему стало лучше. Не верится. Мои соболезнования Мариночке и Гале».

Светлану Бондарчук Юдашкин много лет назад взял в свою команду в качестве модели, с тех пор они много лет дружили: «Нас с Валей связывало не формальное общение, а многолетние теплые личные отношения. Он был удивительным человеком. При том, что он никогда не был жестким и брутальным, наоборот, скорее мягким и миниатюрным, но более мужественного и сильного духом мужчины сложно было найти. Это доказывает и его борьба с чудовищной болезнью, когда врачи давали ему не больше года, но он был с нами гораздо дольше. Он был абсолютно бесстрашным, справедливым, честным, даже в самые сложные моменты не шел ни у кого на поводу, всегда высказывал свое мнение. Это меня в нем восхищало. Он умел идти против течения. И, конечно, невозможно не сказать про его невероятный талант! Он был первым, кого из наших модельеров пригласили провести показ в рамках Недели Высокой моды в Париже — это мировое признание. Место там не заполучить никаким блатом».

Надежда Бабкина: «Валя был поцелованным Богом художником и очень тонким, ранимым человеком добрейшей души. Несмотря на внешнюю хрупкость, он обладал колоссальной внутренней силой. Эта сила помогала ему долгие годы бороться с тяжелым недугом и продолжать творить. Валя обладал бесценным даром создавать красоту и щедро делиться ею с другими. Он излучал свет. Мои искренние соболезнования родным и близким».

Ксения Собчак много лет дружила с модельером. Фото: СОЦСЕТИ

Ксения Собчак: «Валя! Дорогой и любимый! Талантливый человек и просто потрясающе верный и хороший друг! Спасибо за вечера у тебя на даче, за вкус, за легкость, за модные показы, за остроумие, за самое красивое свадебное платье, которое так и осталось лежать где-то в большой коробке у тебя на складе… Невозможно поверить, что тебя больше нет. Всегда буду помнить тебя и любить».

Николай Цискаридзе: «Не стало Валентина Юдашкина. 59 лет! Очень молодой возраст и тяжелейшая утрата для семьи и всех нас».

Владимир Винокур: «Ушел из жизни прекрасный художник, великий кутюрье, которого, не смотря на молодость, знали не только в России, но и во всем мире!»

Киркоров сказал другу последнее «прощай». Фото: СОЦСЕТИ

Филипп Киркоров: «Такие звезды и легенды не уходят. Такие остаются навсегда! Ты в моем сердце, мой друг!»

Валерия: «Валечка, великий и простой, аристократичный и душевный. Путь художника труден, пусть будет легким путь в Царствие небесное! Ты навсегда в нашем сердце…»