Прощание и похороны Валентина Юдашкина пройдут 6 мая 2023 года на Троекуровском кладбище Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 6 мая, пройдут прощание и похороны российского модельера Валентина Юдашкина. Сайт KP.RU будет вести онлайн-трансляцию прощания с великим кутюрье.

Церемония прощания с Валентином Юдашкиным 6 мая 2023 года

Официальная церемония прощания с Валентином Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве. Она будет открытой и посетить ее сможет любой желающий, уточняли ранее в модном доме кутюрье.

Напомним, Валентин Юдашкин ушел из жизни во вторник, 2 мая, после продолжительной болезни. В 2016 году знаменитый российский модельер узнал о страшном диагнозе – раке почки. Через какое-то время метастазы пошли по всему организму и достигли мозга. Тогда родные Валентина Юдашкина хотели отправить его лечиться за рубеж. Но ни одна из иностранных клиник не взялась за такой тяжелый случай.

Соболезнования семье Валентина Юдашкина выразил президент России Владимир Путин. В телеграмме глава государства отметил, что кутюрье был блестящим профессионалом, искренним, открытым, очень доброжелательным и обаятельным человеком. Российский лидер подчеркнул, что Валентин Юдашкин всегда был полон новых интересных идей и замыслов.

Алла Пугачева и другие звезды на похоронах Валентина Юдашкина

На прощании и похоронах Валентина Юдашкина 6 мая 2023 года ждут Аллу Пугачеву. Недавно певица прилетела из Израиля, где поселилась год назад, в Россию, чтобы проститься с близким другом.

Ожидается, что церемонию прощания с великим российским кутюрье посетят и его многочисленные друзья среди звезд. Вспоминая маэстро моды, они отмечают, что Валентин Юдашкин был очень талантливым художником и добрым человеком, который до последнего творил, даже когда, ему было тяжело.

Где похоронят Валентина Юдашкина

Похороны знаменитого российского модельера Валентина Юдашкина пройдут в субботу, 6 мая, 2023 года на Троекуровском кладбище в Москве.